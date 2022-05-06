上海疫情：受傷的中國第一大城市如何走出「封控」
- 白洛賓（Robin Brant）
- BBC駐上海記者
歷時超過一個月後，上海市領導們終於認為這座城市的2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）疫情幾乎要被控制住了。
他們下令搞一場「大掃除」——消毒殺菌大軍走訪數以千計的居民小區，目標是要把病毒趕盡殺絶。
這樣，中國的金融中心終於可以重開了，但這將是一個有序、試探性的、小心翼翼的過程。
與奧密克戎（Omicron）變異株之間的殘酷「戰爭」讓這座城市傷痕累累。因檢測陽性而被送往集中隔離點的包括百歲老人，獲得豁免的人寥寥可數。
這五周裏，我也被「封控」，不能越過小區圍欄半步。但受苦最深的是上海最脆弱的人群。
一位吳先生在抖音上記錄了他在隔離期間的所見所聞。他說：「現在醫療資源比較緊張。平時在上海住院效果會比較好的。現在弄到方艙裏面來了，肯定沒有平時好。」
他曾目睹一位85歲老婦病倒，不過急救人員把她救過來了。
我們從一位90歲老太太的家庭裏聽到了令人悲傷的故事，她因為檢測陽性而被帶走，官員們堅持要把她送到政府設施。
她的親屬要求匿名。他們說很擔心她的三餐，還有她能否獨自如廁。她同樣是90歲，且長期臥牀的丈夫，則獲准留家。
早前還有其他人告訴我們受疫情波及的某醫院內更可怕的病人遭遇。我們上月報道了東海老年護理醫院收治的病患在檢測呈陽性之後去世的情況，當時官方感染新冠病毒死亡人數仍然是零。
一位先生告訴我們，他的90歲姐姐去世了，生前跟另外五人住在同一病房裏。他後來再次聯繫我們說，病房裏的其他人也相繼不治。
BBC記者看到了一段手機信息對話，一位醫院護理員在對話中說，「重症監護病房死了好多人」，但群內也有人補充說「不知道具體數字」。
截至5月4日，官方死亡人數為491，幾乎全都是老年人，且未完成疫苗接種。上海60歲以上群體只有38%已接種三針，得到全面保護。
封城一個月後，一些地區才剛宣佈提升疫苗接種率的新措施。
中國最高領導層仍在堅定不移的相信追求「清零」是正確的選擇，身兼執政黨中共領導人的中國國家主席習近平表明不會改變。他相信「堅持就是勝利」。
現在這是對中國應對新冠病毒方法的檢驗，也是對習近平信譽的檢驗。
這場戰役的措辭在進化。國營媒體如今把封城禁足改稱作「靜態管理」，政府也被迫把目標轉移到「社會面清零」，意思是不讓隔離管控場所以外出現確診病例。
這個目標快要實現了——上報的病例數字在下跌，但還遠遠未到「零」。
執行「靜態管理」的辦法有時頗為嚴苛。
一些人被圍封在家，也有人被圍封阻擋無法回家。包括我居住的小區被鐵網包圍。這樣的綠色柵欄在市內湧現，截斷了道路。
在這裏，異議和申訴的空間很有限。
有一位男士朝著另一位拿著手機拍攝視頻的人展示一包雜貨，就被警察截停問話。從印鑒可見，那塊豬肉是鄰省捐贈的。他的越界行為似乎是為了要提出食品供應問題。
而幾天前上海部分地區出現的小規模抗議很快就遭到譴責。當時居民紛紛敲打瓢盆，一些政府官員稱他們受到「外國勢力」影響。
但中國有一處地方改變了策略。
香港有嚴厲的防疫限制，已經跟世界大部分隔絶了相當一段時間，但從未封城。然後，這裏被奧密克戎攻陷了。
香港一度錄得全球最高的一周平均死亡率。
香港大學公共衛生學院教授高本恩（Prof Ben Cowling）告訴我，他估計香港60%人口已受感染，對奧密克戎亞型變異株BA2形成了群體免疫。
他說擔心會出現另一波變異株，但鑒於這座城市剛剛面對過的擴散感染，「我不認為那會造成多大的衝擊」。
高本恩說：「我對上海的擔憂是這樣的局面還能持續多久。」
他認為，呈報的確診病例數字「將緩慢下跌」，「但要是再來一波奧密克戎爆發，所有事情會從頭再來一遍，也許在一個月內，也許在兩個月內，也許在三個月內」。
中國大陸對於群體免疫和「與病毒共存」概念的公眾討論基本被禁絶，焦點是習近平主席號召的贏得「最後勝利」。
這是一場病毒抗擊戰，而中國在2020年夏天就曾宣佈戰勝了這病毒。
但在10月份中共黨代會臨近之際，這是習近平志在必得的勝利。他期望的是第三個任期，那將是一代人中首次有黨的領導能達成的目標。
中國首都北京現在正設法阻止病毒擴散，反覆要求居民接受檢測。
保衛權力核心所在，與中共的聲譽攸關。
中國大部分地區已有近兩年沒曾出現過病毒蹤影。但隨著奧密克戎變種讓大家再次神經繃緊，這個本已脆弱的經濟體——但它對全球經濟增長與供應鏈依然十分關鍵——正承受著莫大壓力。
要以「新冠清零」為由把封城正當化，顯得越來越困難。