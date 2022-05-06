上海疫情：受傷的中國第一大城市如何走出「封控」

白洛賓（Robin Brant）

BBC駐上海記者

37 分钟前

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 經歷一場殘酷的「封控」之後，上海預料將逐步重開。

歷時超過一個月後，上海市領導們終於認為這座城市的2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）疫情幾乎要被控制住了。

他們下令搞一場「大掃除」——消毒殺菌大軍走訪數以千計的居民小區，目標是要把病毒趕盡殺絶。

這樣，中國的金融中心終於可以重開了，但這將是一個有序、試探性的、小心翼翼的過程。

與奧密克戎（Omicron）變異株之間的殘酷「戰爭」讓這座城市傷痕累累。因檢測陽性而被送往集中隔離點的包括百歲老人，獲得豁免的人寥寥可數。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「清零」政策下，中國模式被挑戰，疫情趨緩的上海將如何恢復常態？

這五周裏，我也被「封控」，不能越過小區圍欄半步。但受苦最深的是上海最脆弱的人群。

一位吳先生在抖音上記錄了他在隔離期間的所見所聞。他說：「現在醫療資源比較緊張。平時在上海住院效果會比較好的。現在弄到方艙裏面來了，肯定沒有平時好。」

他曾目睹一位85歲老婦病倒，不過急救人員把她救過來了。

我們從一位90歲老太太的家庭裏聽到了令人悲傷的故事，她因為檢測陽性而被帶走，官員們堅持要把她送到政府設施。

她的親屬要求匿名。他們說很擔心她的三餐，還有她能否獨自如廁。她同樣是90歲，且長期臥牀的丈夫，則獲准留家。

一位先生告訴我們，他的90歲姐姐去世了，生前跟另外五人住在同一病房裏。他後來再次聯繫我們說，病房裏的其他人也相繼不治。

BBC記者看到了一段手機信息對話，一位醫院護理員在對話中說，「重症監護病房死了好多人」，但群內也有人補充說「不知道具體數字」。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 官方媒體稱，上海近日日均出動16萬人次執行社區消毒殺菌工作。

截至5月4日，官方死亡人數為491，幾乎全都是老年人，且未完成疫苗接種。上海60歲以上群體只有38%已接種三針，得到全面保護。

封城一個月後，一些地區才剛宣佈提升疫苗接種率的新措施。

中國最高領導層仍在堅定不移的相信追求「清零」是正確的選擇，身兼執政黨中共領導人的中國國家主席習近平表明不會改變。他相信「堅持就是勝利」。

現在這是對中國應對新冠病毒方法的檢驗，也是對習近平信譽的檢驗。

這場戰役的措辭在進化。國營媒體如今把封城禁足改稱作「靜態管理」，政府也被迫把目標轉移到「社會面清零」，意思是不讓隔離管控場所以外出現確診病例。

這個目標快要實現了——上報的病例數字在下跌，但還遠遠未到「零」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 上海「封控」措施似乎讓「社會面清零」目標越走越近，但同時引起了不少副作用。

執行「靜態管理」的辦法有時頗為嚴苛。

一些人被圍封在家，也有人被圍封阻擋無法回家。包括我居住的小區被鐵網包圍。這樣的綠色柵欄在市內湧現，截斷了道路。

在這裏，異議和申訴的空間很有限。

有一位男士朝著另一位拿著手機拍攝視頻的人展示一包雜貨，就被警察截停問話。從印鑒可見，那塊豬肉是鄰省捐贈的。他的越界行為似乎是為了要提出食品供應問題。

而幾天前上海部分地區出現的小規模抗議很快就遭到譴責。當時居民紛紛敲打瓢盆，一些政府官員稱他們受到「外國勢力」影響。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 被困家中的上海市民集體敲打瓢盤，抗議「封控」措施下的種種問題。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 三位上海居民的的四月封城經歷

但中國有一處地方改變了策略。

香港有嚴厲的防疫限制，已經跟世界大部分隔絶了相當一段時間，但從未封城。然後，這裏被奧密克戎攻陷了。

香港一度錄得全球最高的一周平均死亡率。

香港大學公共衛生學院教授高本恩（Prof Ben Cowling）告訴我，他估計香港60%人口已受感染，對奧密克戎亞型變異株BA2形成了群體免疫。

他說擔心會出現另一波變異株，但鑒於這座城市剛剛面對過的擴散感染，「我不認為那會造成多大的衝擊」。

高本恩說：「我對上海的擔憂是這樣的局面還能持續多久。」

他認為，呈報的確診病例數字「將緩慢下跌」，「但要是再來一波奧密克戎爆發，所有事情會從頭再來一遍，也許在一個月內，也許在兩個月內，也許在三個月內」。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 香港大學高本恩教授認為，香港已存在對新冠奧密克戎亞型變異株BA2的群體免疫。

中國大陸對於群體免疫和「與病毒共存」概念的公眾討論基本被禁絶，焦點是習近平主席號召的贏得「最後勝利」。

這是一場病毒抗擊戰，而中國在2020年夏天就曾宣佈戰勝了這病毒。

但在10月份中共黨代會臨近之際，這是習近平志在必得的勝利。他期望的是第三個任期，那將是一代人中首次有黨的領導能達成的目標。

保衛權力核心所在，與中共的聲譽攸關。

中國大部分地區已有近兩年沒曾出現過病毒蹤影。但隨著奧密克戎變種讓大家再次神經繃緊，這個本已脆弱的經濟體——但它對全球經濟增長與供應鏈依然十分關鍵——正承受著莫大壓力。