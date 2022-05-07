上海封控下的荒誕經歷：「我在核酸陰性時被拉去方艙，出來後變陽了」

斯影

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1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在上海，穿著防護服的工作人員在小區內進行大規模新冠肺炎篩查。這座城市已經因新冠疫情封鎖了一個多月。

家住上海黃浦區的李燕（化名）過去幾天心力交瘁。她多次核酸和抗原檢測為陰性，期間出現過一次陽性結果，要求覆核無果，無奈被送去方艙醫院。出艙後反而開始發病。

「我覺得不可能（陽性）」，李燕對BBC中文說。

同許多上海居民一樣，自小區4月1日封閉以來，她已經一個多月足不出戶，只有在大規模核酸篩查和團購到貨時才下樓。

4月29日看到陽性結果（4月28日採樣）後，她當天趕緊自測了幾次抗原，「都是一條杠」 （表示陰性）。 當天，她還按要求在官方大規模核酸篩查中做了檢測，第二天出來結果依然是陰性。

偶爾那一次陽性會不會是假陽性？還是檢測出了問題？或是之前感染了，後來康復了？李燕希望對這次陽性結果進行覆核，但沒有人理會。 在上海嚴格執行「社會面清零」的政策下，當日她被拉到了方艙醫院。

目前上海已經封城一個多月，許多居民連續一個多月無法出門或走出小區。 官方強調，要盡快實現「社會面清零」的目標。其目的是嚴格控制社會上的隱形傳播鏈，讓患者和可能有傳播風險的人處於受控狀態，不會考慮經濟和社會成本等問題。 於是各個部門彷彿為了完成一項既定的指標或政治任務，極力控制人員流動，並毫不顧忌居民作息時間進行全民強制檢測。只要核酸結果呈陽性，就會被送去方艙醫院隔離。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 位於上海新國際博覽中心的臨時隔離場所。

怎麼才能證明我不具傳染性

對陽性檢測結果存在疑慮的不只有李燕一個人。 在社交媒體微博上，莫名被送去方艙的事情並不少見。

一位署名JAKEBAEK的網友是上海浦東新區居民，他5月2日發帖稱，自己從方艙出來回到小區後，第七天做了核酸，被通知結果複陽。 他多次自測抗原，結果都顯示一條杠。 他要求覆核，被告知可以送去醫院測Ct值，然而，她上車後才知道是被拉去方艙。

「為什麼不給我覆核，不帶我去醫院測Ct值再決定隔不隔離我？萬一我沒有傳染性或者我是假陽，我被騙到方艙又被傳染了呢？ 誰負責？ 」 這位上海居民寫道。由於不知道是去方艙，他連日常所需的藥物和衣物都沒有帶上。 在該貼下，不少人反饋遭遇類似經歷。

還有上海一家5口人在3月底檢測出陽性，但由於方艙位子有限無法收治，暫時居家隔離。 半個月後，5人自癒，核酸檢測呈陰性。但此時上海出台了分區分級差異化防控措施，按風險程度劃分為防範區、管控區和封控區。只要是7天內有陽性的地方，就屬於封控區，實施7天封閉管理，居民不能出戶。

於是，在小區一些人的壓力下，一家人頂不住壓力而答應被轉運去方艙。

「我們感染的這段時間，官宣過很多政策，唯獨沒有說過已經確診的，被隔離在家來不及轉運的，自癒的患者，要怎麼樣才能證明『我已經康復了』。」 這位居民在其微信公眾號上寫道。

她還說，在小區裏同一時間發現的陽性人員中，都由於沒有車接送或地方不夠而沒送去方艙，許多人在家康復了卻無法證明自己不具傳染性。「不進一趟方艙，沒人認啊，陽性的帽子一直戴下去，哪一天是個頭呢？」

黃浦區的李燕在到達方艙後，也曾多次致電該區疾控中心，希望申訴自己的情況，但無人接聽。 她還找了方艙的醫護人員進行反饋，對方告訴她：「你已經來這裏了，測出兩個陰性再出去吧。」

「我本身是陰性，感染的概率不是很大嗎？ 」李燕反問。 她所在的方艙有近500名患者同住，喝水、吃飯時不得不在封閉的空間摘下口罩。

圖像來源，Li Yan 圖像加註文字， 方艙內播放紅色老歌《歌唱祖國》，吸引許多患者聚集錄影。

「你保護好你自己，」這位醫護人員回應李燕。 除此之外便沒有其他措施，此時李燕只覺得對方冰冷而不負責任。

她所在方艙環境相對較好，沒有出現一些艙內缺乏食物和基本物資的狀況。 但是，「在一個極不確定的狀態下被送進去，真的很惶恐，晚上睡覺都快窒息了」，她說。

圖像來源，Li Yan 圖像加註文字， 在李燕所在的方艙，病人只能在牆上的通知欄尋找自己的核酸檢測報告。

備受爭議的Ct值標凖

李燕達到方艙後僅僅一天，她的一位鄰居就在小區的社交群裏表示，他在4月30 日的核酸結果呈陽性，但後來疾控部門致電給他，說搞錯了，他的Ct值是 39.3。

Ct值的全稱是循環數閥值，是專業人員檢測樣本中病毒含量時使用的專業術語。簡單理解就是，Ct值越小，代表樣本中病毒含量越多，傳染性越強。根據中國最新的國家標凖，該數值只要大於或等於35，就表示沒有傳染風險。

「也就是說他們還是拿著原來的標凖去測核酸哦，那麼有多少人是因為數值搞錯了，報告才顯示陽性的哦。 嚇人，」李燕的鄰居表示。

無獨有偶，網名MarowizLILY的上海居民目前在航津路的方艙隔離，她5月2日在微博上發帖求助，希望申請覆核兩次核酸結果，並辦理出院。 她說自己在4月29日和5月1日的核酸結果都顯示陽性，而Ct值分別是37和39.23。

「核酸檢測的標凖Ct值到底是什麼？ 為什麼Ct達標而結果顯示陽性？為什麼我申訴無門？ 為什麼不讓轉陰病人回家？ 」這位居民質問道。

其實早在今年3月15日，中國就發佈了有關新冠診療方案的第九版通知 ，其中一大變化是明確了恢復期感染者的核酸檢測Ct值大於或等於35即可達到出院或解除隔離標凖。 而此前，中國一直認定新冠核酸檢測陰性的標凖是Ct值大於40。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏解釋，新冠患者一般在醫院住10天左右就可以達到Ct值35，但達到35 以上可能要花幾個月時間。 「在救治上毫無意義，如果不具備傳染性再把他關在醫院裏也是極不合理的。 」

根據上述多位居民的陳述，這套新標凖在執行過程中很可能出現了問題，因而導致Ct值達標卻由於核酸結果呈陽性而無法出院的事情。 還有人質疑，上海某些疾控中心近期是否為了達到清零任務而調高了Ct值標凖。

「不出意外的話，我就是Ct值（標凖）提升的受害者，」李燕推測。 此時她已經不可能知道自己的Ct值，無奈在方艙住了幾晚，在三次核酸檢測呈陰性後，於5月3日回到家中。

圖像來源，Li Yan 圖像加註文字， 離開方艙後，厄運還沒有結束，第二天，李燕自測抗原為陽性。

「感覺很屈辱，但這不是疾病帶來的」

從方艙回來後，厄運還沒有結束，事情朝著李燕最擔心的方向發展。

她在出艙當天下午開始低燒，第二天燒到38.5度，「嗓子像刀割一樣」。 再自測抗原時，出現了明顯的兩條杠。

「這一切突然說得通了，」李燕恍然大悟。 去方艙前沒有任何症狀，多次檢測呈陰性，在方艙內檢測也多次陰形，而出艙後卻開始發病，她推測自己很大程度上是在方艙內感染。

「感覺很屈辱，但這不是疾病帶來的，」李燕說，「整件事不由你個人的意志決定，也沒有可以申訴或者講道理的地方。 」

在方艙時，李燕還發現，與艙外的情況不同，方艙內居民的核酸結果無法在手機上查到，要在牆上貼出的數十頁紙上一個一個去尋找。 紙上列出了牀位、名字、核酸結果，檢測的間隔時間，以及是否滿足出院條件等。 結果出來時，不少居民蜂擁而上，期盼看到自己的陰性結果，盡早出艙。

「這不又是聚眾風險嗎？」 李燕感慨道。 「我真的覺得普通民眾特別可憐，一點尊嚴都沒有。」

她還見到艙內有穿著防護服的人員大聲播放紅色老歌《歌唱祖國》，吸引許多患者聚集錄影，這一切讓她覺得「荒謬至極」。