中共稱與否定清零政策言行作鬥爭 意在「不點名批評」執行乏力的官員

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中國中共中央政治局常委周四（5月5日）召開會議，強調將堅持「動態清零」防疫政策，並要與一切否定該防疫政策的言行作鬥爭。

中國的「清零」政策一直飽受爭議。中國歐盟商會近日發佈一份調查報告稱，中國為遏制疫情而採取的嚴格防控措施導致近四分之一受訪企業正考慮將現有或計劃中的對華投資轉移到其他市場。

堅持動態清零

據中國媒體報道，周四（5月5日）這場中共總書記習近平主持的會議指出，要深刻、完整、全面認識黨中央確定的疫情防控方針政策，堅決克服認識不足、凖備不足、工作不足等問題，堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想，始終保持清醒頭腦，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

因為奧密克戎病毒迅速擴散，上海已經封城超過一個月，封城期間引發的多起防疫事故以及對經濟帶來的影響， 讓不少人質疑清零政策的有效性和必要性。

但在強烈的質疑聲中，中共周四的會議仍然稱，實踐證明，其防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，防控政策是經得起歷史檢驗的，防控措施是科學有效的。

「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰。」會議指出，各級黨委、政府和社會各方面要把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，自覺在思想上、政治上和行動上同黨中央保持高度一致，克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態。

中國傳媒研究計劃主任班志遠（David L. Bandurski）發文分析，會議中「堅決克服認識不足、凖備不足、工作不足等問題，堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想」的話語應被視為對中共地方領導人未點名批評，因為他們質疑了中央政策，或是執行政策不力。

飽受質疑的清零政策

在中國高層進一步堅持「清零」防疫政策的當日，中國歐盟商會發佈一份調查報告稱，中國為遏制疫情而採取的嚴格防控措施導致23%的受訪企業正考慮將現有或計劃中的對華投資轉移至其他市場。

報告稱，這一結果與2022年初有此想法的企業數量相比，增加了一倍多；這也是過去十年間的最高值。

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報告還指出，在中國嚴格的疫情防控政策下，企業目前面臨的最大挑戰在於巨大的的不確定性。近六成受訪企業預計2022 年收入將有所下滑，75%的受訪企業的整體運營受到疫情管控措施的影響。

環球時報前主編胡錫進周四也在其微信公眾號發文質疑清零。他稱，抗疫的目標其實是兩個：保生命安全，保經濟少受損失。一旦抗疫付出的經濟成本比疫情傳播對經濟造成的打擊還要大時，情況就會變得很糟糕。

「所以我強烈希望北京市能夠在控制抗疫成本方面形成一個突破。清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義，才能鼓舞全國，起到示範作用。」他寫道。

胡錫進認為：「我們肯定不能用不斷封城、切斷中國地區之間的人員聯繫來維繫新冠病毒的低傳播，那樣所導致的後果將比我們在世界其他國家看到的疫情失控後果更加嚴重。經濟困頓會帶來一系列國內問題，也會惡化中國的國際處境。」

不過，現在嘗試在微信中打開這篇文章，顯示的是「該內容已被發佈者刪除」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「清零」政策下，中國模式被挑戰，疫情趨緩的上海將如何恢復常態？

美國抗疫專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）近日接受《外交政策》採訪談到中國疫情時表示，中國在疫情初期做得好，但現在是一場「災難」。

福奇指出，如果要封鎖一個國家，首先要意識到這是一項臨時措施，以給你足夠時間來給絶大多數人群接種好的疫苗，尤其是對脆弱人群，如老年人。