澤連斯基： 俄軍必須撤退到入侵前狀態，兩國才能達成協議

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 5月6日，50名平民得以離開馬里烏波爾鋼鐵廠。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，是否與俄羅斯達成和平協議取決於俄軍能否撤回到入侵前的狀態。

澤連斯基在接受倫敦智庫採訪時表示，這是他的國家可以接受的最低限度。

他說自己是「烏克蘭，不是一個微縮版烏克蘭的領導人」。但他沒有提及2014年被俄羅斯吞併的克里米亞。

俄烏戰爭已經進入第三個月，兩國之間有數輪談判， 但仍未達成停火協議。

俄羅斯總統普京4月26日在莫斯科與到訪的聯合國秘書長古特雷斯舉行會談時表示，俄方不會拒絶與烏克蘭進行談判。他說，雖然仍在進行特別軍事行動，但俄方仍希望通過外交途徑達成協議。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭亞速團發佈的錄像顯示，馬里烏波爾鋼鐵廠遭到炮擊。

他還表示，馬里烏波爾市（Mariupol）的作戰行動已經停止，位於這座東南部城市的大型亞速（Azovstal）鋼鐵廠已經全面封鎖，他已下令取消進攻行動。

不過截至目前，俄羅斯仍在全力控制馬里烏波爾市。烏克蘭軍隊和一些平民仍在亞速鋼鐵廠，該鋼鐵廠一直受到俄軍猛烈攻擊。

如果最終拿下馬里烏波爾，俄羅斯將取得兩個月戰爭以來的最大成就，對普京來說，這是個賀禮。5月9日是俄羅斯的勝利日，是該國紀念蘇聯在二戰中戰勝納粹的日子。

不過，澤連斯基在基輔接受倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House）採訪時表示，俄羅斯不可能堅守它入侵烏克蘭以來所控制的領土。

「為了停止俄烏之間的戰爭，應該恢復2月23日前的狀態，」他在回答BBC的提問時說，他指的是戰爭開始的前一天。

「我是被烏克蘭人民選為總統的，而不是迷你烏克蘭的總統。這一點非常重要。」

針對2月23日前的局勢的表述說明，烏克蘭可能不會堅持在與俄羅斯和解之前收回克里米亞。該半島八年前被俄羅斯吞併。

澤連斯基呼籲俄羅斯和烏克蘭恢復外交對話：「雖然他們摧毀了我們所有的橋樑，但我認為，並不是所有的渠道都被摧毀了。」

俄羅斯則將這一進程稱為「停滯狀態」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 馬里烏波爾的俄軍人

馬里烏波爾繼續疏散

俄羅斯和烏克蘭表示，周五，在聯合國和紅十字會的協調下，包括11名兒童在內的50名平民從馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠撤離。但據信，仍有多人被困在工廠地下蘇聯時代建造的隧道和地堡中。

烏克蘭副總理伊琳娜·韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，撤離行動被戰鬥和她所說的「挑釁行為」延緩了。她說，撤離工作將於周六恢復。

俄羅斯早些時候宣佈，從周四開始，日間將在該工廠停火三天。

與此同時，澤連斯基表示，他將邀請德國總理朔爾茨於5月9日訪問烏克蘭。

如果在俄羅斯紀念勝利日當天，德國領導人出現在烏克蘭，將具有高度象徵意義。

澤連斯基表示：「他可以邁出政治上非常有力和智慧的一步，就是在5月9日來到基輔。」 「我不是在解釋它的意義，我認為你有足夠的文化修養來理解其中原因。」

這位烏克蘭領導人此前曾批評德國在戰爭期間的立場。

在今年4月BBC的一次採訪中，他指責德國阻撓對俄羅斯能源禁運的努力，並表示，繼續購買俄羅斯石油的歐洲國家是在「用別人的血賺錢」。

同月，由於德國與俄羅斯的經濟聯繫，德國總統施泰因邁爾在最後一刻取消原定訪問基輔的計劃。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 澤連斯基：購買俄羅斯石油的國家在賺帶血的錢

拜登加強軍事援助

同樣在周五，美國總統拜登宣佈向烏克蘭提供1.5億美元(1.2億英鎊)的新軍事援助，以幫助烏克蘭自衛。

一名美國高級官員告訴記者，援助包括炮彈、用於探測敵人火力來源的反火炮雷達、電子干擾設備和零部件。

但拜登警告稱，目前資金已接近枯竭，並敦促國會批准更多資金。