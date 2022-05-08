香港特首選舉：唯一候選人李家超當選新任行政長官

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港行政長官選舉的唯一候選人李家超獲1416張支持票當選香港特首。

香港第六屆行政長官選舉周日（5月8日）舉行。經嚴格審查的香港行政長官選舉的唯一候選人李家超在出席投票的1428名選委中以1416票的支持票獲勝，當選香港特首。另有8人投反對票。

行政長官選舉投票在早上9時開始，至上午11時半結束。共有1428名選舉委員會委員投票，投票率為97.74%。

香港前政務司司長李家超為唯一一名候選人。警界出身的他，需取得超過750張有效的支持票，才能當選。當選人並由北京任命，在7月1日宣誓後，成為下任行政長官。

此次特首選舉是北京去年出台香港「完善選舉制度」後的首次特首選舉。唯一的候選人李家超在4月29日發表政綱，聲言要提升政府治理能力，同時加快讓輪候公共房屋的市民早日入住。

但有關香港政制改革方面他幾乎是隻字不提。

李家超在政綱發佈會上聲言，如果當選將會帶給香港市民一個「會做事、做成事」的政府，並再次強調，他領導的政府將會以結果為目標。

首位警界出身的特首

圖像來源，Reuters

警察出身的李家超在4月13日正式報名參選第六屆行政長官選舉，成功取得786張提名票，超過選委半數。

輿論普遍認為，在「完善選舉制度」的安排下，這次香港特首選舉和澳門的「一人模式」雷同。獲北京「祝福」的李家超成為至今唯一候選人，不出意外的話將篤定成為下屆特首。

評論亦表示，這一動向反映北京對未來特首的要求，會側重於維護國家安全及穩定。

圖像來源，BBC News Chinese

香港最大建制派民建聯副主席張國鈞之前接受BBC中文專訪時表示，過去香港發生了好多重大事情，管治效能並不理想，官員在團隊精神有所缺乏，做事少了政治擔當。這一方面李家超的背景是能夠勝任的。

不過，根據香港民意研究所的定期民意調查，2019香港修例風波爆發後，李家超的民望淨值長期處於負值；其中在2019年10月，他的民望淨值為負63.4%。香港研究協會今年4月初的民調亦顯示，李的評分為2.25分（滿分為5），接近不滿意水平。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 行政長官選舉投票在早上9時開始，至上午11時半結束。