「帝吧」台灣管理員散佈疫情謠言獲刑 輿論籲徹查國安因素

1 小时前

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近日，知名網絡賬號「帝吧」台灣管理員因涉嫌發佈多篇與新冠疫情的假消息及偽造文書獲刑。

「帝吧」是中國大陸知名的網絡社團，在臉書和微博都有賬號，參與者眾多，微博賬號有154萬粉絲。該社團以出征「國外反華和敵對勢力」聞名，經常發起群體性網絡攻擊，號稱「帝吧出征，寸草不生」。

針對此次案件，有台灣政黨認為，有關單位應該徹查案件中的國安因素和政治影響。

散佈疫情不實訊息

台灣花蓮地方檢察署起訴書指，37歲的台灣人尹垣程5年前開始管理臉書社團「帝吧中央集團軍」和粉絲專頁「帝吧根據地」，立場為支持「一個中國」。他因經常違反臉書社群規範遭禁言，因此找人用繪圖軟件，把他人健保卡、護照變更為假名，申請多個帳號。

起訴書稱，尹垣程使用網絡賬號接連散佈新冠肺炎疫情不實訊息。

尹垣程發佈的其中一條信息稱：「是這樣的，我現在對台灣真的太失望了，我叔叔是民進黨議員，我偷看到他和高嘉瑜視頻聊天時提到武漢肺炎，說現在台灣已經超過817例了，死亡500了，特別是屏東和台南是重災區，但是蔡政府不敢公布，怕引起民憤，通知了幾家綠媒專門造謠抹黑對岸說是中國網軍謠言想要擾亂台灣！」

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起訴書還指，尹垣程的大陸妻子劉慧也涉嫌變造特種凖文書。

花蓮地方法院一審判決，尹垣程犯散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息，處有期徒刑3個月、犯變造特種凖文書罪，處拘役50日；劉慧犯行使變造特種凖文書罪，處拘役40日，緩刑2年，得易科罰金。

國安因素

2016年1月，台灣藝人周子瑜在韓國綜藝節目中舉中華民國國旗遭到"台獨"指控，引發兩岸網友互罵。隨後帝吧「出征」，到蔡英文、台灣「三立新聞」等多個臉書主頁刷屏。

當時中國國台辦發言人馬曉光表示，兩岸青年人應該加強交流，在交流中增加彼此的溝通和理解，不斷深化對兩岸關係的正確認知，不斷融洽兩岸同胞的民族感情。

近日，大陸微博等多個社交平台最近強制顯示用戶IP屬地，許多「愛國網紅」的IP卻顯示在境外，「帝吧」就是其中之一，這遭到了許多網友的嘲諷。

但中國官方媒體《環球時報》引述「帝吧」網友說法指，網友們本來就遍布世界各地，網友IP出現在任何地方都是正常的。

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「帝吧」引起了台灣當局的注意。台灣調查局本月初表示，已掌握相關訊息，持續了解狀況中，如果查有涉嫌犯罪，必立案偵辦。

台灣調查局還稱，已將境外敵對勢力的認知作戰手段作為長期關注目標，避免不實圖文投放至台灣社群進行認知作戰；「帝吧官微」去年曾製作長榮貨機至深圳搬運防疫物資等不實訊息，因此成為調查局關注對象之一。

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基進黨認為，尹垣程夫妻二人的犯行明顯是在為中國服務的政治活動，並透過假消息影響輿論來達到政治效果，但這次的判決中幾乎沒有任何國安因素、政治影響的考量，要求國安單位徹查。