台灣疫情： 確診人數保持高位，專家稱速戰速決和拉長疫情各有利弊需充分凖備

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣近日新冠確診本土病例激增，單日突破4萬確診人數，新冠累計確診數達31萬。

台灣近日新冠確診本土病例激增，單日確診數連續三日突破4萬，新冠累計確診總數達31萬，專家預計單日確診人數還會上升。而這波由新冠變種病毒奧密克戎（Omicron）帶來的疫情正在考驗台灣防疫能量。

在台灣北部各大醫院，想要做PCR檢測的民眾湧入急診室，增加醫療負擔。藥房外，購買新冠快篩盒的民眾大排長龍，甚至出現混亂場面，引發許多民怨。各大醫院急診室醫護人員，不堪負荷，病倒或受感染，紛紛在社交媒體「求救」，並批評地方與中央政府支援不夠。

分析疫情，美國史丹佛大學兒科及健康政策教授王智弘向BBC中文強調，當前關鍵在於台灣需趕緊做出精確的醫療資源模擬（model），來面對變種病毒。

王智弘解釋，所謂模擬醫療資源，包含精算全台醫院每天的急診重病病牀數，呼吸器還有藥量等，而醫院每天都要將資料反饋給地方政府，地方政府再回饋給中央，這個過程很繁複，但很重要。「新加坡之前在病患分流前，模擬就做的很好。」

美國加州柏克萊大學公共衛生學院院長呂淳祺教授則分析，2022年迄今台灣約有一半的新冠死亡病例來自未接種Covid-19疫苗的病患，因此「台灣越早實現全民接種，尤其為最脆弱人群的接種疫苗和加強針，住院和死亡人數就會越少。」他告訴BBC。

台灣衛福部截至今年四月底的資料表示，目前台灣染疫輕症人士比率約佔99.75%。

急診室危機

台灣中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官陳時中預估，此波奧密克戎變種病毒殺入全台社區後，確診高峰時間可能會發生在5月20日。也有分析稱，目前疫情變數還在，因此高峰時間點很難預估。

面對台灣新冠確診數暴增，目前台灣處理方式，並未如同上海採行嚴厲封城，也沒有如同香港禁止夜間室內用餐，關閉健身房，酒吧等公共場所。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台北市民在地鐵站排隊注射加強針。台灣並未採取封城等極端措施遏制疫情。

目前台灣民眾出外活動如常，唯許多小學及幼兒園宣佈停課。

但是，確診數暴增，也已經造成特別是台灣北部各大醫院急診室爆滿混亂之場面。

根據台媒報導，擠爆大醫院急診室的民眾多半不是重症，甚至沒有病徵，但因為焦慮而湧入急診室。原因在於，台灣目前仍需要PCR檢測確認後，才能被正式視為確診。這也造成大批民眾湧入醫院做PCR檢測。其中包含許多購買新冠醫療保險的民眾，因為需要有PCR檢測確診，才能索賠。

混亂的急診室及醫院爆滿，排擠到真正需要求診的其它急診患者，醫護人員不堪負荷，紛紛病倒。加上現在台灣快篩試劑仍然有買不到的情況，導致民怨四起。

據此，台北市長柯文哲針對去年刪除28億新台幣的快篩試劑預算道歉。台灣政府也緊急與全台上百間社區醫院或診所合作，讓民眾前去做PCR檢測。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 混論的急診室及醫院爆滿，排擠到真正需要求診的急診患者，醫護人員不堪負荷，紛紛病倒。加上現在台灣快篩試劑仍然有買不到的情況，導致民怨四起。

快篩≠PCR檢測

今年30多歲，在台北市工作多年的辜小姐（經要求化名）就告訴BBC中文，她在四月底快篩確診後，症狀輕微，但被繁複矛盾的流程「搞得心很累」。她說，因為同行出遊後先確診，告知她後，她因為有輕微症狀，經快篩後確診。她本來想說自行在家隔離，但當時台灣政府規定，還必須前往PCR排隊檢測。

她批評，如此一來不就是讓前往PCR檢測的民眾「出外散播病毒」。辜小姐的疑惑，是台灣現在面對奧密克戎疫情最主要的辯論之一。

台北市長柯文哲便抨擊中央，讓民眾還要透過PCR檢測，才能確診，並不明智且浪費醫療資源。

本身也是流行病學專家的陳建仁說，根據各國多年的研究統計，所謂「陽性預測值」隨著流行病盛行率會有顯著差異，譬如，在盛行率為50%的時候，可以高達95%；盛行率為10%的時候，陽性預測值達68%。「盛行率為1%的時候，陽性預測值就只有16%，換句話說，篩檢陽性的六個人當中，只有一個人是真正有病的。」

因此陳建仁認為，如果開放居家檢疫，居家隔離對象的盛行率比一般人高，所以才適用快篩陽性取代PCR確診，但對於盛行率較低的其他族群則不合適。他呼籲，應該在盛行率高的族群、地區和時段利用快篩進行確診。

中央與地方防疫不同步？

面對快速上升的確診及重症病患人數，台灣總統蔡英文在上周五（5月6日），表示，台灣預計取得1億劑左右的快篩試劑，「供應將會越來越穩定」。她也請全台地方政府設置社區篩檢站，擴大PCR檢測能量到地方，並規劃與基層診所合作。台灣政府並在上周宣佈，若民眾快篩檢測後陽性，並經醫療單位確認後，便可視為確診，新規從5月12日起實施。

蔡英文呼籲地方與中央政府的合作，顯示出對抗變種病毒，台灣的防疫模式正在改變。

王智弘強調，現在台灣的作法應該是打游擊戰。他告訴BBC，奧密克戎已經在全台社區散播之後，防疫不再是由過去台灣中央政府統一管控。他認為，以美國防疫經驗來看，模擬病情及資源，台灣指揮中心需要各地醫院資料的反饋。過程是醫院到地方政府，地方政府再匯報到指揮中心，但過程中常會有數字上的落差，或者時間差，有時候會還會慢了一些。此外，還有地方與中央如何定義醫療資源「缺少或足夠」等議題，皆是奧密克戎帶來的挑戰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧密克戎變種感染者大多為無症狀及輕症，台灣輿論認為未來接受與病毒共存的聲音湧現。

王智弘說，台灣年底地方選舉到來，此次疫情來襲，確實是考驗地方政府與中央能否真正合作，成為一種去中心化的伙伴關係，由中央提供透明化，清楚的指導，地方確實配合執行，譬如如何分配快篩試劑等等。

但事實上，地方與中央政府在防疫上的不同步，民眾也很有感受。

辜小姐便舉例，快篩顯示陽性後，她便去PCR檢測地點，填上個人居住資料後，系統反而是通報了她已經離開20年的戶籍地的衛生單位聯繫她。隔兩天後，她居住多年的台北市衛生局才與她聯繫。

之後，還有另一個中央防疫單位撥打「關心電話」詢問她的徵狀。辜小姐向BBC說：「我一個輕症個案，需要那麼多不同單位打電話來，然後負責隔離的單位依舊尚未聯繫我……一個簡單的工作，需要4個人做，而且彼此還沒有互相通知……其實，若不看清楚整個制度流程，大家就會覺得是基層公務員沒有效率，他們很無辜。」

辜小姐認為，醫療人力就浪費在這些繁複甚至不夠實用的系統當中。

在台灣疫苗施打率最低的台東，一位民眾Julie也告訴BBC中文，她認為有關台東的疫情一開始但都沒有透明化，「他們不公布自己內部有多少人確診，一開始公布有一級首長確診和一位議員確診，後來就沒下文了。這些案件好像都混在另一個鄉鎮的案中帶過，所以我們不知道台東市區這麼嚴重了，都以為是另個鄉鎮（成功鎮）。」

不過，辜小姐和Julie都說，她們對這波疫情，都沒有去年Delta疫情來襲時擔心，唯一憂慮的是老人或小孩的健康安全。台灣衛福部長陳時中5月5日宣佈，輝瑞兒童疫苗預計5月12日抵台，第一批共77.76萬劑，最快約20日提供接種。

兩種路徑優缺點

王智弘向BBC分析，面對奧密克戎，台灣第一個方法就是讓確診數快速上升，之後也會快速下降，譬如美國去年12月底到今年1月，大概一兩個月的時間，確診數就會下來，但這樣會造成很多人病逝，因為醫療資源沒法跟上，特別是老人或慢性病患者情況會比較危殆，而且醫院的牀數或藥可能不夠。

第二種方法就是把確診曲線拉平或延長。但這會讓疫情拖延時間較久，但也讓醫院有時間凖備病牀，呼吸器或藥物。但要拉平曲線，便需要緩解策略（mitigation），包含要求民眾減少活動，可能增加在家工作天數，避免群聚，捷運或大眾運輸管制也要考慮，室內用餐也要注意等。

王智弘建議，台灣現在需要趕緊把好好把所需要的東西，模擬出來：「新加坡很早就做model，所以模擬得很成功。他們一開始分流的時候就把需要醫療資源幾乎都凖備好了。香港想走清零路線，結果沒辦法清零，根本沒辦法清零。台灣可能要花一點時間思考，現在怎樣做，可以減少死亡率。」他告訴BBC。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 過去台灣嚴格的邊境管制，包括入境者必須強制檢疫，很大程度上將病毒圍堵在邊境之外。

台灣疫苗政策諮詢委員、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎在台媒「寶島聯播網」分析，參照各國疫情發展，確診高峰數從出現到下降約3至5個月不等，而台灣尚未到確診數頂峰。他呼籲全台醫療機構要未雨綢繆。李秉穎又說，參考H1N1流感的經驗，第一次大流行後3年，感染高峰期還是出現，只是峰波一次比一次減弱，他個人評估新冠肺炎會有5到6個高峰波段，再慢慢減弱：「隨著大部分人有免疫力後，感染的人數會逐漸減少，但只要有流行，還是會造成可觀的重症跟死亡人數。」