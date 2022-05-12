中國人民大學登上微博熱搜榜首 國際大學排名的意義與影響

22 分钟前

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近日，中國人民大學退出國際大學排名引起外界關注。中國媒體報道，蘭州大學和南京大學也退出了國際排名。

教育學者對BBC表示，中國人民大學退出排名是一種「商業戰略」，中國的大學可以把大學排名作為學校辦學的參考，但不應只關注、追逐排名。也有網友質疑，不參與國際排名，中國高校如何追求達到「世界一流」。

為何退出

中國官方媒體央廣網引述知情人士稱，對於「中國人民大學退出國際大學排名」一事，校方領導層已形成共識並做出決定。

報道引述一知情人表示，中國的知識體系已發展了數千年，是世界上最悠久、最豐富、最深厚的知識體系，創新性發展中華文化傳統，創建中國自主的知識體系，維護中國教育主權和文化主權，「中國人民大學等高校退出所謂的『國際大學排名』，反映了中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣。」

央廣網報道稱，除了中國人民大學，南京大學校方也明確，在《南京大學「十四五」規劃》和《南京大學「雙一流」建設高校整體建設方案》編製中，學校發展和學科建設均不再使用國際排名作為重要建設目標。蘭州大學也決定不參加泰晤士高等教育世界大學排名。

4月25日，中國領導人習近平曾考察調研中國人民大學。他在現場表示，「希望中國人民大學落實立德樹人根本任務，傳承紅色基因，讓聽黨話、跟黨走的信念成為人大師生的自覺追求。」

他還指出，中國有獨特的歷史、獨特的文化、獨特的國情，「建設中國特色、世界一流大學不能跟在別人後面依樣畫葫蘆，簡單以國外大學作為標凖和模式，而是要扎根中國大地，走出一條建設中國特色、世界一流大學的新路。」

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目前還不清楚，是否會有更多中國高校退出國際排名。

#多所名校退出世界大學排名#5月11日登上微博熱搜榜首。

有網友嘲諷中國人民大學退出排名是因為自身實力不過硬。微博網友「中年派的漂流」說：「比國足有骨氣……比不過不比了還不行。」

微博網友「雨霖中亭」則認為，人民大學退出世界大學排名沒有必要。

「『雙一流』大學，是指中國特色、世界一流的大學，不參與世界排名，怎麼做到世界一流。」

但也有網友認為，中國人民大學不跟從國外的「洋指標」是合理的。

微博網民「三面紅旗007」說：「退出國際大學排名，是不想按照他們那套標凖來搞學校建設了，比如國際生數量和捐款數量，很多指標與中國實際情況差距很大，一味按照所謂國際標凖搞，就是削足適履。」

排名的意義

原北京大學經濟學教授夏業良對自由亞洲電台表示，事件體現了習近平上台以來的整體趨勢，「整個（中國）跟西方脫鉤的跡象非常明顯。」

但香港中文大學工程學院副院長黃錦輝教授認為，中國人民大學退出排名是一種「商業戰略」。

「不像北大清華，中國人民大學在全球的排名不太靠前，對自己不是很有利，所以就不積極參與了，」黃錦輝對BBC表示。

黃錦輝還指出，排名只應該是大學的一個參考，有時候高校過於注重排名，可能會起到反效果：一些年輕研究人員會為了適應潮流研究一些特定方向，更加急功近利，這樣並不能促進學術創新和進步。

中國21世紀教育研究院院長熊丙奇則對BBC表示，所有世界大學排名，都不存在「國際指標」、「洋指標」，採用的是可比的共性指標；這些指標也就不是國外大學弄出的指標，而是排名機構列出的排名指標。

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「連排行榜的性質也沒有搞清，就按照排名機構搞的指標辦學，追逐提升排名，不重視內涵發展和人才培養，才是我國大學的真問題。」熊丙奇說。

熊丙奇指出，世界大學排行榜本就是某一家機構根據自己確定的指標，對大學進行打分排名的結果。他認為，對世界大學排名，大學的理性態度應是「看看而已」，不必太當真；但近年中國很多高校極為看重世界大學排名，追逐所謂國際聲譽，甚至就按大學排行榜的指標辦學，對辦學有嚴重誤導。