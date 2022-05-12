中國航母遼寧艦再入西太平洋舉行歷年最大演練 印太地區美中台角力持續

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 自五月初，中國航母遼寧號打擊群在西太平洋演練，為歷年來最龐大的編隊

自五月初開始，中國曆年來最大規模的航母編隊——「遼寧」號航空母艦打擊群在西太平洋演訓。由於「遼寧」號航行經過航向鄰近台灣東部花東海岸，同一時間美國兩個海軍航母編隊，也在西太平洋活動，因此引起外界高度關注。

在全球關注烏克蘭戰爭之際，印太地區（Indo-Pacific）的各方軍事角力並未停止。美國、日本、台灣以及正在舉行大選的澳大利亞，最近陸續針對區域間的軍事議題發言。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登的印太戰略將台灣放在更廣泛的地區穩定問題上闡述。

針對中國「遼寧」號在台灣東部近海的演習，位於華府的智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）對BBC中文分析稱，雖然此次航母打擊群比過去略大，但這可能是例行演習。

葛來儀說： 「『遼寧』號及其護航艦駛過宮古海峽，這是中國海軍出入太平洋的常規航線。 此類演習亦是展示解放軍捍衛中國利益的決心。我認為此次演習沒有針對一個特定的『目標』」。

不過，台灣軍事戰略學者，台灣政府「國家安全研究院」蘇紫雲博士則向BBC分析，中國軍事文化向來帶著政治因素，因此他認為，在最近美英關切台海問題、日本和英國首相記者會重申台海安全的情況下，中國解放軍航母編隊的年度演練自然帶有政治含意。

蘇紫雲表示，中國航母編隊「也可在演習課目、編隊規模上進行擴大，增加『政治彈藥』，對西方國家叫陣，傳遞戰略訊號」。

此外，美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）5月9日在位於華盛頓的智庫「戰略與國際研究中心」演講時評論稱，俄羅斯入侵烏克蘭對印太區域安全為一重要警訊。

坎貝爾解釋說，原以為烏克蘭戰爭會讓各界將注意力轉移到歐洲，因此不會對印太地區情勢投注太多關注，但實情是印太區域的國家對歐洲與烏克蘭問題的參與程度空前。他說，原因之一是由於中國、俄羅斯在今年北京冬奧前共同發表的聯合聲明，讓亞洲各國深感震驚及憂慮。

「遼寧」號再入西太平洋 ：編隊操作日益成熟

根據公開資料，此次中國人民解放軍航母編隊的演訓是以航母「遼寧」號打擊群，5月2日從日宮古海峽出第一島鏈軍演。除了「遼寧」號航母外，解放軍艦艇編隊還包括「烏魯木齊」號（舷號118）與「成都」號（舷號120）、055型飛彈驅逐艦「南昌」號（舷號101）、052D型飛彈驅逐艦「西寧」號（舷號117）、以及綜合補給艦「呼倫湖」號（舷號901）、052C型飛彈驅逐艦「鄭州」號（舷號151）和054A型護衛艦「湘潭」號（舷號531）共8艘軍艦。

分析稱，觀察中國航母編隊的動態，每年4至5月間為解放軍艦艇出太平洋演訓的旺季，主要為避免颱風干擾。此一段時節中國大陸東南、日本、台灣一帶也進入梅雨時節，東北季風減弱、周邊海域水溫較低不易出現颱風，海象也較為平穩。

蘇紫雲對BBC分析說，此刻演訓適合航母戰機的起降作業，對沒有彈射器的「遼寧」號航母來說特別重要，「也符合一般預估中共若攻台的季節選定。」

另外，蘇紫雲分析，依照「遼寧」號戰鬥群的航跡圖，5月7日後就在北緯22度、東經124度一帶滯留，此處距離台灣最近點約150海浬（280km），北距日本石垣島90海浬（150km），也就是在陸基反艦飛彈、防空飛彈射程外，航母戰鬥群可不受威脅，又可用艦載機打擊敵方。因此，據蘇紫雲觀察，這很明顯就是「防區外打擊」科目的演練，目的之一是反制台美日將「第一島鏈」變成「飛彈島鏈」的防衛戰略。

圖像來源，Japan Ministry of Defense, Twitter 圖像加註文字， 日本防衛省監測資料顯示，「遼寧號」航母多次在午後7時的終昏時段、乃至日落後進行夜間起降演練。

他補充稱，值得注意的是「日本防衛省監測資料顯示，多次在午後7時的終昏時段（即黃昏時太陽要沉下去的最後一刻）、乃至日落後進行夜間起降演練，顯示共軍航艦的操作已日臻成熟，並往高強度實戰化操作發展」。

台灣軍事專家吳明傑在台灣媒體《放言》新聞網分析「遼寧」號動向時評論稱，「遼寧」號艦隊先自台灣東北面的宮古海峽航入西太平洋演訓後，解放軍空軍也在5月6日派遣18架軍機高調進入台灣西南空域，其中「轟-六」轟炸機繞飛台灣東南空域，與從台灣東北面一路向西朝台灣航行的「遼寧」號艦隊呼應，是「刻意以海空兵力對台形成夾擊的態勢」。

據此，蘇紫雲亦同意，航母戰鬥群通常會帶有潛艇（潛艦）在前方保駕護航，可以東出太平洋的「運-八」反潛機進行攻防演練。他說，因此，「由中國機隊的角度來看，『遼寧』號也提供作為反制美軍航艦的假想目標，演練阻絶美軍航艦的偵測與戰術戰法。」

在美軍方面，部署在日本橫須賀的美國「里根號」（USS Ronald Reagan）航空母艦在5月8日出港，與在菲律賓海的「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航母形成「一南一北」會合。有分析指此舉有包夾正在石垣島海域的「遼寧」號航母編隊的意味。

美國海軍第7艦隊5月11日宣佈，麾下一艘神盾巡洋艦「皇家港」號（USS Port Royal）將由南往北航行穿越台灣海峽。另外，美國海軍新聞報道說，美國海軍「的黎波里」號（USS Tripoli ）兩棲攻擊艦5月初已經離開位於加州聖迭戈的母港，將前往西太平洋進行首次作戰部署。該艦可運載高達20架F-35B隱形戰機。

此外日本「出雲號」輕航艦和艦隊兵力，也跟在「遼寧」號編隊航線後監控活動，台灣周邊海域目前熱鬧無比。

美台軍購加速？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國白宮認為台灣採購中的某些軍武（比如上圖MH-60R海鷹直升機）不適合台海防禦戰。圖為美國海軍MH-60R海鷹直升機在菲律賓海與附近的「卡爾文森」號航空母艦（CVN 70）一起參加演習時發射箔條彈（2017年4月24日資料照片）。

事實上，自普京發動俄羅斯入侵烏克蘭之後不久，俄羅斯軍隊的表現不如各界預期，加上歐美對烏克蘭的軍援及對莫斯科的經濟外交制裁，許多分析開始將這場戰役對照到北京對台灣的戰略意圖。北京早就批評不能將烏克蘭與俄羅斯衝突與兩岸關係相提並論，因為就北京來說，台灣問題純屬內政問題。

吳明傑認為，北京此次「遼寧」號的龐大航母編隊不僅僅是進行例行演習，需要放在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下比較。他說，北京刻意加大軍演規模，此舉「代表北京已從俄烏戰局中認知到要武力奪台有多困難，也擔心解放軍因而被看扁，才會反向刻意加大軍演強度和規模，以保其軍事強國的意象不被破滅瓦解。」

不過，葛來儀則告訴BBC，有關俄羅斯入侵烏克蘭對中國及解放軍的影響幾何，「現在下結論還為時過早」。 然而，中國將密切研究這場戰爭的許多方面，葛來儀對此表示同意。 「也許早期的教訓是，中國必須設法使其經濟免受國際制裁的影響，而國際制裁極可能會在中國入侵台灣後發生。」

但是，有關美方態度，特別是美台軍購的信息，各方判斷似乎越來越清晰。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 白宮敦促台灣減緩或改變原本的採購項目，而轉向購買其他更能夠以小博大的軍武。圖為台灣炮兵部隊女兵在屏東參加漢光軍事演習的實彈射擊訓練（資料照片）。

5月9日，美國《紐約時報》訪問了多位美國官員稱，此次莫斯科入侵烏克蘭，白宮認為習近平會調整侵台戰略，並認為台灣採購中的某些軍武（報導提到MH-60R海鷹直升機）不適合台海防禦戰及「不對稱作戰」（asymmetric warfare），因此白宮敦促台灣減緩或改變原本的採購項目，而轉向購買其他更能夠以小博大的軍武。

報導稱，台灣總統蔡英文已著手購買大量機動性，更致命性的武器，使得敵方很難瞄凖或發動反擊，但台許多官員則反對改變採購計劃。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文已著手購買大量機動性，更致命性的武器。圖為台軍士兵展示美國製造的雙掛式毒刺導彈系統（2005年8月11日資料照片）。

葛來儀此前對美國媒體表示，華府對台軍售的態度有了轉變，在烏克蘭戰爭之前便開始了。她說：「我認為（烏克蘭遭入侵）以後它真的鞏固了。五角大樓開始敲響了警鐘，以確保台灣是認真的，因此我們（美方）也需要認真起來。」

所謂，「不對稱作戰」是指由較弱或軍力落後的對手，採用不預期的手段或創新戰術向較強對手的關鍵脆弱處發動攻擊，是一種「以小博大」的戰略。烏克蘭此次運用這種戰術抵禦軍事強國俄羅斯，亦使該戰術成為焦點。

北京立場

根據新華社報道，中國副外長樂玉成在5月6日出席「全球20國智庫在線對話會」時發言抨擊美國近來「不斷在中國家門口『秀肌肉』」，目的在於「亞太版』北約東擴『」，「如任其發展，最終會把亞太推入火坑」。

中國官媒《環球時報》亦報道了美國軍艦在印太地區的活動。報導引述中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅說，「美頻頻實施此類挑釁行徑，向『台獨『勢力發出錯誤信號.....」，並稱「美台頻繁勾連，已令解放軍提高了軍事鬥爭凖備的力度。」

此外，針對美國國務院網頁刪除「台灣不是中國一部分」及「不支持台灣獨立」一事，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「美國的做法是虛化掏空一中原則的小動作，這種在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀的做法，必將引火焚身。」

上海復旦大學美國研究中心副主任信強對中國媒體分析稱，此事體現了白宮對台政策的調整，刪除「不支持台獨」是一次大倒退，這正在不斷「掏空」美國一個中國政策的實質性內容。