香港國安法：示威者支援基金前高層管理人被捕

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 其中一名被捕人陳日君過去多次聲援香港民主運動。

香港警方以北京政府實施的《香港國安法》拘捕曾為2019年示威浪潮中被捕人士籌錢打官司的多名基金信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、嶺南大學前學者許寶強、歌手何韻詩及大律師吳靄儀。香港媒體報道，目前正在服刑的另一名信託人何秀蘭也被拘捕。

被捕者都是「612人道支援基金」（簡稱612基金）的高層管理人士，這個基金接受公眾捐款，為他們支付律師費或醫療費等，再支援示威浪潮中被捕人員或傷者，但去年8月已經宣佈解散。

香港警方周三（5月11日）證實拘捕行動，指被捕人士涉嫌犯下國安法中「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」，四人之後獲准保釋候查。

事件引發國際反應，其中美國國務院強烈譴責拘捕行動。梵蒂岡新聞辦公室也就陳日君被捕發表聲明，指教廷對事件表示關注，會密切注視事態發展。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 何韻詩2019年7月以非政府代表組織身份，出席聯合國人權理事會會議批評中國不斷削弱香港的高度自治權。

香港媒體周三率先報道許寶強在機場離境時被捕，他報稱獲外國大學邀請，擔任訪問學者，之後再傳出其餘三人被捕的消息。

他們獲准保釋後離開警署，沒有回應在場記者提問。

被捕人士過去多次表態支持香港的民主運動，其中陳日君在2020年香港宣佈押後立法會選舉一年後，呼籲市民雖然不能參加遊行，但仍然要發聲表達不滿。

何韻詩2019年7月以非政府代表組織身份，出席聯合國人權理事會會議批評中國不斷削弱香港的高度自治權，期間被與會的中國政府代表多次打斷發言。

何韻詩與吳靄儀早前另外因為《立場新聞》一案，被警方以「涉嫌串謀發佈煽動刊物罪」拘捕。

許寶強是香港嶺南大學前副教授，2014年香港爆發「佔領中環」運動，他曾經參加罷教運動，到金鐘被示威者佔領的地方設立流動課室。

香港立法會議員、前香港聖公會教省秘書長管浩嗚形容陳日君「不是壞心腸的人」，但指事件進入司法程序，他不便評論。他又說會為對方祈禱。

人際組織「國際特赦」也發表聲明，形容被捕人過去的社運都以和平方式進行，但現在都可能面對數以年計的刑期。「即使是以香港不斷加強打壓人權的情況來看，這些拘捕行動也代表著一個令人吃驚的惡化。」

美國國務院發表聲明，引述發言人普賴斯形容行動是香港當局「再次表明會採取一切必要手段扼殺異見，並削弱受保護的權利及自由」。

「我們呼籲那些被捕的人要立即獲釋，也會繼續站在香港人一方。」

天主教香港教區就陳日君樞機事件發表聲明說，「極度關注陳日君樞機的情況及安全，亦熱切地為樞機祈禱」，並表示「相信基本法會繼續維護宗教自由」。聲明並「促請香港警方和司法機關能以合乎情理及公義原則來處理陳樞機事件」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京在香港推出國安法後，正逐一剝奪香港本有的自由。隨著越來越多的人在新法下接受審判，香港的政治生態已經永遠改變。

中國外交部駐香港公署回應時，批評外國污蔑抹黑香港警方的行動，表示強烈不滿和堅決反對，強調權利自由不是違法亂港活動的擋箭牌。

「612基金」去年8月宣佈暫停接受捐款，也將有序地停止運作。香港警方去年9月按《香港國安法》，向法庭取得命令，要求基金負責人提交眾籌詳情、捐款人資料等。

基金當時在社交專頁發文，指它的成立宗旨是為受示威浪潮影響的傷者及被捕人士提供法律、醫療、情緒支援費用等人道支援，有關支援與一般為在囚者提供服務的社福機構無異。

2019年香港示威浪潮期間，當地出現了不少平台接受公眾捐款，之後為被捕者和受傷者支付醫療費、聘請律師、提供日常生活開支等。