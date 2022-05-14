俄羅斯「勝利日」紀念、菲律賓大選、中國「清零」政策和本周更多重要故事

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 3月28日，一名身穿防護服的上海交管控制進入浦東區方向的隧道入口。

在五月第二周，俄羅斯總統普京發表「勝利日」講話；菲律賓舉行大選，小馬科斯當選總統。

在中國，官方仍在堅持新冠疫情「清零」政策，世界衛生組織總幹事譚德塞罕見稱該政策不可持續，但被中文媒體刪除。

在台灣，新冠確診本土病例激增，單日確診數連續三日突破4萬。 專家稱速戰速決和拉長疫情各有利弊，需充分凖備。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters

5月9日是俄羅斯紀念二戰戰勝納粹德國的「勝利日」，莫斯科紅場舉行大型閲兵式。在烏克蘭，南部港口重鎮敖德薩被四枚導彈擊中。

普京在紅場閲兵式上說了什麼？沒有說什麼？他下一步打算做什麼？這些問題可以從他的講話中得到一些信號。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 小費迪南德·馬科斯和他的家人。

2022年菲律賓大選初步投票結果出爐。與此前的民調一致，小費迪南德·馬科斯（又譯：小斐迪南·馬可仕，Ferdinand Marcos Jr）大幅領先主要對手、現任副總統萊尼·羅布雷多（Leni Robredo），當選菲律賓總統。

圖像來源，Getty Images

一則鄰國的經濟數據在中文互聯網引發討論。越南海關總局公布數據顯示，3月份越南出口迎來創紀錄大漲，環比增長48.2%，達到347.1億美元；也使越南一季度的出口總額為885.8億美元，同比上升12.9%。

在2018年全年來看，越南出口總額就已超過深圳，但今年3月此消彼長下達到深圳的兩倍，令網絡輿論驚訝之餘，也在討論中國防疫的代價。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世衛總幹事譚德塞：「清零」防疫政策不可持續 已與中國專家討論

5月10日，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）罕見發表言論稱中國的「清零」防疫政策不可持續。

上述言論在中文互聯網引起關注，中國官方也發言反駁。隨即譚德塞的相關言論在中文各大媒體和新聞平台被刪除。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧密克戎變種感染者大多為無症狀及輕症，台灣輿論認為未來接受與病毒共存的聲音湧現。