陳日君：中國《香港國安法》下的犯罪嫌疑人

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 年屆90的陳日君樞機一直活躍於民主派政治活動。

香港國安警察拘捕原「612人道支援基金」五名信託人，指稱他們觸犯中國《香港國安法》，其中包括了羅馬天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。

香港國安警察稱，90歲的陳日君等人「涉嫌請求外國或者境外機構，對香港特別行政區實施制裁，危害國家安全」，有「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」罪嫌。五人被扣查一天後獲准保釋候查，但須按照裁判官命令交出旅遊證件，即不得離開香港。

陳日君成為香港警察的犯罪嫌疑人，引起國際關注。梵蒂岡稱教廷會密切注視事態發展，美國國務院強烈譴責拘捕行動，英國外交部官員稱香港警察做法「不可接受」。

拘捕行動過去數天之後，在參選期間披露其天主教信仰的中國香港行政長官當選人李家超首次評論說：「無論這個案件涉及什麼人，最重要的是我們所針對的是他的犯法行為，與他的背景和思想沒有直接關係。」

警隊出身，在任特區保安局局長時主管籌備建立《香港國安法》執法體制的李家超5月15日說：「我想這個信息是很清楚，要告訴香港市民和國際知道，任何地方都有同樣類似某些人的背景，讓人一向對他有特別的支持和看法都說不定，但要是他的行為犯法，就必須依法處理。」

在李家超表態前，香港特區政府稱，國安警察抓捕「完全與被捕人士的職業或宗教背景無關」；中國外交部駐香港公署稱，「這些人去過哪裏、做過什麼，外部干預勢力心知肚明，不要揣著明白裝糊塗」。

教會高層裏的「行動派」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 陳日君2006年獲晉升為樞機，享有選舉和被選舉為教宗的權利，直到年滿80歲。

陳日君1932年1月13日在上海出生，12歲被家人送進羅馬天主教慈幼會備修院學習，1948年隨教會到香港，1949年中共建政後無法返家而留下，後至意大利都靈留學，取得博士學位後返回香港任教神學和哲學。

陳日君作為主教的角色如此重要，源於羅馬天主教在香港有一定影響力。香港政府統計處推算，截至2021年底，香港人口740.31萬；天主教香港教區統計，截至2021年8月底，香港有天主教徒40.1萬人。

香港中、小學以民間辦學，收取政府補貼的「津貼學校」為主力，幼兒園更是全私營，而其中天主教香港教區及其下屬機構是香港主要辦學團體，據特區政府出版的《香港年報2020》記載，香港有249所天主教學校和幼稚園，就讀學生約145875人。陳日君作為主教，同時成為了這些學校的最高負責人。

2006年3月，陳日君獲教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）晉升為樞機主教，成為有權選舉或被選舉為教宗的「紅衣主教」。

圖像來源，South China Morning Post / Getty Images 圖像加註文字， 2003年，陳日君反對《基本法》第23條國安立法，但仍有與特區政府官員對話。圖中與他握手的是當時推動此立法的官員，保安局局長葉劉淑儀。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2007年，陳日君首次參加泛民主派「七一」遊行，此後成了常客。

2018年12月「佔中九子」公眾妨擾案開審，陳日君出庭作證時曾說，「佔中」爆發當晚他並未與群眾一起承受防暴警察的催淚彈和胡椒噴霧，使他感到慚愧。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 2014年9月，「雨傘運動」爆發前夕，香港大專生罷課抗議中國全國人大常委會「8·31決議」所訂的香港選舉改革框架不民主，陳日君到添馬公園給學生講道。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 2014年9月28日，「佔領中環」示威啟動，陳日君在金鐘示威區接受採訪。他在傍晚防暴警察施放催淚彈時剛好不在那個角落，後來在「佔中九子」案庭審上說對此感到慚愧。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 2014年12月3日，「佔中三子」朱耀明牧師、陳建民和戴耀廷到警署自首，陳日君樞機陪同在側。

陳日君樞機時常出現在法院旁聽，聲援被起訴的民主派政治人物與活動人士，聚集在法院外的民主派抗議常客看見他多會親切問好。本來天主教社群已有人把他稱呼為「樞機爺爺」，此刻起也有媒體將他視為「旁聽師」的一員。

2021年5月，陳日君接受現已停運的《立場新聞》專訪，被問及會否離開香港。他說：「我不會走，不可以走，不應該走……不可以放棄，我仍是香港的榮休主教。」

2022年1月，中國駐港官方報章《大公報》刊發全版文章指控英國治港年代在辦學等方面「嚴重偏袒西方宗教」，其中一篇配稿指控陳日君樞機「無法無天」。

「從2003年的反23條立法、反『校本條例』到居港權事件、非法『佔中』，再到2019年的『修例風波』，都可以見到陳、黎、李三人在背後興風作浪。有報道指出，由2006年至2013年12月止，黎智英先後向陳日君提供高達2000多萬元政治獻金。」

圖像來源，SOPA Images/LightRocket via Getty Images 圖像加註文字， 《香港國安法》頒布後，陳日君（中）常見於法院外，與其他民主派支持者輪候旁聽審訊坐席。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 「612人道支援基金」於2021年8月宣佈停運。（左至右：陳日君樞機、吳靄儀、許寶強博士與何韻詩）

2022年5月11日，陳日君樞機與香港嶺南大學前學者許寶強博士、歌手何韻詩，以及前立法會議員吳靄儀、何秀蘭先後被捕，因另案正在服刑的前立法會議員何秀蘭隔天也在獄中被捕。他們五人均是「612基金」原來的信託人。

據天主教香港教區官網介紹，開首的兩句話是梵蒂岡頒發予陳日君樞機的牧徽上所寫的格言，出自《舊約聖經》〈伯多祿前書〉，原文是「將你們的一切掛慮都托給衪（耶穌），因為衪必關照你們」。

中國全國政協副主席、前行政長官梁振英反駁梵蒂岡對案件的關切說：「主教犯法，與庶民同罪，香港實施的是一套人人平等的法律，不是庶民一套、主教另一套的法律。值得西方國家驚訝的，不是主教被捕，而是主敎竟然涉嫌犯法。」

被視為親北京人物的香港立法會選舉委員會界別議員、香港聖公會前教省秘書長管浩鳴法政牧師被媒體追問對陳日君被捕的看法時說：「這件事情應該與宗教自由無關。」

但管浩鳴牧師還說：「以我認識樞機那麼多年，都知道他不是一個壞心腸的人，所以我會繼續為他祈禱，個人來說希望他沒事、平安。」

香港有線電視引述前香港特區保安局局長，中國全國人大港區代表黎棟國說：「我很尊重、尊敬陳日君樞機，我們有同一個信仰。至於這件事情涉及刑事案件，就不應該跟宗教信仰扯上任何關係。」

衝撞北京，衝撞教廷

陳日君與北京交惡由來已久。2000年10月1日，教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）為120位晚清等時期在中國逝世的傳教士封聖，中國外交部批評當中不少人是帝國殖民主義者和罪犯，指控梵蒂岡挑釁。

陳日君撰文披露中國中央政府駐香港聯絡辦公室（香港中聯辦）曾要求香港教區低調處理封聖，又因為自己曾與中國大陸主教通電話，遭中聯辦警告「北京對你非常不滿」。這篇文章還批評北京迫害大陸神職人員。

圖像來源，South China Morning Post/Getty Images 圖像加註文字， 陳日君曾在中國大陸修道院講學七年，但這也成為他批判中國宗教政策與中梵交往的基礎。

2006年陳日君升任樞機主教時曾說：「很多人認為我是北京的敵人，但是我不認為中央政府這麼想，我想他們仍然在觀察我。」他還表示願意協助梵蒂岡與北京建交。

當年3月，新教宗方濟各（Pope Francis）就任。陳日君樞機後來在接受BBC中文專訪時說，他認為方濟各不了解中共。

陳日君在2016年的專訪中說：「教宗肯定是不會完全妥協的，妥協就是說兩邊都有好處。可是我怕他們做不到。」

「共產黨到現在這麼多年了，到現在也是很清楚的。他們就是要控制教會，不但是天主教，所有的宗教它都要控制。他們現在已經控制得很好了。他們不會讓步，他們不需要讓步。」

「我在中國（大陸）七年了，看得很清楚，他們就是完全控制了主教。」在中國大陸修道院講學七年的經歷與見聞，成為他批判中國宗教政策與中梵交往的基礎。

2018年10月，陳日君樞機前往梵蒂岡欲向教宗方濟各陳情。宗教通訊社天亞社報道，陳日君慨嘆，「教廷不支持他們，把他們當作是麻煩，指他們搞事，甚至指他們不支持合一，這才是讓他們最痛苦」。