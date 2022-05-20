中美關係： 分析稱北京在俄烏戰爭保持「中立」，恐致兩個大國間競爭加劇

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 觀察家們普遍對美中關係的走向表示悲觀

俄羅斯入侵烏克蘭已經接近三個月，美國和其盟友外交努力不斷，試圖說服北京向俄羅斯施壓，推動俄烏談判，盡早結束這場災難。

但除反對動用核武器之外， 中國基本上是按兵不動，多次強調自己外交上「獨立自主」。

有專家分析指出， 中國所謂獨立自主 的「中立」態度，很難自圓其說，也會讓華盛頓和其西方盟友更加質疑北京的立場， 致美中進一步惡化。

本月12日，拜登在華盛頓與東盟領導人舉行峰會，試圖兌現其對該地區的承諾。本周晚些時候，拜登還將出訪韓國和日本，並在24日舉行美國、澳大利亞、印度和日本領導人的四方安全對話。

華盛頓近日強調，俄羅斯是迫在眉睫的威脅，而放眼中長期，中國則是長久威脅。

「中立」，「虛偽」？

自戰爭開始以來，中國的主要做法是，在有關俄烏問題的官方表述中採取謹慎態度，一直強調主權國家的領土不容侵犯。

不過近三個月以來，北京都沒有譴責俄羅斯的入侵行為。2月25日，中國在譴責俄羅斯的聯合國大會上投棄權票。

俄烏戰爭爆發後的美中關係，也成為近日在美國丹佛大學舉辦的一場講座的焦點，專家對此問題進行了激烈討論。

美國邁阿密大學（University of Miami）政治學教授金德芳（June Teufel Dreyer）直截了當地將中國的行為稱為「虛偽」。「中國拒絶譴責俄羅斯的行為直接違背了其所聲稱的主權國家領土不容侵犯的立場，我認為這很虛偽」，她說。

復旦大學美國研究中心副主任信強則認為，美國傾向於通過俄羅斯-中國地緣政治軸心，或潛在的俄中聯盟的視角來應對中國，因此「中國必須考慮到可能發生的最壞情況，更多地從所謂的底線思維來考慮中美關係」 。

他說，這樣帶來的結果是，中俄在政治、經濟、貿易和能源方面的合作不僅會維持，而且會加強。

但信強認為， 中國的中立立場，會讓「中美關係因而變得更糟」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國家領導人習近平與俄羅斯總統普京在冬奧會期間會面。

美中間不信任感增強

在今年2月北京引以為豪的冬奧會上，只有普京一個大國領袖出席，而美國則公開發起外交抵制，引得一眾國家跟隨。中俄兩國領導人在奧運會期間發佈聯合聲明，其中明確表示，中俄兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。近三個月以來，不少美國觀察家和媒體樂此不疲地引述這句話，並對此解讀認為， 中國可能支持俄羅斯入侵烏克蘭。

中俄發表聯合聲明時正值俄烏在邊境地區持續緊張，奧運會閉幕後，緊接著就發生俄羅斯進攻烏克蘭。美國《紐約時報》3月一篇報道引述情報稱，中國曾要求俄羅斯不要在冬奧會結束前入侵烏克蘭。中國外交部稱之為「虛假消息」。

「這顯然在美國引發了質疑，質疑中國在多大程度上了解普京的計劃。我們無法得知真相，但質疑的確引發了問題」，美國空軍學院（United States Air Force Academy）政治系教授保羅·博爾特（Paul Bolt）說。他稱這是個人觀點。

而在中國，對美國的不信任感也在蔓延。中國外交部長王毅在3月5日與美國國務卿布林肯通電話時表示，中方反對任何在烏克蘭「火上澆油」的行為。這一表述在隨後其他中國領導人的講話和中國媒體報道中多次出現。

實際上，美中兩國從一開始就對俄烏戰爭開始的原因有著不同理解。中國強調，是北約東擴導致了這場戰爭，這與俄羅斯對國家安全的擔憂一致。美國則強調，這場戰爭是由於俄羅斯重塑其帝國的野心導致。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2022年3月28日，俄羅斯入侵烏克蘭後，美國總統拜登與習近平電話會談，告訴中國「如果從物質上支援俄羅斯」將要承擔後果。

俄烏戰爭推動拜登印太戰略

有分析指出，烏克蘭戰爭分散了美國對印太區域的關注。但也有專家認為，俄羅斯入侵烏克蘭對拜登的印太戰略起了推動作用，使其更堅定要聯合盟友來對抗中國。

拜登政府在其最新的印太戰略中指出，美國的目標並非要改變中國，而是要塑造中國的周邊環境。這一意圖是拜登政府對華政策的重要組成部分。

「（烏克蘭）戰爭前，一些人認為事情會按計劃發展，不需要太擔心，但戰爭的發展將這些人喚醒， 他們會想，『烏克蘭發生的事會不會同樣發生在太平洋地區？』」，金德芳說。

日本最近就出現了這樣的擔心。目前國際地緣競爭最激烈的兩個區域分別在歐洲的烏克蘭和印太的台海。日本一直支持拜登政府倡導的自由開放的印太地區，看到俄羅斯的行為正威脅國際秩序，日本擔心，一旦中國在印太地區擴大影響力，致台海發生戰爭，將殃及日本。

烏克蘭戰爭爆發後，日本修改了軍事出口管制規定，向烏克蘭運送了防彈背心、頭盔等非致命軍事裝備。這是二戰後日本首次向其他國家運送軍事物資。與導彈等致命武器相比，日本提供的軍事裝備似乎微不足道，但對於日本來說，意義非凡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有專家表示，台灣問題在俄烏戰爭中凸顯出來，為拜登的印太戰略提供了動力。

今年4月，美國批准向台灣提供一筆9500萬美元的軍事援助，這是美國總統拜登上台以來，台灣收到的第三筆美國軍售。根據《紐約時報》5月9日報道，多位美國官員表示， 白宮認為中國會從俄烏戰爭中學習並調整侵台戰略，因此敦促台灣減緩或改變原本的採購項目，而轉向購買其他更能夠以小博大的軍武。

位於華盛頓的智庫德國馬歇爾基金會的亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）曾表示，華府對台軍售的態度有了轉變，在烏克蘭戰爭之前便開始了。她說：「我認為（烏克蘭遭入侵）以後它真的鞏固了。五角大樓開始敲響了警鐘，以確保台灣是認真的，因此我們（美方）也需要認真起來。」