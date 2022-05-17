中國從嚴限制公民出入境 官方稱防疫所需，網民批「鎖國」

47 分钟前

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近日，有網絡傳言指中國已經停辦護照、還對綠卡剪角禁止公民出境，引起廣泛關注。不過中國當局回應稱，這些傳言都是假消息，但中國確實仍在實施從嚴從緊的出入境政策。

有政治學者對BBC中文表示，如今出入境管理政策是由中國「清零」防疫政策決定的，而且中國在短期內不會改變這項政策。

出入境受阻與官方回應

近日，多名網友表示出境中國時遇到了阻礙。

一名網友稱，他持留學簽證去加拿大讀大學，但出境被邊檢人員詢問去加拿大幹什麼，還問加拿大有沒有線下課程，當他回答沒有後，邊檢人員直接把他護照剪了。

推特上還有流傳的微信聊天截圖稱，有人在廣州持綠卡出境時，綠卡被剪。

推特網友「杜瑞堂」評論稱：「中國已經在鎖國了，連留學生要出國上學都不允許，剪護照。」

針對這些傳言，中國國家移民管理局在5月13日表示，「停辦護照」、「對綠卡剪角禁止出境」都是假消息，「歪曲抹黑我出入境管理政策，意圖干擾常態化疫情防控條件下依法、精凖、有效的出入境管理措施。」

中國國家移民管理局新聞發言人還稱，當前，全球疫情大流行遠未結束，疫情發展仍有很大不確定性，出國出境染疫風險仍然較大，「境內人員仍需繼續堅持非必要非緊急不出境，確保個人健康安全，共同維護來之不易的防疫抗疫重大戰略成果」。

另外，北京、上海和廣州出入境邊防檢查總站也分別發出闢謠聲明，稱網絡上的護照、綠卡被剪，護照被收走等消息都是謠言。

BBC無法核實剪護照、剪綠卡等說法，但是近年來中國確實收緊了出入境政策。

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「非必要」出境之爭

根據5月10日中國國家移民管理局召開的黨組會議指出：「要嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發。」移民管理局官方微信號文章稱。

中國國家移民管理局在微信文章下方回復讀者時，明確了哪些屬於「必要」事由。

「對出國出境復工復產複學和經貿、科研、就學等必要活動以及就醫、照顧危重病人等具有緊急人道主義事由的人員，及時受理審批護照證件，辦理出國出境手續，最大限度地減少對正常生產、學習、生活和必要人員往來的影響。對出國出境參與防疫抗疫、運送救災物資和鮮活農產品的人員和交通工具提供加急辦證和通關便利，有力保障供應鏈、產業鏈安全穩定。」中國國家移民管理局回復指。

總部設在美國的自由亞洲電台引述中國國家移民管理局諮詢熱線工作人員稱，「非必要」事由包含旅遊和探親，邊檢人員會進行勸阻；「必要」主要包括出國留學、就業、商務、或者是出境就醫、參與防疫抗疫、運送救災物資等事由。北京邊檢工作人員還稱，對於因"必要事由"出境，要嚴格查驗事由、證明文件等，並以現場執行情況為凖。

中國當局對出境旅遊的限制可以追溯到2020年11月，當時國家移民管理局表示，從嚴審批中國公民旅遊等非必要事由的出入境證件申請，勸阻和限制內地居民旅遊、探親、訪友等非必要、非急需出入境活動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 對於非必要出境的界定，一直是一個受到爭議的話題。

防疫成效與「二十大」

中國政治學者陳道銀認為，中國近來較嚴的出入境管理政策是為了「外防輸入」，尤其會針對短期往返的旅客，因為這些旅客出境之後要回國，給疫情防控帶來風險。

「你現在出去在外面轉一圈，然後過半個月就回來了，如果帶疫情進來，國內的疫情是不是又會加劇？」他說。

他也指出，這樣的政策肯定與「二十大」有關聯。

「如果外防輸入控制不住，國內的疫情控制不了，勢必會衝擊習近平動態清零的抗疫決策，勢必會影響到他二十大連任的合法性，或者說他的政績。」

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄也對BBC表示，嚴控出入境是清零政策的重要組成部分。目前看來，在二十大之前，中國政府不大可能調整清零政策。

她認為，其中有政治原因，也有現實原因。「政治上，過去兩年來，中共一直把清零當成一大政績，認為清零體現了在習近平領導下的中國體制的優越性。二十大是外界一致預期習近平成功連任最高領導人的重要會議。在此之前，如果出現疫情失控的狀態，無疑對習本人，對中國政府來說，都會是一個難堪的局面，而且必定會被國內外『敵對勢力』大力批判。」

在現實方面，陳澄指出，雖然有一部分人對清零政策頗有微詞，仍然有很多沒有受到疫情重大影響的地區和人民支持清零。「此外，中國的疫苗接種率，尤其是高齡人口的疫苗接種率，還是差強人意。加上醫療條件的城鄉差異、地域差異，如果立即放開，難免會出現醫療擠兌，高齡人口大量重症乃至死亡的局面。這也無疑會對政權造成一定的衝擊。」

陳道銀預測，中國的清零政策可能會持續三五年，目前的限制達不到「鎖國」的程度，但已經嚴格限制了人員流動。

陳澄則認為，雖然清零一定會造成經濟上和社會上的負面影響，在二十大之前恐怕難有重大調整，但是這並不代表中國會長期「鎖國」。