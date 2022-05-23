香港《國安法》實施兩年你的生活有什麼變化？分享你的故事

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圖像來源，AFP

北京主導制定並推動付諸實施的《國安法》生效兩年來，香港政治選舉、公民社會、教育文化與傳媒生態等不同層面都發生了很大變化。

英國外交部在最新的《香港問題半年報道》指，此法「踐踏了香港公民社會」，實施不足兩年間，多個界別的「異見聲音幾乎消失」。

法案生效後，從《蘋果日報》停刊結業，多名傳媒工作者被搜捕，到 47 名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪；以至多家工會及公民團體相繼解散、香港大學紀念六四的「國殤之柱」遭拆除，每一個風波的背後皆見《國安法》的影響力。

同時，這部寫入《基本法》附件的全國性法律生效實施，在普通香港公眾中引發一定的困惑和擔憂。

對成長於或生活在香港的你來說，《國安法》這兩年來影響了你的工作與生活嗎？你有感受到因該法律，日常言行要做的改變嗎？你是否決定或認真考慮移民？

BBC 中文希望聆聽生活在《國安法》下香港市民的故事，以回顧此法律在頒布兩年來，對香港普羅大眾的影響。

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《國安法》背景與重點

2020年的初夏，持續近一年的香港反修例示威浪潮，因為新冠疫情來襲，已經逐漸退卻。在北京，中國全國人民代表大會常務委員會宣佈草擬《國安法》。港澳辦副主任張曉明指，香港局勢已發展到「非中央出手不行」的地步。

2020年6月30日，該常委會在一片掌聲中全票通過《港區國安法》，宣佈即日在港實施該法。法律全文在法案通過實施後才面世，內容涵蓋分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動和勾結外國勢力等罪行，最高刑罰達終身監禁。

根據香港警方數字，截至今年3月底，共有175人涉《國安法》被捕，當中逾110人已被檢控。《國安法》列明，這些危害國安法案件應由特首指定的法官審理。而當在國家安全面臨重大現實威脅等特殊情形下，中央派駐香港的維護國家安全公署有權介入調查，案件可交由內地法院審理。

《國安法》也列明域外管轄權，任何人即使非香港永久居民，在香港境外涉嫌違反《國安法》，也可被追究。

早前，英國的非政府倡議組織「香港監察」便被警方國安處和保安局警告涉嫌勾結外國勢力。

除了對違法行為執法，國際特赦組織指，《國安法》賦予中國政府和港府廣泛權力，監控香港學校、公民組織、傳媒和互聯網。

去年，該組織在《國安法》實施一年後曾發聲明稱，「《國安法》一年之內已令香港加快走上成為警察城市之路，使當地居民陷入人權危機」。