Telegram：香港封鎖大型通訊軟件可以解決「起底」問題嗎

44 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多參加處理香港示威的警員個人資料被公開，部份警員在示威現場遮掩面孔，以免被人認出。

香港示威浪潮期間，多次出現有示威支持者和反對者的個人資料，被上傳到網絡，包括即時通訊平台Telegram。香港官員指類似的「起底」行為至今仍然持續，一些媒體引述消息指出，為了解決問題，當局可能會引用新修訂的法例，以保護私隱的名義封鎖Telegram平台。

如果這一封鎖得以實施，將是香港首次屏蔽主要通訊軟件。

但外界質疑當局是否單靠封鎖Telegram就能解決香港的「起底」問題，因為除了Telegram，不少「起底」的資料都可以在一般網站找到。

當地一些資訊科技業內人士也指出，封鎖Telegram不是容易的事，因為任何封鎖行動都可能會影響其他與Telegram無關的網站。

香港當局去年也曾經利用國安法的授權，以不同原因封鎖部份網站，但外界留意到市民其實只要調較網絡設定、或使用虛擬網絡（VPN）就可以正常訪問這些網站。

「起底」高峰

不少Telegram頻道在示威浪潮之初開始上載不少警務人員、親北京政客和他們家屬的個人資料。除了Telegram，一些相關個人資料也被上傳到一個稱為「香港編年史」的網站，當中包括身份證號碼、電話號碼等。

而在另一方面，一些示威者和泛民主派前立法會議員的個人資料，也被上載到一個稱為「香港解密」的網站，同樣包含身份證號碼、電話號碼等個人資料。

香港政府去年修改法例，把未經批評把個人資料在網絡上公開，列為刑事罪行。但負責個人資料保密的私隱專員鍾麗玲周一（5月16日）出席立法會會議時透露，當局仍然收到不少相關投訴個案。鍾麗玲說，當局正在考慮設立黑名單，針對多次發放這些「起底」資料的平台。

香港媒體引述消息說，其中一個被針對的就是Telegram。當局可能會利用新權力，以制止散播個人資料為由，停止任何人取得這些資料，外界認為方法就是完全封鎖平台。

圖像加註文字， 部份香港網絡供應商中斷與"香港編年史"網站的連結，但網站本身運常正常。

封鎖Telegram能解決「起底」問題嗎？

但分析質疑，香港當局是不是真的可以完全封鎖Telegram。

全球至今只有中國大陸完全封鎖Telegram，伊朗和俄羅斯都曾經嘗試類似做法，但以失敗告終。

圖像來源，Getty Images

其中，俄羅斯2018年以Telegram違反法律為由，開始封鎖國內用戶到Telegram的連線，但Telegram之後委託其他網絡公司為俄羅斯用戶提供服務，繞過限制。當俄羅斯當局擴大封鎖範圍時，就連帶影響俄羅斯用戶訪問其他與Telegram無關的網站。

當時報道指，俄羅斯當局的行動甚至令當地科學研究員無法訪問科學期刊的網站，影響研究進展。莫斯科當局最後在2020年解除對Telegram的封鎖。

香港媒體引述香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，這些網絡平台的IP地址會不斷轉換，由此政府要限制香港市民使用Telegram並不容易。

外界也指出，不少「起底」的資料是在Telegram以外的平台流通，即使成功封鎖Telegram，也只能解決部份問題。

香港國安法實施後，政府要求香港的網絡服務供應商封鎖到「香港編年史」的連線，但海外用戶仍然可以登錄網站，BBC中文也發現，即使是香港的網絡用戶，只要修改網絡設定，也能正常造訪網站。