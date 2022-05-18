荔枝窩的故事：英國回流移民和新居民 如何傳承香港傳統文化

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荔枝窩的故事：英國回流移民和新居民 如何傳承香港傳統文化

23 分钟前

人們對香港的印象，往往是鱗次櫛比的高樓大廈。但一片繁盛的背後，其實仍有不少民風淳樸的鄉村，擁有截然不同的生活節奏。

荔枝窩村位於香港新界北部，過往大部分荔枝窩村民都以務農為生，不過踏入六、七十年代，不少人離鄉別井移居英國謀生，荔枝窩村的農作產業一度面臨沒落。

近年，回流的移民和新入駐的香港新居民，讓村裏重現生機。非政府組織與村民合作，成功複耕合共50,000平方米荒廢農地，並於村莊重新營造農業社區。

黃群英，是荔枝窩第五代原居民，她和另外的拍檔，新居民Angela（蘇麗儀）和阿May（陳文苑），一起合作開農場和種咖啡。回流的原居民和愛農耕的新居民把村裏環境打理得井然有序，令整條村回復生氣。英國回流移民和新居民，是如何傳承香港傳統文化的呢？

2020年，「荔枝窩鄉郊文化景觀」項目獲「聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」首設的「可持續發展特別貢獻獎」。

香港大學公民社會與治理研究中心永續鄉郊計劃高級項目經理戚曉麗表示，希望永續荔枝窩計劃能豐富多元，協助民眾對香港文化、客家族群及地質生態有進一步的認識。