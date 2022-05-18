東航空難：美媒稱墜機「可能涉及蓄意行為」

25 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東航墜機搜救現場

美國媒體《華爾街日報》和美國廣播公司ABC引述匿名美國官員的話稱，有人「蓄意」導致了東航MU5735航班的墜毀。

報道稱，黑匣子數據顯示，輸入控制裝置的指令使飛機進入致命的俯衝狀態。

報道還援引美國官員的初步評估說，調查人員迄今沒有找到墜毀客機的任何機械、技術故障。

今年3月21日，中國東方航空一架客機在從昆明飛往廣州的途中在廣西山區墜毀，機上132人全部罹難。

中國官方媒體援引中國民航局回應稱，美方參與「3·21」東航事故調查人員說，「未向任何媒體發佈有關調查信息」。

美國媒體報道說了什麼？

《華爾街日報》率先報道可能是「蓄意」行為導致墜機。報道援引了解美國官員對墜機初步評估的消息人士說，「飛機聽從了駕駛艙內某人告訴它去做的事」。

報道說，從墜機現場找到的「黑匣子」數據顯示，輸入控制裝置的指令使飛機進入幾乎垂直降落的狀態。

ABC新聞也援引美國官員報道了墜機可能事有「蓄意行為」導致。

路透社也報道說，兩位熟悉有關情況的人士說，到目前為止並沒有發現有機械故障的證據，調查人員正在檢查（墜機）是否駕駛艙內的故意行為所致。

中國如何回應美國媒體報道？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 搜救人員在現場默哀

美國媒體發表上述報道之後，中國官媒周三(5月18日)發佈中國民航局回應。

官媒《環球時報》稱，中國民航局向美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員核實，對方「明確表示未向任何媒體發佈有關調查信息」。

報道還說，根據國際民航公約相關要求，調查部門邀請美國國家運輸安全委員會作為航空器設計製造國的調查方參與調查。

民航局在一份聲明中稱，目前東航空難的調查正在進行，將及時發佈事故調查進展和相關信息。

中國東方航空公司、負責調查空難的中國民航局沒有回應BBC的置評請求。

此前，中國民航局曾否認有關失事原因鎖定副駕駛的說法，稱這是「嚴重誤導社會公眾認知」的謠言。