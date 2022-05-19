香港特首：李家超組閣無蜜月，「熱廚房」裏沒有了反對派之後

黃穎

BBC中文特約撰稿人

30 分钟前

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唯一候選人李家超毫無懸念地當選第六屆香港特首，此時距離七月一日新一屆政府上任只有一個半月。

候任特首需要完成眾多工作，包括籌組新班子，新舊政府交接，推行架構重組方案，時間相當緊張，而籌組被視為港府高官主骨架的問責團隊班子，更是刻不容緩。

5月18日，李家超宣佈政府架構重組方案，新增文化體育及旅遊局，分拆運輸及房屋局為運輸及物流局和房屋局。當中房屋局日後會專責處理房屋事宜。此外港府還將增設3名副司長。

香港政界近年來流行「熱廚房」（hot kitchen）一詞，用以形容香港政治圈不僅噴出熱騰騰的蒸汽，而且又髒又亂，加上外面的食客噓聲不斷，令一些有志進入一顯廚藝的人望而卻步。如果沿用這一概念，籌組問責團隊班子只是「熱廚房」的「頭盤」，七月上任後，等候著李家超及新政府的「主菜」，是嚴峻的內外環境以及一連串深層次的社會矛盾，內有貧富懸殊、土地房屋、勞工福利等多重困難；而外部環境波雲詭譎，中美角力、國際貿易放緩、陸港通關等難題，皆是新政府將會面對的重大挑戰。

沒有「蜜月期」的新班子

香港民意研究前副行政總裁鍾劍華接受BBC中文專訪時表示，過住歷屆特首上任時與市民皆享有「蜜月期」，簡單來說就是出現民望上升——市民對新特首有新的期望，希望帶來新轉變，因此往往言中留情。相反的李家超由於過往形象較負面，再加上市民對選舉的失望，對制度的不滿也投射在他身上，因此很難與市民有這段「蜜月期」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情衝擊下香港機場變得冷清。

與此同時，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳也多次表示，李家超一上任，將面對著內外一大堆挑戰和難題，可說沒「蜜月期」可言。他尤其需要面對疫情控制以及盡早恢復與內地和海外通關，以及一連串社會民生問題。

資深新聞工作者兼評論員楊健興接受BBC中文專訪時分析，中央政府應該是希望新政府可以讓香港重新走回「由亂轉治、由治及興」，把香港帶上新的發展階段。

楊健興認為，李家超面對著眾多挑戰及巨大壓力，過去內地人到香港消費、買樓、買保險等，對香港經濟有所助益；疫倩期間，眾多行業包括旅遊、零售、飲食業都相當艱難，因為缺少北方的「水源」。現在國內的疫情仍然緊張，因此通關工作暫時不可能做出成績來。

香港社區組織協會幹事施麗珊對BBC中文表示，新冠肺炎肆虐兩年多，香港失業率屢創新高。而基層多為受影響一群。 「疫情加據貧富懸殊、社會不平等，對基層帶來嚴重衡擊。」根據政府扶貧委員會2021年發佈《2020年香港貧窮情況報告》，香港最新貧窮人口高達達165多萬，打破貧窮情況最高紀錄。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港貧困人口眾多，居住條件之艱難屢創紀錄，劏房、籠屋都是這些問題的真實寫照。

香港的住房供應也是一個長久棘手的問題，根據劏房租務管制研究工作小組的報告，全港目前有超過十萬劏房戶，逾22萬人居於異常狹窄的居住空間，環境惡劣。香港公屋輪候時間高達六年，等候時間還在不斷加長。沒有可能在短期內增建大量公營房屋，這也是李家超面臨的難題。

鍾劍華對BBC中文表示，香港總商會數月前已經呼籲特首留意人才流失問題。不僅移民人數眾多，而且離開的都是教育水平較高的一群。「這些人不僅帶走了他們的才能、知識，也帶走了他們的財富。」與此同時，一些外國機構不滿香港抗疫政策及港府管治，都打算減少在香港的投資，甚至把在香港的總部調走。他認為，未來幾年香港經濟並不樂觀。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港第五波新冠疫情下，居住條件越差的居民，越是受罪。

沒有了反對派後

前香港立法會主席曾鈺成形容，新一屆政府組班時間相當緊，並要面對政府之架構重組下各局職權之改變，增加了新班子物色人選的難度，成為李家超一大挑戰。

以往特首組班時面對不少掣肘，許多才識之士，因為政府「熱廚房」溫度太高而被嚇怕，對加入政府工作有所保留。李家超前競選辦副主任、民建聯副主席陳勇表示，政治環境已經改善，今屆「熱廚房」的溫度已經降低，相信李家超在組班期間，頗多人才可供選擇。曾鈺成則相信可吸引更多有志之士願意加入「熱廚房」，不像以往會擔心受到四面八方的攻擊。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新一屆香港立法會裏沒有了過去的反對派，只留下了愛國者。

資深評論員程翔對BBC中文表示，對中央政府來說，最重要是人選的忠誠度。程認為其實李家超組班沒有難度，「今天願意報效北京的人數相信不是少數」，北京隨時找到合適的人選，而李家超競選辦十多個正副主任，相信不少會過渡到新班子。

然而，對組班的難度，評論員楊健興及鍾劍華卻有不同見解。楊建興對BBC中文表示，李家超雖在政府工作已久，但是在政圈的人脈及自己的班底並不強，若單靠他自己能力未必能邀請到有能力之士加入，最終中央背後要花一點功夫幫忙。鍾劍華則表示，經過選舉改革後，相信沒有太多人對政府有期望，一些技術精英對加入班子會有些保留。另一方面，不少以往不被重用，只居二線的建制派仍會熱衷入閣。

反對派離場，好處是立法會通過重大的政治經濟政策及項目時不會再出現拉布等情況，容易取得一致意見。壞處則是決策可能缺乏科學及充足討論。楊健興相信不少建制派有興趣加入政府掌權及推動政策，而政黨也想推薦自己人加入，因此相信來自不同派系、背景的人將加入「熱廚房」。然而，人選的條件可能很參差，「 如果李家超為了維繫政治關係下而去委任，班子成員最終未能勝任工作，最終只會拖累自己。」

劉兆佳則指出，「非建制派」或「民主派」的稱號已經不合時宜，進入管治班子的人一定是愛國者，不論背景屬於建制派抑或民主派。

關鍵職位決定政府取向

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李家超的競選口號是，「我和我們，同開新篇」。

在籌組班子過程中，外界關注的是三名司長人選。香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，李家超當選香港特首後，政府高層人事任命會出現更多「武進文退」的現象，新班子中政務司司長及更多政策局長可能由武官出任。

由政圈流傳的熱門名單中，現屆政府三名司司長傳聞連任機會都相當高。一位要求匿名的建制派人士對BBC中文表示，現任律政司司長鄭若驊頗得中央信任，過往她與李家超亦合作愉快，除非她主動離開「熱廚房」，否則連任幾乎毫無懸念。

財政司司長人選方面，傳聞政界及財經界人士都支持由陳茂波留任。值得注意的是，在政府新架構下，負責土地和房屋的發展局和房屋局，都將改為隸屬財政司司長，此舉將大大提升財政司的角色及地位。

但也有財經界人士匿名向BBC透露，北京或研究由「海歸」財金精英（即內地赴海外留學回港的人士）出任財政司司長。其依據是，「海歸派」既懂國情，又有專業知識及國際視野，應該多吸納。

圖像來源，Getty Creative 圖像加註文字， 旅遊業曾經是香港經濟的支柱之一。疫情之後，包括旅遊在內，眾多香港產業都在艱難謀求復蘇。

而作為特區政府第二把交椅的政務司司長，建制陣營流傳多個名字，其中包括出身財政司、保安局、李家超競選辦以及入境處的現有港府官員。

楊健興認為，李家超不是各個領域都熟悉，財經金融，社會政策、醫療房屋、勞工教育等他都沒有涉獵。所以政務司司長這個角色更加重要。政經界形容，新一任政務司司長一職可說是文官與武官之爭，文官可以彌補武官出身的李家超之不足；但如果中央選擇忠誠度高、執行力強的武官，則是有保安局或入境處任職經歷的武官會較有優勢。

楊健興認為新班子與以往最明顯的分別是：相信紀律部隊背景出身的問責官員應該會相對多；政務官（AO）出身的群體將會式微。這樣一來，政府會在商界、學術界吸納人才。

現任教育局長是由政務官出身的楊潤雄擔任，由於過去反修例運動，建制派親中團體都對教育局長有意見。香港政研會主席鄧德成表示，教育局局長一職，有親中教聯會背景的人可能會是理想人選。

至於重建中央政策組，楊健興認為過去很多年，親中建制陣營有感言論戰及民意長期處於下風，因此需要可能由中央政策組做一些政策的宣傳打民意戰，他認為一些接近中央的學者應該很有興趣，「類似擔任軍師的角色，相信這是爭崩頭的位置。」

楊健興指出，一方面，在反對派已清場情況下，親中陣營會認為這是可以令他們大展拳腳的好機會。但另一方面，有部分人可能是政治投機者。鍾劍華認為，如果現時流傳的名單屬實，這絶對是一個屬於「政治分肥」的動作，酬謝了支持李家超的最忠誠建制派，而不是用人唯才及經驗。 他擔心「沒有足夠的管治威信，整個特首組班成為一場分封諸侯及功臣的酬庸」。