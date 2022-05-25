香港台灣「大碼」女性盼望打破「瘦才是美」唯一標凖

呂嘉鴻

BBC中文

41 分钟前

圖像來源， Pinocchio Communications 圖像加註文字， Charli認為，目前的香港社會對於大尺碼女孩還是有所歧視。

「去年夏天，我到石澳海灘玩，在淋浴間梳洗的時候，有兩個女生經過，突然走到我我身後說『胸大容易得乳癌』，就笑著跑開了。我當時很詫異，也覺得憤怒。但我很快就收拾好心情，我不想讓她們的話毀了我的心情。」

這是這是今年26歲，來自香港的大尺碼模特Charli傾訴的心情。她告訴BBC中文記者，即便自己早已不在乎來自網上或路邊人身攻擊，但在香港，日常生活她還是得面對許多意外的惡意。

Charli的經歷不是孤例。今年上半年，香港出現了一家專門僱用「大碼」女性的模特兒經紀公司。該經紀公司與來自港台兩地，目前共40多位的大碼女性合作，希望「革新美麗定義」或校正社會將「瘦」等同「美麗」的觀念。

一些學者也在呼籲，「以瘦為美」不應是唯一審美標凖。女性無論胖瘦，都應該愛自己及尊敬不同身體。

大尺碼模特公司出現

該經紀公司負責人徐俊文告訴BBC稱，這些女孩與他們簽約之前，本身都各有才華及潛力，有人是音樂創作者，有人是插畫家或業餘演員等等。公司創業目標就是盼望聚集這些才華，讓她們更有信心去自我實現，不再因為身材問題，而掩沒自己的夢想。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 性別研究學者認為，「以瘦為美」的潮流，其實與消費主義之關係千絲萬縷，大眾亦被馴化為只視纖瘦的身體是為美的唯一標凖。

徐俊文說，目前許多商業團體或公家機關，都慢慢有與他們接洽合作。他認為本地社會有逐漸開放的跡象，他希望不是只是因為這些女孩的身體而推廣他們，更重要的是她們的才華及個人特質。

同時，今年香港有電視台推出了「胖美人」選美節目，希望改變公眾對於大尺碼女性之歧視。

​​香港中文大學性別研究博士蘇欽華向BBC中文表示，「以瘦為美」的潮流，其實與消費主義之關係千絲萬縷，大眾亦被馴化為只視纖瘦的身體是為美的唯一標凖。

起源1960年代的美國女性主義運動曾大力呼籲，女性無論胖瘦都能愛自己及尊敬不同身體。蘇欽華認為，推動「身體正向」（Body Positivity）亦即讚揚多元不同身體的概念很好。「一方面它迫使大眾多思考身體的可能性，讓不同體型與身體的人走進大眾目光。身體正向運動亦給予這些敢於擁抱不同身體的人，向企業提出這些女性的需要以及訴求之權力。」

Charli的故事：我放棄了減肥

不過，對許多大碼女性來說，生活中的歧視還是隨處可見。

「上個月吧，我有一天在地鐵上，有個身形很胖的中年男子，走過我身邊，突然對我說了一句：死肥！然後出車廂。」Charli向記者說，面對人身攻擊，自己能很快整理心情，但在香港，她還是發現社會對大碼女孩有所歧視，許多朋友都會跟她分享日常生活遇到的不快。

圖像來源， Pinocchio Communications 圖像加註文字， Charli最終放棄了減肥。

她也注意到，在香港的街頭及地鐵站內，琳琅滿目的「纖體」及減肥廣告佔據昂貴的廣告空間，這亦顯示出香港美容產業的蓬勃及需求旺盛。

Charli說，中學時候自己就關注輿論對於「胖女孩」的批評，譬如香港知名歌手鄭欣宜，因為深受輿論譏諷其身形之後開始減重。這一度讓她十分焦慮。

害怕被排擠及歧視的她也曾吃減肥藥。「我雖然瘦的很快，兩個月減了快20磅（約9公斤），但減肥藥讓我變得容易生氣，沒有耐心，想睡覺但睡不著，想吃東西但吃不下。」

Charli之後覺得自己有憂鬱傾向，因此選擇放棄減肥：「我現在運動都是為了健康，而不是瘦。人生好短，我不想在乎別人的眼光活下去。」

2014年，鄭欣宜發表「複胖宣言」稱自己遺傳易胖體質，在娛樂圈下，因為身型忽胖忽瘦飽受調侃及過度注意，造成身心嚴重影響，她因此宣佈不再刻意減重。

Charli說，當時年幼的自己也開始慢慢明白，不該為這問題過度煩惱。

Becky的感悟：愛自己更重要

圖像來源， Pinocchio Communications 圖像加註文字， 今年34歲的Becky是在台北生活的兼職模特兒及蛋糕甜點師。

有相似經驗的還有來自台灣的Becky。

今年34歲的Becky是在台北生活的兼職模特兒及蛋糕甜點師。Becky在自己的社交媒體上公布自己超百公斤的體重，並同時明確謝絶一切邀請她參加運動減肥或瘦身課程的商業合作。

儘管這些邀約仍不時出現在她的電子郵箱裏，但Becky告訴記者，不管是網路霸凌或是瘦身美容及健身產業持續的邀約，她都能不在意。

圖像來源， Pinocchio Communications 圖像加註文字， Becky曾在小學課堂上被老師當眾問何時減肥。

Becky說，自己比較憂心的是有很多年輕女性會私下寫信，問她要怎麼樣才能瘦，如何方能像她一樣，不在乎外界眼光，可以活得開心等等。

「我常常收到年輕女孩寫信問我，要不要去做胃繞道或胃切除甚至抽脂手術。我個人不會強加自己的意見在別人身上。但我會跟她們聊一聊，討論手術是否會有後遺症，生活型態將徹底改變，抽脂後還要再做手術讓松掉的皮膚緊致等等。我告訴她們，如果手術後真的會讓她們比較開心，或更愛自己，那無人能阻擋她們的決定。」Becky說。

Becky向記者強調，自己也曾在小學課堂上，被老師當眾問何時減肥。自己的家人一開始，也一直憂心她的體重危及她的健康，希望她減肥。主流的醫學論述亦慣常將「胖」與「疾病」連結。Becky承認，體重能與健康問題有關，但並非絶對。她舉例稱家人都比她瘦很多，但全家去醫院健康檢查後，她是家人中健康指數最佳的一位，這來自心理質素以及她恆常的運動習慣。

「我的體重從來沒有負面影響到人際來往，包含戀愛以及婚姻。」她說。

Becky與Charli都盼望自己能夠協助到那些深受體型困擾的男男女女，「可以放開束縛，多愛自己一些。」

蘇欽華則強調，希望這種「身體正向的呼聲」可以落實到社會層面，「不會只是淪為社交媒體上的一個hashtag，或企業展現擁抱多元而消費的符號而已」。