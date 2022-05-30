BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
上海封城期間，這位爸爸用動畫為女兒描繪窗外的世界
你的器材不支持播放多媒體材料
上海封城期間，這位爸爸用動畫為女兒描繪窗外的世界
28 分钟前
力賽是一名上海美術老師。新冠疫情下，中國最大的城市經歷長達兩個月的封鎖。與所有市民一樣，力賽一家包括四歲的女兒長期在家留守。看著窗外的景色，這個父親決定用自己的專長為女兒帶來窗外的世界。
熱播
6:42
視頻,
香港疫情中已有9000多人死亡，第五波下的長者之殤
, 節目全長 6,42
2022年5月12日
6:15
收聽,
香港「一國兩制」的「下半場」即將開始
, 節目全長 6,15
2022年5月28日
6:26
收聽,
拉脫維亞的語言團結一一從蘇聯延續到俄羅斯時代的對抗
, 節目全長 6,26
2022年5月28日
4:14
視頻,
斯里蘭卡經濟危機：在油荒中喪命的巴士司機
, 節目全長 4,14
2022年5月27日
2:34
視頻,
阿富汗：前財長哈立德·佩恩達如今在美國開起了出租車
, 節目全長 2,34
2022年5月27日
3:03
視頻,
糧食危機：肥料價格飆漲下泰國米農艱難度日
, 節目全長 3,03
2022年5月26日
5:52
收聽,
斐濟圖庫拉基整村遷移：氣候變化下島國人民的掙扎
, 節目全長 5,52
2022年2月5日
1:57
視頻,
美國水牛城超市發生種族主義槍擊案，10人死亡
, 節目全長 1,57
2022年5月16日
1:48
視頻,
德州槍擊案：18歲槍手先打傷祖母再襲擊小學
, 節目全長 1,48
2022年5月25日
2:52
視頻,
Metaverse：大家都在說的元宇宙到底是什麼？
, 節目全長 2,52
2021年12月31日