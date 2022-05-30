上海封城期間，這位爸爸用動畫為女兒描繪窗外的世界

28 分钟前

力賽是一名上海美術老師。新冠疫情下，中國最大的城市經歷長達兩個月的封鎖。與所有市民一樣，力賽一家包括四歲的女兒長期在家留守。看著窗外的景色，這個父親決定用自己的專長為女兒帶來窗外的世界。