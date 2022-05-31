中國高校畢業生首超千萬 「今年才是真難」

16 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年中國高校畢業生1076萬人，比去年增加了167萬人，是歷史上首次突破千萬人大關。

「不知道怎麼辦，實在不行就先回家，或許等疫情過去，機會能多一點。」李銘（化名）是中國西北部一所理工大學的大四學生，即將在今年夏天畢業，卻遭遇最難畢業季，面對「畢業即失業」的局面。

李銘對自己所在的化工專業並不滿意，凖備跨專業考研，遺憾的是2月份得知自己沒有考上，「今年考研的人太多了，我們系比往年少錄了20%-30%吧，要是往年我這個分應該能上」。

已經錯過「秋招」（秋季招聘）的李銘，無奈從3月份開始凖備「春招」，不僅跑線下的招聘會，也在網上投遞簡歷。簡歷基本石沉大海，僅有幾家本地企業願意錄取，與李銘的心理預期差距太大，至今沒有著落。「我們學校雖然一般，但我們系實力還可以，往年還是有可能去上海、廣東，但今年他們很多都沒來」。

到了四、五月，李銘越來越絶望，疫情影響下出不了校門，只能在寢室裏「打遊戲、刷劇」。

與李銘有相似困擾的，還有1076萬中國畢業生。這一創紀錄的數字，卻遇上了疫情下困難重重的經濟形勢，「最難就業季」成為縈繞在今年畢業生頭上的烏雲。

史上最多畢業生

根據中國教育部的數據，2022年中國高校畢業生1076萬人，比去年增加了167萬人，是歷史上首次突破千萬人大關。

「畢業生也和畢業生不一樣，985和我們這種『雙非』（非985和非211高校，指中國較為普通的大學）的區別就是，他們的選擇變少了，我們直接沒選擇了。」李銘稱。

「985院校」是指1998年5月中國啟動的建設一批高水平大學的工程，共有39所大學入選，這些學校被認為是中國最好的其中一批大學。

「211院校」是指中國政府在1995年11月啟動的一項工程，旨在面向21世紀、重點建設100所高等院校，包括所有「985院校」。

「雙非院校」指既非「985院校」，也非「211院校」的中國高校。

馮華美（化名）就讀於一所位於長三角的211學校，同樣在今年畢業，她也有自己的苦惱，「以前學長、學姐申請去香港讀一年研究生，成功率挺高的，今年投了三家香港學校，都被拒絶了，據說港校今年特別激烈，211學校都沒戲，非得985。」

馮華美說自己有親戚在深圳的大型互聯網企業工作，她也托親戚打聽有沒有內推或者實習機會，答覆是今年校招名額大幅減少，只去幾家名校招，今年主要進行社會招聘。

「以前學姐學長基本每人都有七八個offer（錄用通知）可以選，我到現在就一個offer，而且起薪不理想。」馮華美表示，今年的感覺就是整體人很多，而且企業招聘都很保守，所以無論考研、留學、考公務員、考事業編製，「哪條路都人擠人」。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 2022年畢業季，恰逢互聯網裁員潮、地產行業低潮，以及教培行業低迷。

最差經濟形勢

1076萬畢業生的數字公布出來後，中國媒體充斥著「史上最難就業季」的標題。實際上，隨著中國高校擴招，過去幾年來，畢業生連年創下新高，每年春夏之交都在說本年是「史上最難就業季」。

然而，雖然畢業生連年增多，但是經濟快速發展可以有效地吸收這些新增勞動力。

摩根士丹利證券首席經濟學家章俊撰文表示，如果把過去幾年的GDP增速與城鎮新增就業做一個簡單相關性測算，大致一個百分點GDP增長對應200萬-240萬的城鎮新增就業。

今年中國兩會提出1100萬城鎮新增就業的目標，這與1076萬大學畢業生相符。

然而，章俊稱要完成這一目標GDP增速大概應該落在4.5%-5.5%區間內。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 封城重創上海經濟

中國今年一季度GDP增速4.8%已經幾乎要跌出上述區間，而且一季度數據受到疫情影響還不是很大，二季度要大得多——中國國務院剛剛召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，會上中國總理李克強將當前經濟形勢形容為「3月份尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大」。

2020年疫情第一波衝擊下，中國經濟遭受重創，當年一季度國內生產總值同比下降6.8%，那不僅是1992年中國開始公布季度GDP數據以來最低數值，也是首次出現季度增速為負值的情況。

對比之下，兩年前武漢封城76天，目前上海封城已超過60天。經濟重要程度上，兩個城市不可同日而語，武漢屬於中部地區核心城市；但上海不僅是製造業中心、外貿中心，也是中國的金融中心；封閉兩個月帶來的經濟衝擊力比武漢更大。

在這樣的經濟形勢下，失業率已經走高——中國國家統計局5月16日公布的數據顯示，4月全國城鎮調查失業率上升0.3個百分點至6.1%，創2020年3月以來新高。

其中最值得矚目的是16歲—24歲人口調查失業率錄得18.2%，創有歷史數據以來最高。

4月城鎮新增就業121萬，不僅低於去年同期的140萬，而且低於2020年疫情期間4月的125萬。

這些數字反映出當前勞動力市場的嚴峻形勢，而且這是在今年1076萬畢業生還未正式畢業的情況下。馮華美也感慨，「年年都說『最難』，其實都還好，今年才是真的難」。

圖像來源，Getty Images

畢業生的迷茫

「我學的是土木工程，聽師兄師姐說，也在知乎（中文問答類網站）上看，都說這個專業紅利期過去了，薪酬不理想，工作環境也差，把我勸退了，下定了決心跨專業考研，結果也沒考上。」李銘稱，現在春招走了一圈，發現竟然土木工程還是能找到機會，雖然工資不高，但起碼是條路。

「但我爸不讓我留在這裏（西北某城市），他覺得要麼去沿海，要麼回老家，除非考公務員，要麼不要留在西北。」李銘覺得父親說的有道理，可是更迷茫了，他因為酷愛健身，甚至想過這一年去健身房兼職私教，但疫情之下很多健身房日子也不好過，「我還想過要不在網上直播跳操，當個健身博主」。

馮華美也在想辦法——她的家人幫她在熟人的公司找到實習機會，積累資歷，再找工作。