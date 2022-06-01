蔣萬安參選台北市長選舉：「蔣家後代」政治包袱或資產成為焦點

1 小时前

圖像來源，Chiang Wan-an Facebook

台灣年底將舉行「九合一」地方選舉，其中台北市市長選舉，再次成為最受關注的焦點。在野黨中國國民黨在上周（5月25日）正式提名現任立法委員蔣萬安（Chiang Wan-an）參選引發關注。

1978年出生的蔣萬安原名章萬安，父親為前國民黨副主席及前台灣外交部長及總統府秘書長蔣孝嚴。由於蔣孝嚴家族自稱為蔣家後代，並在2005年改姓，許多支持者皆認定蔣萬安為蔣家「第四代」，亦即台灣威權時代領導人蔣介石的曾孫。因此，蔣萬安從政以來所走的每一步都深受「兩岸三地」高度關注。

不過，蔣家是蔣萬安的包袱抑或資產仍是台灣各界辯論的議題。2015年，蔣萬安曾告訴BBC中文說，蔣家對他而言不是負擔也不是光環，而是血緣，除此之外，沒有任何特殊的意義。

台北市長選舉

此外，台北市長選舉一直是台灣政治人物參與總統大選的前哨戰，蔣萬安參選台北市長被外界解析為——這將是觀察國民黨的「蔣家」在台灣民主化後，是否希冀重掌台灣政權的第一步。

親北京的台灣媒體《中國時報》在蔣萬安參選後，便以社論形式將蔣萬安與前菲律賓獨裁者馬科斯（Ferdinand Marcos Sr，又譯馬可仕）之子小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）相提並論，並以後者最近在菲律賓總統選舉大勝為例讚譽蔣萬安的參選。

台灣東海大學政治學系教授張峻豪對BBC中文表示，蔣萬安現在的參選策略都是在走中間路線，試圖淡化掉其過於老的國民黨「深藍」路線，並希望獲得年輕選票。長期觀察台灣政黨政治的張峻豪說，從蔣萬安近日的言行及宣傳策略可以看出，他想要拉近與年輕選民之間的距離，以「文青」形象示人，其拋出的政策盡可能避免與中國相關。

但張峻豪補充稱，蔣萬安能否拿回國民黨丟掉的青年人選票，或在策略上「打空戰」（即數位宣傳戰）能否打贏民進黨，還需要觀察。他說：「在選戰白熱化時，民進黨如果挑戰他的（家族）背景與中國的關係等，蔣會如何突破？現在這還是一大問題。」

蔣萬安是誰？

圖像來源，AFP

1978年出生台灣政治世家的蔣萬安，父親是前總統李登輝麾下的國民黨秘書長及前外交部長蔣孝嚴，這個蔣家第四代為標凖的國民黨「政二代」。

蔣萬安在台北成長，畢業於台灣政治大學法律系，隨後赴美取得美國賓州大學法學博士之後，在加州擔任執業律師。 2005年，其父親蔣孝嚴以「認祖歸宗」為由改姓蔣，蔣萬安亦隨父親改姓。

2011年蔣萬安長子在美國出生，不久後，蔣萬安遂依循雙親安排回台從政。

2015年，蔣萬安宣佈放棄美國綠卡，競選台北市立法委員並當選，後在2016年上任。2020年險勝民進黨新生代吳怡農後一躍成為國民黨黨內最受矚目的年輕政治明星。

事實上，如同蔣家後代蔣友柏等言行一直廣受大陸輿論關注一樣，蔣萬安正式進入台灣政壇後，也一直是兩岸焦點。

2015年，大陸媒體《南方周末》報導援引蔣萬安對媒體的說法稱：「一直到我大學前，我們在家完全不談身世問題，我的成長過程其實跟我其他同學比較類似，過去從未因蔣家身份得到任何好處，也不是在那個家庭環境長大......」

圖像來源，Getty Images

在1980年代末就曾飛抵廣西採訪蔣孝嚴家族的台灣資深記者周玉蔻，當時對《南方周末》稱：「我在他七八歲的時候就認識他（蔣萬安），這個孩子從小顯示出的氣宇就不太一樣，很有蔣介石後人的架勢，很沉穩，很優秀，有吸引力，然後他也很內斂，有智謀。」

不過，蔣萬安對媒體提及，自己是在成人後，翻閲到周玉蔻前往桂林調查而寫的《蔣經國與章亞若》一書，方確定自己的血緣來自蔣家。

蔣萬安宣佈參選台北市長後，在親國民黨陣營中激發士氣，尤其國民黨在支持度仍在谷底環繞時，許多「藍營」人士希冀蔣萬安能成為新的藍營共主。他一直被輿論稱為國民黨的「儲君」。

台灣媒體《中國時報》在上周發表社論，以菲律賓人民「重新懷念起馬可仕時代」並將獨裁者之子送進總統府為例子勉勵「蔣萬安要有小馬可仕為其父辯護的勇氣，要有站在父祖輩時空的視野，要有兩蔣開創格局的氣魄......他的參選才具有歷史意義。」

但是，由於蔣萬安宣佈參選台北市市長，但未辭去立法委員，被一些批評者認為「決心不夠」或「腳踏兩條船」。也有分析稱，蔣萬安雖以蔣家後代自居，但他如何面對年輕選民對蔣家威權時期逮捕甚至處決眾多政治犯的「白色恐怖」歷史，是一大挑戰。

複雜家族史

圖像來源，KMT 圖像加註文字， 蔣經國1986年接見美國《華盛頓郵報》發行人葛蘭姆女士，說出次年將開放報禁。前台灣總統馬英九（圖中）時為現場翻譯。

蔣孝嚴1942年出生於中國大陸，根據媒體報導及台灣民間史學家說法，母親章亞若在蔣孝嚴及孿生胞弟章孝慈出生不久後因故去世。

1949年蔣孝嚴兄弟隨母親家人搬遷到台灣，並由舅父扶養長大。

蔣孝嚴在傳記稱自己到18歲時，才被「告知」是蔣經國之子。但時任總統的蔣介石及其子蔣經國父子到過世前都未與蔣孝嚴碰面，也未承認蔣孝嚴。

2005年，在台灣前總統陳水扁的協助之下，章孝嚴家族全家改姓蔣。

但是，蔣孝嚴的孿生胞弟章孝慈一家人，則沒有申請改姓。章孝慈之女章友菊，在父親病故後，曾投書台媒稱自己與家人「未來的成就也不再榮耀哪一個特定的家庭、家族或姓氏，因為，人不能永遠活在過去。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 遊客在台灣北部桃園慈湖公園，也就是蔣介石陵寢所在地的蔣介石雕像前拍照（資料照片）。

2006年，她再次接受台媒聯合報訪問時稱「蔣家第四代」對她而言，包袱太沉重，並強調她的家人本身從未曾與蔣家人互動，亦「不覺得自己是蔣家人，沒有認祖歸宗的問題」。

她表示不能認同大伯父章孝嚴為了「政治因素」而改姓蔣。

台灣前《中國時報》總編輯黃清龍近年獲美國史丹佛大學胡佛圖書館允許，赴美閲讀蔣經國遺留的文字資料，包含其親筆日記。黃清龍在2022年1月出示翻拍的蔣經國日記，稱在1954年10月30日蔣經國寫到章亞若生下的孿生兄弟為他的親密下屬王繼春所生。蔣經國僅是章女當年在桂林醫院生下蔣孝嚴兄弟時的擔保人。

兩岸：蔣萬安無法迴避的議題

圖像來源，Getty Images

由於其身世，以及在被媒體稱為國民黨「儲君」的原因，蔣萬安有關北京的發言從來都會引發關注。5月25日，蔣萬安拜會台灣前總統馬英九，拋出未來台北及上海舉辦多年的「雙城論壇」若要繼續舉辦有」三個前提「——包含中國取消「軍機擾台」、雙方地位要對等，才有舉辦意義等，引發台灣政壇熱議。

但據台灣媒體報導，蔣萬安在周一（5月30日）再次調整說法，稱他「接觸過許多台北市民及團體，都認為雙城之間必須要有實質交流，當然應該要繼續舉辦，同時在既有基礎上，可以繼續舉辦。」

從民調方面看，目前台北市長的支持度誰勝誰負，不同媒體的調查差異仍大。根據台灣網媒《NOWnews今日新聞》在5月25日至27日進行的網路民調顯示，執政民進黨的「可能人選」——現任衛福部長陳時中的支持度達62.25%，排名第一；蔣萬安的支持度僅25.19%；北市副市長黃珊珊有6％。另有6成以上投票民眾認為，黃珊珊若參選，一定會瓜分蔣萬安的藍營票源。

但是，根據雅虎新聞網在上周的網路投票統計，在3600多位網民投票種，高達47％的民眾支持蔣萬安，陳時中僅有7%的支持度。根據過往分析，在選舉正式開跑前，民調在不同媒體有頗大的差異實屬正常。