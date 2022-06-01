上海宣佈「解封」 車站現離去人潮 市民心情五味雜陳

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在經過兩個月的封鎖後，作為中國經貿中心和全球貿易大城市的上海開始放鬆因為新冠變種病毒而採取的嚴格防控措施。

從當地時間周二（6月1日）午夜起，防疫管控措施放寬。上海市政府允許大多數民眾在這座約2500萬人口的大城市裏自由行動。官媒歌頌繁榮上海城的「煙火氣」回來了。

但是，至少還有65萬居民將繼續被限制在家中。

此外，中國針對疫情的「清零政策」仍然持續。新冠肺炎的感染者將被隔離或送往方艙醫院，即便感染者的親密接觸者也會被移送檢疫，感染者居住地周圍的區域也將被再次封鎖。

來自台灣、在上海工作多年的30多歲的白領劉先生告訴BBC中文說，全市正式解封前夕，他便到社區附近走走，他以手機拍下了許多隔離圍籬設備拆除的過程，他告訴記者自己的心情五味雜陳，並用「監獄」來形容封控期間的上海居民的心理感受。

許多人向外媒坦露這兩個月來心境壓抑沮喪。但劉先生仍強調自己讚譽上海人特別有勇氣，在個人生活受到嚴重影響時，會願意表達意見及批評。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海宣佈全面重啟 封城兩月市民感慨「百感交集」

車站現離去人潮

此外，許多上海居民或打工族湧向車站，凖備離開上海或返回老家。根據中國媒體《澎湃新聞》報導，上海虹橋車站有許多人露宿車站，特別是急欲返回老家、身無分文的農民工，許多志願者到那邊協助防疫併發放食物給這些因為封城丟了工作，一無所有的打工人士。

住在上海多年的中產階級，也開始有人借著留學或工作為理由離開當地。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 對離開上海的限制仍然存在，任何前往其他城市的居民在抵達後將面臨7至14天的隔離檢疫。

一位在上海居住多年的連小姐（化名）在當地成家立業，幾年前兒子出生。因為工作考量，她與家人在疫情前就已經凖備搬離，因為封城打亂了行程表，但又加深了他們離開的決心。

她對BBC中文說，「住過國內外很多城市，上海對我來說是最能平衡生活的舒適和職業前景的選擇。但這次封控政策和種種亂象，令我感到失望和絶望……意識到它在特殊的事件中依然是不能獨善其身的一座中國城市」。

連小姐說，「暫時的逃離」是個不得已的選擇，但也因此意識到對上海的感情。「祝願她被療癒，被善待。我們還會回來的。」她說。

經濟如何復蘇？

上海解封後，各界關注的焦點之一是這座中國的經濟中心，如何在封城打擊下復蘇經濟。

上海市長龔正在解封前夕的記者會說，「過去三個月是上海極不容易的日子，要以『超常規』力度和措施，推動經濟重振，盡最大的努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。」

根據新華網報導，上海市常務副市長吳清周二（5月31日）在記者會上說，振興經濟方案主要包括助企業紓困、復工復產複市、穩外資外貿和促消費投資、強化支撐保障「四大板塊」。他認為上海經濟發展的基本盤沒有改變，將「千方百計為市場主體紓困解難，與廣大企業一起努力恢復和重振上海經濟」。

但是，在上海的台商對台灣媒體表示，封控兩個月，許多廠商的營運都受重挫。譬如，上海台商協會副會長蔡世明便告訴台媒《經濟日報》說，「停擺兩個月後大家『荷包都扁了』，短期內難出現報復式復蘇，企業訂單也需要時間回流，整體經濟社會運轉，預計要三到四個月才可恢復到封控前的程度。」

上海解封

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 六月一日，上海公共交通恢復了基本服務，商店也開始營業。但戲院、博物館和健身中心仍繼續關閉。

「這是我們夢想了很久的一天，」上海市政府發言人尹欣告訴媒體。她又補充說，「每個人都做出了很大的犧牲。這一天來之不易，我們需要珍惜和保護它，歡迎我們熟悉和想念的上海回來。」

一位電子商務人士陳英計劃解封後在家工作。但她告訴法新社說，她可能會跟兩歲的兒子到外面走走，這是他們期待已久的事。

「我們一開始就應該是自由的，所以不要指望我現在還要對他們表達我的感激。」她補充說。

封鎖期間，許多居民失去了收入，努力尋找足夠的食物，還要在心理上上應對長期的隔離狀態。

包括西方汽車製造商大眾和特斯拉在內的製造商尤其受到上海封城的影響，當時員工被擋在工廠之外，或者不得不在 「閉環 」條件下工作，亦即需要住在工廠裏頭。

6月1日，上海公共交通恢復了基本服務，商店也開始營業，較大的購物中心客流總量不超過最大承載量的75%。但戲院、博物館和健身中心仍繼續關閉。

但大多數學童不會再回到學校面對面的上課。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 大多數人將被允許在中國最大的城市周圍自由活動。

但解封後也有新的規則：

所有居民都需要在他們的智能手機上顯示綠色健康代碼，才能離開家中或建築物，或進入多數地方

所有在城市內乘坐公共交通工具和進入銀行、商場等場所的居民，都必須持有最近72小時內有效的PCR檢測陰性證明

對離開上海的限制仍然存在，任何前往其他城市的居民在抵達後將面臨7至14天的隔離檢疫

上海市又推出了50條振興措施，旨在振興其經濟

新措施包括減少汽車買家的一些稅收，加快地方政府債券的發行，以及快速審批建築項目。

此次上海封城的嚴厲程度在該市引起了許多挫折感。

32歲、從事營銷業的徐女士（Anita Xu）告訴法新社說： 「我有點措手不及......即使能出去，我也不知道能做什麼。」

但是，在大上海區經營餐館、酒吧和健身房的駱駝酒店集團（ Camel Hospitality Group）總經理托德-皮爾森（Todd Pearson）在接受路透社採訪時，則十分謹慎。

他說：「我希望政府能加快步伐，重新啟動經濟......我只是希望這不是以更多的疾病爆發為代價。我不確定許多企業或人民能夠承受更多。」