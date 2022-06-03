加拿大控訴中國空軍「貼近挑釁」其亞洲執勤軍機

小伯恩德·德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）

BBC記者 華盛頓報道

40 分钟前

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 加拿大國防部稱，在其中幾次事件中，中國戰鬥機「貼近」加拿大反潛巡邏機，加方能清楚看到中方機組人員。

渥太華當局表示，在亞洲執勤的加拿大軍機多次遭到中國戰鬥機「貼近」，構成危險。

加方表示有關軍機是在靠近朝鮮的國際空域飛行，機組人員別無選擇，只能改變飛行路徑。

加方形容中方人員行為毫不專業，且帶來潛在風險。

加拿大表示已循外交途徑提出交涉，中國尚未對此置評。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）表示，他「非常嚴肅地」對待此事，並已指示其官員向中方提出交涉。

據路透社報道，特魯多說：「中國竟然選擇這樣做，非常令人不安。」

加拿大國防部媒體關係主管丹∙勒布蒂利耶（Dan Le Bouthillier）在一份聲明中說，有關事件是在加拿大軍方執行「霓虹行動」（Operation Neon）期間發生，該行動是加拿大對聯合國朝制裁的支持。

勒布蒂利耶說：「在此等互動中，中國人民解放軍空軍飛機並未遵從國際航空安全常規。」

「此等做法並不專業，且把我皇家加拿大空軍人員置於險境。」

涉及有關事件的加拿大CP-140「極光」反潛巡邏機於4月26日至5月26日間派駐日本嘉手納美軍基地。

勒布蒂利耶還表示，在其中幾次事件中，加方機組人員感覺「受到足夠威脅」，因而迅速變更飛行路徑，避免碰撞風險。據報中方軍機非常貼近加方，能「非常清楚地看到」其機組人員。

雖然目前仍未知曉為何會發生逼近事件，但勒布蒂利耶說，這種情況日趨頻繁。

BBC曾試圖接觸中國政府對此事置評。

此前，加拿大、美國與其他盟國都曾報告其軍機與軍艦在太平洋執勤時遭遇中方類似行為。