烏克蘭戰爭中的台灣籍國際志願兵：「為能在人生中留下紀念」

BBC News中文特約記者丹尼爾·曾（Daniel Ceng） 、呂嘉鴻

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29 分钟前

圖像來源，Daniel Ceng

「炮彈攻擊最讓我感到威脅，很危險，因為碎片會往四處彈射，可能造成極大傷害...... 但死去的話，或許可以給世人留下正面啟發與參考」。

講話的人名叫李成零，是位數不多的台灣人中的一員， 加入烏克蘭境內的國際志願軍團，抵禦俄羅斯對該國的入侵。他的事蹟通過台灣的軍事迷網站及臉書軍事社群傳開後，有人向他喊話，讓他回來「訓練我們國軍」；但也有人批評他說，到語言難以溝通的戰場，很難真的幫得上忙，反而會為親友帶來負擔。

對此，李成零並不介意。他說，現在許多人憂心他的安危，但在台灣的時候，卻甚少關心過他的生活，「好似對這些人來說，我上了戰場之後就變成另一個人」。

他告訴BBC，自己想要加入這場全球矚目的戰爭，主因不是為了代表台灣人，實現榮耀民主或自由等志向，而是為了能在自己的人生中留下紀念。對於生命安危，他認為作為戰士，這些都早已思考過。

圖像來源，Daniel Ceng 圖像加註文字， 從四月參戰到現在，許多身邊的戰友人離開，也有些人殞命在炮彈下，但李成零仍在堅持。

從外賣騎手到國際志願兵

與人們心目中軍人魁武高壯的印象不同，李成零身材中等，戴上一副眼鏡， 個性拘謹，話不多，喜歡獨處。 不喜歡交際的他把所有想說的話，都留在社交媒體上。

大約10年前，他加入過知名的法國外籍兵團（Légion Étrangère），結識了來自世界各國的志願兵。回到台灣後，他先在北部某航空公司從事飛機噴漆工作。 之後，為了追求更自由與彈性的生活，他跳轉到服務業，2020年新冠疫情爆發之初成為Uber食物外送員。

李成零回憶說，自己以「10元硬幣正反面」作賭，最後決定飛越到八千公里外的歐洲大陸，來到炮火連天的烏克蘭前線。

由於本身具有軍事訓練背景，李成零順利通過面試並加入了烏克蘭的國際志願軍團成為其中一員。此時，李成零的手邊不再是琳琅滿目的外送訂單、食物與貨物，而是機關槍、炮彈與冷冽山林中的泥土。

身處郊外荒無人煙之地，李先生與戰友時刻持槍戒備，防止俄軍突襲；仍會不時徘徊在鬼門關。 他說， 記得有一次，戴著夜視鏡的他，看到有一台無人機劃過寂靜的冬日夜空。不一會兒，一枚飛彈落在近在咫尺的地上，劇烈的爆炸與巨響在深夜聽起來更加激烈，感覺死神就在腳邊徘徊。

之前還有一次，他們跟著炮兵一起行動，想要奪回村莊。但他有一個隊友走在後面，迷路後不小心跑進俄軍控制的村莊，竟然五分鐘後還可以活著逃出來。這成為他們日後閒暇時的談資。

5月29日，他在烏克蘭西北部城鎮日托米爾（Zhitomir）附近，完成短暫訓練，返回首都基輔（Kyiv），等待被派遣至其他地方。「我還在學（接受）使用反坦克導彈（即「下一代輕型反戰車武器」，NLAW）的訓練，我很需要學，你可能要稍等一下，不好意思。」

近日，他被調到烏克蘭東部的一個戰區，因為軍事機密，他不能透露身處哪個城鎮，但他說，自己所在的隊伍已經有4人陣亡。

圖像來源，Ling Chen 圖像加註文字， 國際志願兵在烏克蘭使用的火箭筒

文化衝擊

歧視的狀況，亦沒有在戰火下消失。

李成零也說，在烏克蘭最讓他感到不適的，還是十分複雜的軍團內部政治，以及白人軍官的差別待遇。

比如說，不少李成零的歐美同袍會把自拍或戰果影像分享至抖音等社交媒體。但他詢問白人長官自己能否做同樣的事，對方卻誤會了他，怕他洩漏單位訊息，並強烈要求不可以分享。

至於原因為何，他苦笑著說：「很大可能因為我是黃皮膚，膚色不同；又或者因為，我護照上寫著『中華民國』（Republic of China）吧，但我能理解他們的想法。(私底下）我會與關係較好的伙伴聊天，開玩笑說原來這就是白人至上的感覺啊。」

「這讓我在團裏名氣更高，伙伴覺得我很有趣、人很好；他們噓寒問暖、主動詢問需否需要協助，有零食還會先跟我分享，」他說。

李成零粗略估計，在烏克蘭至少有20名台灣志願兵，但來自同鄉的戰友們其實並無緊密的聯繫。 他說，戰場上還有其他使用華語的黃種人，但他們互不熟悉，甚至會有點提防。

有一次，他穿著軍綠色服裝與靴子、拿起大包小包，跑來巴士站與記者會面。由於饑腸轆轆，他先趕到旁邊小吃店購買麵包，但因為不諳烏克蘭文，只能比手畫腳與店員溝通。

「這裏的人會問我從哪裏來、在這裏做什麼，或是關於中國與台灣之間的政治問題。我嘗試用英文回答，但對方不懂，我只好用手機的翻譯程式（APP）協助。有時候，系統造成誤會或錯誤，很尷尬，我只能以寶寶用語溝通，」他笑著說。

圖像來源，Daniel Ceng 圖像加註文字， 在基輔享用完「最接近台灣味道」的中式餐點之後，李成零登上夜間火車，回到烏東戰線，繼續踏上保護他心中烏克蘭自由與民主的征途。

「我是個很實際的人」

但提到自己出生成長的地方台灣，他的看法就更複雜。

他告訴記者，台灣是個追求民主、自由的地方，但台灣人終究欠缺國際觀，對外界事物、軍事與情勢不了解。他又認為，很多台灣人希望擺脫社會舊有影響，卻一直限制自己與別人的思想和言行。「（同時）要求統一性，大家都要一樣，這是自欺欺人、很矛盾，會影響台灣的進步與發展」。

「而很多大國，譬如中國，會趁機利用這種台灣社會的掣肘和不自由，趁虛而入，」他告訴BBC。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC HARDtalk欄目對談台北駐歐盟代表蔡明彥，嘗試了解台灣對俄羅斯入侵烏克蘭的想法。

記者繼續追問，若台灣面臨侵略，你是否會也願意披甲上陣？李成零笑著回答稱： 「我覺得要看美國怎麼回應，畢竟台灣是美國軍售的VIP（重要）客人。」

「還要看台灣政府如何回應。假設要打仗，我可能會先去超商買吃跟喝的，但我也願意防衛台灣，可是要看薪資多少，我是很實際的人。」

對於自己「台灣人」這個身分，李成零有自己獨特看法。

「我是在台灣體系、體制下生存的人，我一直需要為水電費、各種帳單煩惱，雖然不代表永遠會這樣。所以，我沒有作為一個台灣人的（普遍）感受,」他解釋說。

「對於全世界政府與區域來說，台灣人是一個很特殊的群體，特殊的地方， 可以是區域、地方、也可以是國家。但人們彰顯這些身分時，北京就會感到不滿，」李成零這樣說。

當問到從事食物快遞與抵抗俄軍入侵的意義有何不同，李成零說： 「當外送員，可以自由上下班、運送物資到行動不便者的家裏，滿足他們所需；當志願軍，可以把經驗帶回台灣傳授，萬一有開戰或是局勢緊張的跡象，可以供大家參考。」

據了解，在烏克蘭的國際志願軍團戰士，月薪約有一千多歐元，遠超於當地人均收入。烏克蘭官方也表明，戰爭結束後，他們可獲得居留權。

根據烏克蘭官方三月初向美媒透露，目前在該國境內約有2萬多名國際志願軍團成員，其中來自美國的成員最多，來自台灣的約有30名，也有一些中國大陸背景的人，多是住在烏克蘭多年的人士。