「天宮」空間站：中國如何計劃成為下一個太空大國

宋婉源、詹娜·陶辛斯基（Jana Tauschinski）

BBC記者

17 分钟前

圖像來源，BBC; Getty Image; Nasa

三名中國太空人已經開始了為期六個月的任務，為中國的新空間站工作。這是中國在未來幾十年成為領先太空大國的最新一步。

中國官方媒體報道，已進駐空間站天和核心艙的「神舟十四號」航天員乘組，在6月6日12時19分進入「天舟四號」貨運飛船。接下來航天員乘組還將進入「天舟三號」貨運飛船，並將按計劃開展貨物轉運等工作。

「天宮」空間站是什麼？

去年，中國將「天宮」空間站的第一個模塊送入軌道。中國計劃在今年年底前增加更多的模塊，比如「夢天」實驗艙。

明年，它將發射一個名為「巡天」的太空望遠鏡。它將飛近空間站，並與空間站對接，進行維修和加油。

「天宮」空間站將擁有自己的動力、推進、生命保障系統和生活區。

中國是繼蘇聯（現在為俄羅斯）和美國後，歷史上第三個將兩名太空人送入太空並建造空間站的國家。

中國對「天宮一號」抱有遠大抱負，希望它能取代定於2031年停止運作的國際空間站（ISS）。

中國太空人被排除在國際空間站之外，因為美國法律禁止美國國家航空航天局與中國共享數據。

中國登陸月球和火星的計劃

中國的雄心並不止於此。

幾年後，它想從地球附近的小行星上採集樣本。

到2030年，中國的目標是將其首批宇航員送上月球，並發射探測器在火星和木星上採集樣本。

其他國家在做什麼？

中國在太空領域影響力不斷擴大，其他一些國家也在努力實現登月目標。

美國國家航空航天局計劃從2025年開始，與來自美國和其他國家的宇航員一起重返月球，並已經在肯尼迪航天中心空間站推出了新的巨型SLS火箭。

日本、韓國、俄羅斯、印度和阿拉伯聯合酋長國也在進行各自的登月任務。

印度已經進行了第二個重要的登月任務，並希望在2030年擁有自己的空間站。

與此同時，正在與美國宇航局合作進行月球任務的歐洲航天局，也計劃建立一個月球衛星網絡，讓宇航員與地球的通信更加容易。

誰制定太空的規則？

1967年的聯合國《外層空間條約》規定，任何一個國家都不能聲稱擁有太空主權

1979年的聯合國《月球協定》（全稱為《關於各國在月球和其他天體上活動的協定》）規定，太空不應進行商業開發，但美國、中國和俄羅斯拒絶簽署該協議

如今，美國正在推廣其《阿爾忒彌斯協定》(Artemis Accords) ，闡明各國如何以合作的方式開發月球礦產

俄羅斯和中國不會簽署協議，稱美國無權制定太空規則

中國在太空的發展

中國在1970年將第一顆人造衛星送入軌道，當時中國正在經歷「文化大革命」造成的大規模破壞。

在那個階段，進入太空的其他國家只有美國、蘇聯、法國和日本。

在過去的10年，中國已經發射了200多枚火箭。

中國已經向月球發射了「嫦娥5號」無人探測器，用來收集和取回岩石樣本。它在月球表面插上了一面中國國旗，這面國旗故意比以前的美國國旗大。

隨著「神舟十四號」的發射，中國目前已將14名宇航員送入太空，相比之下，美國送入太空的宇航員為340人，蘇聯（現在是俄羅斯）送入太空的宇航員超過130人。

但是也有一些挫折。2021年，一枚中國火箭的一部分脫離軌道墜入大西洋，2020年中國有兩次發射失敗。

誰為中國的太空計劃買單？

中國官方媒體新華社稱，至少有30萬人進行中國的太空項目工作，幾乎是目前在美國國家航空航天局工作人數的18倍。

中國國家航天局成立於2003年，最初的年度預算為20億元人民幣（3億美元）。

但據中國媒體報道，2016年中國向私營企業開放了航天工業，這些企業現在每年投資超過100億元（15億美元）。

為什麼中國要進入太空？

中國熱衷於發展其衛星技術，為了電信、空中交通管理、天氣預報和導航等等。

但它的許多衛星也有軍事用途。他們可以幫助中國監視敵對勢力，並引導遠程導彈。

朴茨茅斯大學太空項目經理盧辛達 · 金（Lucinda King）說，中國不僅僅關注高調的太空任務：「他們在太空的各個方面都很高產。他們有政治動機和資源來投資他們計劃中的項目。」

中國登月任務部分動機是從月球表面提取稀土金屬，如鋰。

但是，倫敦大學倫敦太空政策與法律研究所所長薩伊德 · 莫斯特沙爾（Sa'id Mosteshar）教授表示，這不能抵消中國多次向月球發射採礦任務的開銷。