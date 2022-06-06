中國網紅李佳琦疑因「坦克冰淇淋」踩到「六四」紅線

2022年6月6日上午9点07分 最近更新： 55 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李佳琦是中國最受歡迎的帶貨直播主播之一。現年29歲的李佳琦出生於1992年，他的很多粉絲也是出生於1989年以後的年輕人。

廣受歡迎的中國網絡主播李佳琦似乎在推銷一款冰淇淋時觸碰到了中國政治最敏感的紅線，這讓他已連續三天缺席直播活動。

李佳琦在周五（6月3日）晚的一次銷售直播中，向數以萬計的觀眾展示了一款和路雪（Wall's）多層冰淇淋，隨後該直播突然中斷。

一些人認為直播中斷的原因顯而易見：這款冰淇淋的造型類似一輛坦克。而當時正值「六四」天安門事件33週年前夕，這很容易讓人聯想起這場民主運動發生時，當局出動坦克鎮壓學生的場景。

李佳琦在當晚直播中斷後，在社交媒體發佈消息稱發生了「後台技術故障」，希望大家稍等。但在兩個多小時後，他再次發文道歉，表示直播無法繼續。

「非常抱歉，今晚因為我們內部設備故障無法繼續直播，大家早點休息，尚未上播的產品，我們之後的直播中會陸續帶給大家，」他在一條微博中寫道。

中國很多電商平台正處於「618」購物節的促銷季，在淘寶直播上擁有6400多萬粉絲的李佳琦當時正在參加淘寶上的零食節活動。

畫面顯示，這款給他帶來麻煩的冰淇淋被放置在一個盤中，白色的冰淇淋上嵌有兩個圓形餅乾，頂上似乎是一根巧克力棒。而他和另一名女主播正興高采烈地介紹。

圖像來源，Taobao 圖像加註文字， 在淘寶直播上擁有6400多萬粉絲的李佳琦當時正在參加淘寶上的零食節活動。畫面顯示，這款給他帶來麻煩的冰淇淋被放置在一個盤中，白色的冰淇淋上嵌有兩個圓形餅乾，頂上似乎是一根巧克力棒。而他和另一名女主播正興高采烈地介紹。

在周五的直播後，儘管他沒有再發佈任何說明，但他在周六、周日均未現身預定的直播活動。這在繁忙的購物節頗不尋常，導致大量觀眾對發生的事情感到困惑。

「為什麼故障要修這麼久，到底發生了什麼有人能解釋一下嗎？」一名中國網友問道。

一些網友則留言詢問「坦克意味著什麼」，希望了解情況的網友私信告知。還有一些網友使用暗語隱晦地交流此事。

現年29歲的李佳琦出生於1992年，他的很多粉絲也是出生於1989年以後的年輕人。由於中國當局嚴格審查任何有關「六四」事件的內容，在教科書上也抹去了這段歷史，大多數人對此感到陌生。

少數年輕人只能通過海外互聯網或私下場合了解並談論這段歷史。

目前，在淘寶上搜索「李佳琦」和「李佳琦的直播間」關鍵詞，也已沒有任何與他名字相關的產品。

不過，他在微博、抖音和視頻網站「Bilibili」上的賬號仍然存在。

中國媒體「新浪科技」援引相關人士的話稱，淘寶上一些與李佳琦相關商品的調整「均系主播與商家自主行為，平台未介入」。

李佳琦是中國最受歡迎的帶貨直播主播，他也被譽為「口紅一哥」。他曾通過淘寶的直播，在短短5分鐘內賣出1.5萬支口紅。

他還曾參加過官方媒體央視舉辦的節目，並獲得2020年度「上海市青年五四獎章」。

圖像來源，Tiktok 圖像加註文字， 被譽為「口紅一哥」的李佳琦，是中國最有影響力的美容產品帶貨主播之一。

他的一些支持者認為，他是在不知情的情況下踩到了地雷，呼籲當局對他網開一面。

目前尚不清楚是誰下令停止了他的直播，李佳琦未來的命運也不確定，但該事件再次說明，儘管已過去33年，但「六四」事件仍是中國政治最敏感的紅線。

上個月，因民族主義視頻而走紅的知名網絡博主「賽雷」因在一段批判美國有線電視新聞網（CNN）的節目中，短暫出現了「六四」著名坦克人的片段，而被在多個社交媒體封鎖。

今年6月4日，微博像往年一樣關閉了可能被人用於表達悼念的蠟燭表情，而微信也暫停了更換頭像的功能。