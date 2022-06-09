中港發賞金鼓勵舉報 異見人士空間或被進一步擠壓

11 分钟前

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近日，中國和香港同時推出獎勵措施鼓勵公民舉報危害國安或涉及恐怖主義的行為。中國公布實施《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》，香港則推出了反恐舉報熱線。

政治學者對BBC表示，這些措施顯示出中國在內外壓力都增大的情況下，意圖通過發動群眾維護國內穩定、防範國外滲透。

獎勵辦法

中國6月6日頒布實施的《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》明確了國家安全機關實施舉報獎勵的條件、方式、標凖和程序，鼓勵公民舉報危害國家安全行為。《辦法》指出，國家安全機關會對舉報者給予精神獎勵或者物質獎勵。

精神獎勵包括頒發獎勵證書，物質獎勵則是發放最高十萬元人民幣以上的獎勵。

中國國家安全部有關負責人在接受記者採訪時稱，制定《辦法》是為應對嚴峻複雜國家安全形勢、維護國家安全和利益。

該負責人指出：「我國國家安全面臨嚴峻複雜形勢。特別是境外間諜情報機關和各種敵對勢力對我滲透竊密活動明顯加劇，手段更加多樣，領域更加寬廣，對我國家安全構成嚴重威脅。」

該負責人表示，制定《辦法》，有利於從更大範圍、更廣領域組織動員人民群眾，提升全民維護國家安全的積極性主動性創造性。

香港警方在周三（6月8日）也推出反恐舉報熱線，市民可以通過熱線和微信提供涉恐涉暴罪案的線索。

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香港警方稱，2019年警方曾推出「反暴力報料熱線」，收到許多市民舉報。2020年香港國安法生效後，本土極端分子活動轉趨隱蔽和地下化，警方將原有的「反暴力報料熱線」升級為「反恐舉報熱線」。

另外，香港警方也計劃發放賞金予提供可靠涉恐消息的市民，稱專責組會在案件完成檢控後，按嚴格機制評核和確定賞金金額。

香港警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基稱，香港整體恐怖主義威脅級別維持在中度，即有受襲的可能，但無具體情報顯示香港可能成為受襲目標。臨近香港主權移交25週年，他表示警方將不時評估風險。

發動群眾維穩

此前中國也曾推出懸賞鼓勵公民舉報間諜行為。2017年，北京市國家安全局發佈實施《公民舉報間諜行為線索獎勵辦法》4月10日正式發佈並實施。根據《獎勵辦法》，公民舉報間諜行為，最高可獲得50萬元人民幣獎勵。

由於抓到間諜可能拿到最多50萬的獎勵，不少網民此後將疑似間諜戲稱為「行走的50萬」。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文表示，鼓勵群眾舉報非法及危害政權的行為在當代中國已經不是新鮮事，新出台的辦法「新」在其對「危害國家安全行為」的注重。

「早在毛澤東時期，中共就強調群眾路線，而發動群眾揭發檢舉『階級敵人』一向是毛時代中共政權控制社會的重要手段。在習近平領導下，中共加強了對黨內黨外的控制，群眾路線也因此得到加強。『朝陽群眾』，『西城大媽』等現象已經被習近平本人以及黨媒讚揚和推廣。中共近年的大力反腐也見證了群眾舉報的普遍性和重要性。」陳澄指出。

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「朝陽群眾」和「西城大媽」屬於中國的群防群治力量，他們遍布在社區，為警方提供違法犯罪線索。

陳澄認為，最近國際地緣政治日趨緊張，中國國內又要應對疫情和經濟的巨大壓力。「在此內外壓力都增大的情況下，政府出台這個『辦法』凸顯了發動群眾維護國內穩定和防範國外滲透的意圖和決心。」

在影響方面，她認為，對於國內環境來說，這類措施必然會嚇阻個人和非政府組織和「國外勢力」的任何交流和合作；異見人士和團體的生存空間也會被進一步擠壓，並有著隨時被舉報的風險。

而對於香港也推出反恐舉報熱線，她指出，雖然香港抗議活動已經式微，但中共決心防患於未然，決不能讓大規模抗議活動重演。