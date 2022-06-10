上海解封一周後，市民進入「新常態」

上海解封一周後，市民進入「新常態」

大部分疫情防控措施解除一周後，上海市民開始進入一種「新常態」。

這座中國金融中心早前爆發新冠疫情，當局在該市實施了嚴格的「清零」政策，全市2500萬人口被封控在家近兩個月。目前仍有部分市民行動受限。