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上海解封一周後，市民進入「新常態」
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上海解封一周後，市民進入「新常態」
13 分钟前
大部分疫情防控措施解除一周後，上海市民開始進入一種「新常態」。
這座中國金融中心早前爆發新冠疫情，當局在該市實施了嚴格的「清零」政策，全市2500萬人口被封控在家近兩個月。目前仍有部分市民行動受限。
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