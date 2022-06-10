世衛專家小組：需對新冠病毒實驗室洩露說進一步調查

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世界衛生組織專家團隊周四（6月9日）發表報告指出，需要對新冠病毒是否從實驗室洩露進行進一步研究。

《環球時報》報道，中國外交部發言人趙立堅在周五（10日）例行記者會上回應稱，「實驗室洩露說是反華勢力炮製的謊言」，既然調查人員建議調查生物實驗室，溯源下一步應當是調查美國德特里克堡和北卡羅萊納大學的實驗室。

缺乏關鍵數據

據法新社報道，世界衛生組織新病原起源科學諮詢小組（Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens）公布的報告稱，對於新冠病毒起源，沒有結論性的發現。

「目前還缺乏一些關鍵數據，無法完全了解新冠疫情是如何開始的。」他們在報告中承認，並且強調需要進行一系列進一步研究，「以填補我們知識上的一些空白。」

去年世衛組織成立了這個由27名專家組成的團隊，研究可能引發疫情的新病原體。

專家評估了廣泛的現有研究，包括去年世界衛生組織和中國的聯合研究發現，以及最近發表和未發表的研究。

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他們似乎支持聯合調查的一個重要發現，即該病毒最有可能通過中間動物，所謂人畜共患傳播，從蝙蝠跳到人類身上。

新病原起源科學諮詢小組主席文特爾（Marietjie Venter）對記者表示，最有力的證據仍然圍繞人畜傳播，雖然病毒的原始宿主、中間宿主或如何傳染給人類還沒有確定。

接受各種假設

此前世界衛生組織發佈的溯源報告稱，病毒從實驗室洩露「極不可能」，沒有提出對這一假設進行進一步調查，但新病原起源科學諮詢小組堅持認為這一問題也需要進一步研究。

在要求進行的一系列研究中，該團隊強調，「仍然重要的是研究已發表的或其他官方來源獲得的所有合理科學數據，評估經實驗室事件將SARS-CoV-2傳入人類的可能性」。

這個問題非常有爭議，新病原起源科學諮詢小組承認，來自中國、俄羅斯和巴西的三名團隊成員反對包括這一建議。

文特爾告訴記者，接受各種假設很重要。

「把它寫進報告，並不能說明它肯定是我們認為的那樣，」她說，這只是意味著「我們對科學數據持開放態度……所以，如果出現任何新數據，我們都不會忽視它。」

「我們需要保持開放的態度，涵蓋所有的假設，包括那一個，」小組聯合主席曼努傑哈（Jean-Claude Manuguerra）同意，並強調到目前為止，還沒有對實驗室洩漏說法進行真正的調查。

中國一直駁斥病毒起源於實驗室的說法，強調武漢不一定是病毒的起源地。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠病毒：世衛組織首次赴中國武漢調查起源

中國外交部發言人多次表示，武漢實驗室洩漏新冠病毒根本沒有事實根據，並暗示美國德特里克堡生物實驗室與新冠病毒有關。

去年3月，世界衛生組織發佈了國際科學家團隊對於新冠病毒源頭的研究報告，報告稱，病毒通過冷藏食品傳入是「可能的途徑」，而從實驗室洩漏的說法「極不可能」。