世衛專家小組:需對新冠病毒實驗室洩露說進一步調查

1 小时前

缺乏關鍵數據

據法新社報道,世界衛生組織新病原起源科學諮詢小組(Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens)公布的報告稱,對於新冠病毒起源,沒有結論性的發現。