逃離上海：米琪的離滬日記 「我以為這裏會是我的家」

你的器材不支持播放多媒體材料

逃離上海：米琪的離滬日記 「我以為這裏會是我的家」

11 分钟前

2022年5月30日，美籍國際歌手米琪·墨菲登上了飛往美國洛杉磯的航班，和以往每次回美國探親不一樣，這次她拖著五個行李箱，買了一張單程票。

「我覺得我愛上了中國，以為這裏就是我的家。」從2007年5月開始，米琪開啟了她在中國的生活，過去的15年裏，她先後在中國的九座城市生活過。米琪說，她最愛的中國菜是「幹煸四季豆」，但是她的中文說得不太好，每次點菜之前都要給朋友打電話詢問這幾個字的讀法。

2022年1月，由於疫情原因，米琪在瀋陽酒店駐唱的工作合同被迫取消，在這之後，她來到上海的一所幼兒園任職。2022年3月8日，在米琪剛開始工作兩周後，她居住的公寓被封鎖，「這真的很可怕，整棟樓有100多例確診（和密接）」，之後的兩個月，米琪先後在自己的寓所和酒店隔離，直到5月28日，她才重獲「自由」。

「這段經歷對於我來說是痛苦難忘的。」但米琪說，她的離開並非全都與中國這場突如其來的封城有關。曾在上海的國際學校和幼兒園任教的她認為，中國「希望減少外國思想對孩子們的影響」，對外籍人士的態度在近幾年已經轉變，越來越少的工作機會和簽證發放，讓米琪逐漸改變了她對這座城市的看法。

這是一個艱難的決定——離開了這個自己曾經愛過的城市。因為米琪已經把這裏當做自己的家。「我想我不會再回到中國。」她停頓片刻，補充道：「但我希望能再見到我在中國的朋友們。」

BBC中文紀錄並報道了米琪離開中國前的心路歷程。

採訪：王溦