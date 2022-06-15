彭博社稱已獲悉範若伊獲釋 但未能聯絡

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， China has arrested or expelled numerous journalists in recent years

彭博新聞社（Bloomberg）說，該公司北京分社僱員範若伊（Haze Fan）在被中國羈押了超過一年後，已獲保釋。

這家美國媒體周二（6月14日）表示，它已從中國駐美國大使館了解到範若伊獲釋的消息，但一直無法聯繫到她。

彭博社總編輯約翰·米克爾思瓦特（John Micklethwait）表示：「範若伊保釋出獄讓我們感到鼓舞。」

「她是我們北京分社非常重要的一員，我們將繼續盡一切可能幫助她和她的家人。」

中國駐美國大使館英文網站在今年5月6日曾發佈聲明，提到「應範若伊律師的請求」，中國國家安全機關決定於2022年1月將其取保候審。

聲明稱，目前案件仍在調查中，並強調範若伊案與她的外國媒體僱員身份無關。

範若伊是一名中國公民，她最後一次被看到是在2020年12月，當時她在公寓大樓被便衣安全官員帶走。

在那之前幾個月，中國官媒中國環球電視網（CGTN）的澳大利亞籍主持人成蕾也因類似罪名被拘留。

範若伊是中國逮捕或驅逐的眾多媒體工作者之一，並於2021年7月因涉嫌危害國家安全罪被正式逮捕。

中國在她被捕時表示，此事是「內政」，並警告其他國家不要干涉。

中國外交部還沒有對她的釋放發表官方評論。

範若伊自2017年以來一直在彭博社工作，此前曾為路透社（Reuters）、CNBC、半島電視台（Al Jazeera）和CBS新聞（CBS news）工作。

記者無國界組織（RSF）在2021年12月發佈的一份報告稱，中國是「世界上最大的記者關押國」。截至當時，至少有127名記者被拘留。