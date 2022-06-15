新版香港教科書稱香港不曾是「殖民地」

21 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港政府近年不斷嘗試淡化對英國在香港管治的描述，官方營運的歷史博物館也被發現刪掉以「英國的殖民地」描述香港的地位。

香港政府早前改革中學課程，加進新增的「公民與社會發展科」，有當地媒體發現，許多這個科目的教科書在教授香港歷史的部份，都分別明確表示香港不曾是英國殖民地，英國在香港只是實施「殖民管治」。

有課文解釋稱，雖然英國按「殖民地」模式管治香港，但清朝以後的中國政府從未放棄香港主權，這種論述與中國和香港官方近年的立場類似。

香港過去曾經也有教科書刪除香港曾是「英國殖民地」的句子，而政府近年也不斷嘗試淡化對英國在香港管治的描述，官方營運的歷史博物館更被發現刪掉以「英國的殖民地」描述香港的地位。

香港官方營運的歷史博物館2020年暫時關閉有關香港的展覽前，曾以「英國的殖民地」描述香港的地位。

改變了什麼？

香港媒體發現，部份中學課本以補充資料說明「殖民地與殖民統治」的分別，指如果一個國家宣佈一地區為該國的殖民地，國家就享有該地區的主權和治權，但如果若國家對一地區實行殖民統治，國家「只擁有該地區的治權，並不擁有主權」。

課本續稱，中國一直擁有香港的主權，英國「只是在香港實行殖民統治，因此香港不是英國殖民地」。

聯合國在1960年通過決議，要求各國容許屬下的殖民地建立獨立國家，當時香港和澳門都在這個名單中。課本指，中國在1972年要求聯合國非殖民化特別委員會把兩地從名單中刪去，獲大會以99票對5票大比數通過，強調香港不具殖民地地位。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一些教科書同時指2019年的示威浪潮涉"暴力恐怖活動"，這也是與官方的用詞一致。

歷史文件怎樣說？

英國在1842年和1860年兩次鴉片戰爭後與清政府簽訂條約，條約分別規定將香港島和九龍半島永久割讓給英國，而在1898年雙方再次簽訂《展拓香港界址專條》，讓英國政府租借新界，為期99年。

中國政府一直不承認這些條約，形容它們是「不平等條約」。但兩國政府之後在1984年簽訂《中英聯合聲明》，同意按照《展拓香港界址專條》內的年限規定，在1997年專條屆滿時將香港的主權移交中國。

但在《中英聯合聲明》內，中英雙方對香港主權移交有不同的描述。文件指中國政府決定在1997年7月1日「對香港恢復行使主權」，另一條文就指英國政府於同日「將香港交還（restore）給中華人民共和國」。

而在澳門，中葡雙方在《中葡聯合聲明》內對澳門治權移交的說法就比較直接。兩國政府在同一條文內聲明澳門是中國領土，中國政府將於1999年12月20日對澳門「恢復行使主權」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC中文專訪《香港新史》作者謝利丹：新史取證審視從鴉片戰爭直至文革、改革、六四以及主權移交和近期的香港巨變。

中英官方怎樣說？

《中英聯合聲明》簽訂後，中英兩國繼續以不同用語描述香港主權移交一事，雙方也沒有評論對方的用語。

中國政府在官方立場上，一直強調香港「自古以來」就是中國領土，在鴉片戰爭後被英國佔領。而香港政府近年也跟隨官方的說法，官員在公開場合也一直指香港是「回歸」（return）中國。

翻查香港政府官方網站，過去曾經介紹香港「自1842年開始由英國統治」，至2020年刪掉這句話，只介紹香港在1997年7月1日「成為中華人民共和國的特別行政區」。

香港官方營運的歷史博物館2020年暫時關閉有關香港的展覽前，以「英國的殖民地」描述香港的地位。博物館之後另行設立精簡版展覽，但香港媒體留意到這個精簡版展覽刪除了「殖民地」的描述。