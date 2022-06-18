中國河南健康碼「賦紅」事件引公憤 追責呼聲高

20 分钟前

圖像來源，Getty Images

近日，中國河南村鎮銀行儲戶、停工樓盤業主健康碼變紅一事仍在發酵。儘管媒體報道追蹤出越來越多健康碼「轉紅」居民的維權背景，背後推手仍然成謎。公眾追責呼聲高企下， 省會鄭州市紀委監委稱， 已啟動調查問責程序，對發現違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》的亂作為，將依規依紀依法嚴肅處理。

誰在掌控紅碼？

近日，河南多名銀行儲戶和停工樓盤業主維權，發現自己的健康碼變紅，在網絡引爆輿論。許多網民認為，過去兩年被用來防範疫情的健康碼已經變成了當局的「維穩」工具。

據大陸媒體報道，這些健康碼變紅的居民中，一部分是河南村鎮銀行的儲戶，因為這些銀行近來出現資金危機，這些儲戶凖備維權反映自己的遭遇；另一部分則是停工樓盤的業主，因為擔心房子爛尾，曾去河南省銀保監會提交相關材料反映問題。

「轉碼」的過程也撲朔迷離。據《中國經濟周刊》引述停工樓盤業主秦虹（化名）稱，她的豫康碼（河南版健康碼）也在6月12日變成了紅色，因為出行不便，她按照社區要求，做了兩次核酸並且簽下一份保證書保證：沒有在村鎮銀行存錢，保證不進行線上線下上訪。

隨後她的健康碼變成綠色，但一個小時候再次變紅。她也無法理解社區工作人員的答覆：「社區跟我說，估計是權限更大的部門暫時不允許我們變綠碼，這種情況他們也不敢操作了。」

《河南日報》6月14日曾報道，升級版河南健康碼系統是在省行政審批和政務信息管理局指導下，由正數網絡技術有限公司提供專業技術支撐建設而成。

但河南省行政審批和政務信息管理局對媒體表示，無權決定健康碼賦碼的具體政策。河南省疫情防控指揮部和河南省衛生健康委員會也表示，不清楚此次紅碼事件。

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河南省紀委監委工作人員表示，近日接到大量關於健康碼「賦紅」的舉報、投訴，已將相關線索轉交河南省衛生健康委員會調查。

清華大學法學院教授勞東燕對媒體指出，將健康碼用於防疫之外的有關做法涉嫌違反中國《傳染病防治法》第六十六條、《個人信息保護法》第三十四條，相關公職人員涉嫌《刑法》中的濫用職權罪。

網絡熱議和官媒批評

事件在網絡引發較大反響。新冠疫情持續兩年多，不少人擔心由於中國堅持「清零」政策，未來通過健康碼限制出行或許進一步擴展。

微博網民「有時右逝」認為，此次事件一定要追查和重判，雖然這幾年防疫老百姓覺得不方便，但還是在支持國家決策，要犧牲小我保全大我。「但是河南紅碼事件呢，把這種『犧牲小我』的樸素愛國主義降格了。河南紅碼事件裏已經表達的很清楚了：『防疫就是不方便，就是出不了門，就是寸步難行。這不是一個愛國舉措，這是部分部門的手段，讓你紅碼你就紅碼，就好比當年上訪不讓坐火車一樣。』」

網民「小蝦米Xierme」則認為，河南紅碼事件比唐山毆打事件更嚴重。「唐山反應的是社會治安與保護傘問題的深度層面，以及當今社會的矛盾對立和後疫情時代的焦灼。而河南紅碼事件危害極大，他根本動搖了人民對政府的信任，這已經是危及國家安全了。一旦社會形態被改變，人們的信任度變低，那麼社會就可能發生動搖......」

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中共黨報《人民日報》海外版賬號「俠客島」評論指出，隨意給人賦紅碼應被嚴肅追責。

「中國能取得疫情防控的巨大成果，基礎是高效精凖的科學手段和對政策規則的普遍遵守。健康碼稱得上疫情防控的信息基礎設施，一些人基於自己的治理『小目標』，耍小聰明出昏招，不僅於事無補，更會失信於民。『民無信不立』。因為一點小算計而損失了公信力，這種代價絶非金錢可以衡量，亦非『抖機靈』的人能夠承擔，」文章指出。

官方新華社主辦的雜誌《半月談》也指出，河南這一事件所暴露出的「權力任性」的危險傾向，警醒必須加強健康碼的規範使用。