中國經濟：「618」購物節再創交易新高 能否撐托經濟復蘇的重任？

19 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 6月16日，江蘇省連雲港市，一名主播通過快手直播銷售休閒食品。

6月19日凌晨，中國電商巨頭京東公布了今年「618」購物節的累計下單金額——截止到6月18日晚23：59，2022年京東累計下單金額超3793億。

3793億的交易額再創新高，同比上漲超過10.3%；但去年漲幅達到27.7%，相比之下今年增速顯著放緩。

與今年「618」購物節一樣，去年的「雙十一」已經顯現出增長疲態，銷售額增幅8.5%，為其增幅最小的一年。這表明，類似的中國全民狂歡的購物盛會已經告別了超高增長時期。

本屆「618」購物節有兩個背景值得關注：一是，疫情帶來封城措施使物流鏈條大受擾動，短時間內爆發的巨大快遞量將加劇物流網絡的壓力；二是，中國經濟因為二季度的封城而大受打擊，其中又以消費受損最重，需要借助「618」提振消費市場。

中國網絡購物節

在中國，「618」購物節是僅次於「雙十一」（每年11月11日舉行）的網絡購物盛會。前者由京東發起，為紀念每年6月18日的京東成立紀念日，也為了與阿里巴巴的「雙十一」進行競爭。不過，各家電商平台都會在兩個購物節發起聲勢浩大的優惠促銷活動，以期刺激銷量。

阿里巴巴和另一網購平台拼多多傾向於不發佈「618」購物節的銷量數據。中國消費數據公司星圖數據估算，阿里旗下的天貓商城、京東、拼多多在「618」期間一共實現了5784億元銷售額，相比去年提升26.5%。

去年中國政府下重手打擊互聯網平台的壟斷問題，阿里巴巴因為在「雙十一」期間濫用自己境內網絡零售平台服務市場的支配地位，禁止或限制平台內商家到其他平台開店，被罰款182.28億元人民幣，創下該領域最高罰款紀錄。

因此，今年各個平台的競爭無法要求商家「二選一」，只能加大補貼力度。相比2021年，從滿減優惠幅度看明顯加大，天貓和京東在2021年618期間跨店滿減門檻為滿200減30，而今年分別為滿300減50、滿299減50；拼多多則直接打出「30億元消費券」的口號。

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困難：疫情阻塞物流鏈

今年參與「618」的商家有一大特點，從過去的「促銷售、樹口碑」，變為了目前的「求生存」。這一變化主要由外部環境導致。

上海在今年3、4月間爆發疫情，使這座中國最大城市陷入超過兩個月的封控之中。而對於中國經濟而言，上海是重中之重。

經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向BBC中文介紹，中國將工業經濟放在首位，過去兩年，中國能夠迅速控制地區性疫情，保持住全產業鏈和物流網絡未被中斷，出口實現強勁增長。而上海是這種模式的一個重要樞紐：它是世界上最大的港口之一，擁有許多先進的製造能力，並與長三角其它省市有著密切的供應鏈聯繫，而長三角地區擁有中國最大的製造業集群。

此外，香港中文大學經濟系教授宋錚最近與幾位學者進行聯合研究顯示，如果對北京或上海這樣的一個特大城市實施封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致在2個百分點左右（根據去年數據測算，約為1900億元），其中約有7%是來自於當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。

即便在疫情受控後逐步放開，歐盟商會依然表示，在上海的西方公司在經歷了封城後開始復工復產，但卻正面臨著一場「物流噩夢」，並且預計還將持續幾個星期。

上海速爾電商總監聶偉向位於上海的媒體澎湃表示，今年的「618」銷售數據比去年上漲超過40%。

然而，這份亮眼成績單背後也有苦衷——受到疫情影響，4月份，聶偉所在的公司銷量同比下滑70%。利潤下滑、庫存積壓......疫情影響了整個供應鏈，從而波及多地。聶偉坦言，物流和倉儲的成本很高，拉低了銷量帶來的增長，今年利潤僅僅和往年持平。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 6月17日，中國上海，「618」購物節期間，居民在小區外收集快遞包裹。

希冀：消費復蘇的強心針

對於整個中國宏觀經濟而言，這屆「618」同樣意義重大。在中國經濟大受封城打擊下，「618」被賦予提振消費市場的期望。

5月底的一場政府會議上，中國總理李克強對當前經濟形勢的描述引人矚目。他表示，「3月份尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。」2020年疫情第一波衝擊下，中國經濟遭受重創，當年一季度國內生產總值同比下降6.8%，那不僅是1992年中國開始公布季度GDP數據以來最低數值，也是首次出現季度增速為負值的情況。

在數據上看來，居民消費受打擊尤其巨大——5月中國社會消費品零售總額當月同比增長-6.7%，仍顯著弱於3月的-3.5%。其中，商品零售增長-5%，餐飲消費增長-21.1%，僅略好於4月的-22.7%。由於疫情的影響仍在主要城市延續，長三角地區物流仍受到嚴重影響。

這種打擊不僅影響封城期間的經濟表現，甚至解封後依然持續，尤其是在居民消費領域。

中金公司首席宏觀分析師張文朗6月16日在一場分享會上表示，2020年上半年主流觀點傾向於認為，疫情衝擊是短期的，與此不同，2022年這波疫情反彈一定程度上推升了人們心目中疫情演變的不確定性，包括疫情持續多長時間、未來如何演變。

張文朗認為，在不確定性上升的情況下，考慮到「調整成本」，企業與消費者可能更傾向於不作為，這或將進一步放大疫情對短期經濟活動的衝擊。以居民消費為例，中國耐用品消費佔總體商品消費的比重繼續下滑，疫情後居民消費支出對可支配收入彈性下出降。