香港主權移交25週年：「50年不變」走到一半，還是盡頭？

李翰文

BBC中文

37 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港即將迎來主權移交25週年。

1997年7月1日, 英國將香港主權移交北京，在「一國兩制」的承諾下，成為中國的一個特別行政區。

當時外界一直擔心，在中共統治下香港會不會最終淪落為一個普通中國城市。 有觀察認為， 主權移交初期，中國政府似乎守著自己的承諾，沒有干預香港的事務，甚至拒絶某些香港官員這方面的請求。

但之後，中共不斷加強對香港的影響，並開始強調自身對香港的「全面管治權」，致香港的「高度自治」被一點點蠶食； 但也有聲音認為， 這些舉措是讓「一國兩制」回歸到「正確軌道」。

香港迎來主權移交25週年之際， 中國領導人「50年不變」的承諾時過一半，在一些人眼中，「一國兩制」已經不復存在。但在另一些人看來，「一國兩制」不但沒有改變，甚至到2047年後也不用改變。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港政府近年不斷嘗試加強學生對中國的認同感。

「蜜月期」

主權移交後初期的香港，居民的中國認同感不斷上升，到2008年北京奧運會時也上升到最高點。香港大學民意研究計劃當時發現，有超過一半受訪者認為自己是「中國人」，這段時間被廣泛解讀為中國管治下的「蜜月期」。同一個調查發現，這個數字到2019年下跌到不足25%。

在政治上，北京政府也遵守承諾，讓香港在政治上有很大自由度，不少社運人士可以在香港公開悼念一些北京政府視為敏感的政治事件和人物，包括「六四事件」、劉曉波被囚、李旺陽「被自殺」等。

首任特首董建華曾透露，1998年亞洲金融風暴時，他曾經詢問中國副總理錢其琛北京政府要不要派員到香港協助應對，被對方拒絶，指做法有違「一國兩制」。

在「港人治港」的大前提下， 政府過去推行一些政策時，也曾經因為立法會民主派議員反對而無法成事，包括2003年《基本法》23條立法、推動國民教育等議題。

流亡海外的前立法會議員許智峯指出，民主派雖然在議會只佔少數議席，但在每次選舉取得的票數都要比建制派高，這讓民主派有很大的政治能量，可以促成很多改變。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 民主派在過去的立法會選舉都會比建制派取得較多選票，但2021年的選舉在民主派杯葛下，建制派首次取得比非建制陣營較多的選票。

從「全面管治權」到《國安法》

近10年， 中共當局慢慢開始強調自己在香港的主權，在2014年首次提出中國政府在香港的「全面管治權」，之後又提出香港管治架構必需由「愛國者」組成，「港人治港」被「愛國者治港」所取代。

北京政府遲遲未落實香港《基本法》規定的普選特首和立法會的承諾。加上年青人上流機會減少、房價上漲等社會問題日益惡化，導致民主派支持者不滿，先後觸發2014年的「佔領中環」運動和2019年的示威浪潮。

中國的中央政府在2020年先制定香港《國安法》，又在2021年改變立法會和特首的選舉制度。北京和香港政府都強調，香港《國安法》只影響「一小撮人」，不會影響普通香港市民「依法享有的自由」。

建制派立法會議員李梓敬以「反對派」形容民主派，指他們早年在立法會的制衡是一個「適當的水平」，但之後慢慢變得激進，最後在2019年到達臨界點，拖垮政府的施政。

「如果你問我，有《國安法》和完善選舉制度，可以說是反對派一手造成。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2019年示威浪潮是香港主權移交至今，最嚴重的社會事件。

在香港《國安法》下，許多立場親民主派的工會和組織解散，《蘋果日報》和立場新聞等傳媒機構先後宣佈停止運作，高層被拘捕，數十名民主派人士被當局以香港《國安法》下的罪名起訴，案件還未開審，但至今已經被還押超過一年。

許智峯認為， 當局直接以《國安法》提告的數字是少，但這部法律的影響，仍然令香港市民無法到他們屬意的工會求助，也令他們無法從喜歡的新聞機構獲得資訊。「這不是影響全香港700萬市民嗎？」

請稍等

建制派立法會議員李梓敬認為，遊行集會的權利目前只是因為新冠肺炎疫情而暫時需要限制，但這些權利仍然受《基本法》保障。日後各種遊行和集會，甚至有關「六四事件」的悼念活動有可能可以恢復。

但他同時強調，悼念內容需要符合香港《國安法》的規定。他舉例說，2021年曾經有教會舉行紀念「六四」事件的活動，悼念事件中的死難者，當局並沒有採取任何行動。

「我覺得問題不是能否舉行『六四』晚會，而是當中的元素和內容會不會違反現行法例。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港當局自2020年起以防疫為由，禁止市民在6月4日公開悼念「六四」事件。

移民潮

常住人口的升降部份與香港的新冠肺炎疫情有關，當香港的疫情嚴重，常住人數就會減少，相反當疫情放緩，常住人數就會回升。

但從一些香港居民申請移民簽證的數字來看，移民數字仍然是近年最高。其中，英國政府的數字顯示截至今年3月，已經收到超過12萬宗希望透過BNO簽證計劃移居當地的申請。

辦公室設在美國的香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council）研究員敖卓軒認為，這次移民潮與過去的不同。

他認為，過去的移民潮是因為大家不知道香港的未來會是怎樣，因此先申請外國居留權，讓自己有後備計劃，再回到香港發展；但現在香港在可見的將來都會完全被中國政府控制。「因此，這次離開的人也會預期自己不會再回到香港。」

但他認為這些香港人是特意為了保存自己的生活方式離開，反而會令他們透過教授廣東話、電影放映會的方式，保留自己的身份。

許智峯也認為，即使是留在香港的人仍在用各種不同的方式表達不滿，例如杯葛去年12月舉行的立法會選舉，令它成為主權移交以來投票率最低的立法會選舉。

「我覺得這都是市民對政權徹底失望的展現，所以我認為他們仍然未死心。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港移民潮持續：「覺得香港都看不到什麼希望」

「2047年不用改變」

主權移交時， 北京承諾香港「五十年不變」，50年過半， 香港社會近日開始討論2047年後的去向問題。不少官員和親北京的建制派政客認為，香港的社會制度、甚至奉行普通法的司法制度在2047年後也不用改變。

李梓敬認為，香港和中國大陸在制度上仍然會有分別，而且「一國兩制」規定下的不少事物至今都沒有改變，資本主義制度仍然維持，香港也仍然實行普通法，擁有獨立的司法制度。

他說《基本法》中只有說明香港的資本主義制度和生活方式五十年不變，沒有規定五十年後必須改變，而現在香港的社會情況也沒有改變。

「一些人會批評香港的改變會影響投資之類的，我對他們最大的反駁是，這些公司正在增加在中國內地的投資，更何況在香港。」