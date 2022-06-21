中國維權人士許志永、丁家喜「顛覆國家政權」案即將開審

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國知名政治活動人士許志永

中國政治活動人士許志永和維權律師丁家喜涉嫌「顛覆國家政權罪」的案件，將分別於22日和24日在山東省臨沂市臨沭縣法院不公開開庭審理。

本月17日和20日，當局對許志永和丁家喜的案件分別召開了庭前會議。兩名被告律師收到的庭前會議通知書稱，因「證據材料較多、案件重大複雜」，所以合議庭決定召開庭前會議。

丁家喜的妻子羅勝春對BBC表示，當局不按程序辦案，「庭審不公開就連走過場都談不上」。身為妻子的她感到「心痛、欲哭無淚」，不願預測案件判決結果。

中國人權律師滕彪對案件結果表示擔憂，他對BBC說：「估計會判得很重，因為許志永丁家喜都被判過，一個是四年一個是三年半，按照中共以往對待政治犯的慣例來看，第二次入獄都判得更重一些。」

許志永是中國知名的法律學者，推動中國公民運動的領軍人。他是民間組織「公盟」和「新公民運動」主要創始人，倡導非暴力運動。丁家喜曾是航空工程師，後來轉任律師，曾與許志永等人髮起 「新公民運動」。

「廈門聚會」一案拆分兩案

案件緣起2019年12月中，多位中國律師和公民運動人士在福建廈門參加一次聚會，隨後中國公安在福建、山東、北京、河北、四川、浙江等地抓捕參加聚會的人士。

許志永隨後因預感自己亦會被捕，從北京逃亡，輾轉各地，最終在2020年2月15日於廣州被捕。在逃亡期間，許志永就BBC中文的採訪問題在一份視頻答覆中說，這次大範圍抓捕「不是偶然，而是蓄謀已久的」。

羅勝春早前在推特上表示，在本月17日的許志永案庭前會議中，「公訴方（檢察院）在今天強行列舉完了所有證據（包括酷刑逼供得來的非法證據），案卷不給複製。律師出庭不能帶電腦等電子設備，（不許向外界發聲）」。

她還對中國警方和檢方的辦案方式提出強烈質疑：「一場普通的朋友休閒聚會，導致多人被傳喚，7人次被送指定居所監視居住遭受酷刑，律師自由會見閲卷權被剝奪，與家屬通訊權被剝奪，同案強行拆分。」

滕彪認為，許志永和丁家喜都是在中國法律框架內去推動法治發展，所做的事情談不上違法犯罪。

「他們做的事情無非就是幫助其他人維護權利，組織一些聚會討論一下中國人權法治問題，這完全是中國憲法法法律規定的範圍之內，是最基本的公民權利和自由，用顛覆國家政權罪來指控他們完全是一種政治迫害。」滕彪說。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 丁家喜

這一案件去年1月被送至臨沂市檢察院，隨後兩人的辯護律師得知，該案被拆分稱兩個案件，罪名也由「煽動顛覆」變成了「顛覆」。

中國人權律師滕彪認為，這次中國政府把一個案件分開處理，是為了減少丁家喜和許志永見面的機會，降低案件可能造成的影響。

羅勝春曾多次指控中國當局對丁家喜進行酷刑虐待，包括剝奪睡眠、坐老虎凳等。許志永的女友李翹楚此前也披露，許志永曾被限制飲食，每餐只有一個饅頭。BBC中文尚未能核實這些說法。

許志永和丁家喜

今年49歲的許志永是北京大學法學博士，曾參與多起維權事件。2003年，大學生孫志剛在廣州收容站被毆打致死，許志永與另外兩名法學博士聯名上書全國人大常委會，要求廢除收容遣送制度。

2014年他被以「聚眾擾亂公共場所秩序罪」判4年刑期，出獄後一直受到監控。

圖像來源，Getty Images

2020年，許志永在逃亡途中發表致中國領導人習近平的《勸退書》，文中指習近平不是政治家，無能處理重大危機，勸習近平讓位。

許志永在2020年2月被捕後，2021年9月被起訴。許志永的女友、勞工維權人士李翹楚在2022年3月也因涉嫌煽動顛覆國家政權罪起訴。