烏克蘭戰爭：俄羅斯成為中國最大石油供應國

1 小时前

圖像來源，Getty Images

俄羅斯成為中國最大的石油供應國，此前俄羅斯因為烏克蘭戰爭而遭到制裁，原油價格大幅折扣。

今年5月份，中國進口俄羅斯石油與去年同比增長55%，創歷史新高，俄羅斯也超越沙特阿拉伯，成為中國最大石油供應國。

中國對石油的需求雖然因為新冠封鎖措施和經濟放緩等雙重因素影響而下降，但中國仍然加大購買俄羅斯的石油。

今年2月，中國和俄羅斯雙方領導人在北京冬奧前夕會面，習近平與普京還宣佈中國和俄羅斯之間的友誼「沒有止境」。

價格大打折扣

包括煉油國企中石化和國營振華石油在內，中國企業最近幾個月都加大購買俄羅斯原油，俄羅斯因為烏克蘭戰爭而遭到制裁，歐美買家不購買俄羅斯原油，導致俄羅斯原油價格大幅折扣。

中國海關總署的數據顯示，5月份中國進口俄羅斯石油總量將近842萬桶，進口路線包括東西伯利亞太平洋（East Siberia Pacific Ocean）管線，以及通過海運方式。

此前，中國最大原油供應國是沙特阿拉伯，但5月份中國從沙特進口原油達782萬桶，排在俄羅斯之後名列第二。