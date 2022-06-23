中國河南就「紅碼」事件懲處多名官員 但民怨未消

58 分钟前

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 今年4月，河南有多家村鎮銀行因遇到資金危機，無法取款，一些焦慮的儲戶便前往省會鄭州維權。

在中國河南的許多維權人士發現自己的防疫健康碼「被轉紅」，質疑當局用防疫技術來「維穩」後，當局在周三（6月22日）宣佈懲處多名官員 。

在一份通報中，鄭州市紀委監委宣佈對鄭州市委政法委常務副書記、疫情防控指揮部社會管控指導部部長馮獻彬給予撤職處分，他的副手張琳琳被貶職。

另有三名官員被處以「記大過」或「記過」處分，分別涉及政法委負責維穩的處長、負責健康碼管理的市大數據局科員，以及國企鄭州大數據發展公司的副總經理。

今年4月，河南有多家村鎮銀行因遇到資金危機，無法提供取款服務，一些焦慮的儲戶便前往省會鄭州維權。

但很多儲戶稱，他們的核酸檢測為陰性，健康碼卻被突然賦「紅碼」（表示風險人員），從而被強制隔離或限制出行。據報道，還有一些停工樓盤的維權業主也遇到類似情況。

鄭州市紀委監委表示，有1317名村鎮銀行儲戶被賦紅碼，其中446人系在進入鄭州時掃描了「場所碼」而被賦紅碼，871人系在外地通過掃他人髮送的鄭州"場所碼"被賦紅碼。

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場所碼是中國很多城市為了防控疫情、進行流行病學調查而在公共場所設置的二維碼。從火車站到旅遊景點，很多地方都強制到訪者掃碼方可通行。

據中國媒體此前報道，很多村鎮銀行儲戶都表示曾掃描了鄭州火車站的場所碼，隨後健康碼變成紅色。

居住在鄭州的劉女士曾在開封新東方村鎮銀行存了數萬元。她此前對BBC中文表示，她的「豫康碼」在6月13日突然變紅，而她的所有核酸檢測結果都是陰性，也從來沒有接觸過確診人員，僅在端午假期後從開封返回了鄭州。

她表示，防疫人員隨後上門，要求她禁足在家，而防疫部門拒絶向她解釋「紅碼」的原因。

民眾不買賬

通報稱，賦紅碼的情況是由馮獻彬和張琳琳「擅自決定」，並安排下屬操作的，對此負領導責任。

「擅自對不符合賦碼條件的人員賦紅碼，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為，」通報稱。

不過，很多民眾對這樣的處理決定並不滿意，很多人認為處罰太輕。

「老百姓偽造健康碼判刑，當官偽造健康碼僅撤職警告？法律面前人人平等，既然都是偽造健康碼，請一視同仁。」一名微博網友寫道。

「政法委的人從哪裏來的銀行儲戶信息？民眾的隱私洩露到什麼程度了？光這一點就不該繼續給個交代嗎？」另一名網友寫道。

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官方媒體《環球時報》評論員、前總編胡錫進稱，他認為民眾的不滿情緒是「正當的」，因為該行為對官方公信力帶來了「嚴重損害」。

清華大學法學院教授勞東燕此前分析，將健康碼用於防疫之外的有關做法涉嫌違反中國《傳染病防治法》第六十六條、《個人信息保護法》第三十四條，相關公職人員涉嫌《刑法》中的濫用職權罪。

村鎮銀行出了什麼問題？

今年4月中旬，農業大省河南省和安徽省的多家村鎮銀行均出現儲戶無法取款的問題，一些銀行毫無預警地關閉了線上取款和轉賬功能。

自那以後，有數千名銀行儲戶前往鄭州，試圖拿回存款。一些儲戶組織了零星的維權抗議活動。

抗議活動在5月下旬規模擴大。5月23日，鄭州有數百名抗議者走上街頭，聚集到河南銀保監局門外。人們手持「還我積蓄」的標語牌示威，但他們遭到警察驅散。

據報道，目前這些銀行涉及的資金超過390億元人民幣。影響了數十萬客戶。

官方媒體報道稱，這幾家出現資金危機的村鎮銀行的大股東通過「資金掮客」吸收公眾存款，涉嫌違法犯罪，正在被調查。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在中國， 乘搭公共交通工具需要出具綠色健康碼。

健康碼爭議

新冠疫情爆發以來，中國便在全國範圍內通過健康碼對公民進行定位追蹤，並對風險人員進行強制禁足。這在早期取得了許多民眾的支持，但現在有越來越多的民眾擔心該措施會導致公民權利受到限制及隱私遭侵犯。