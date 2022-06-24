台灣民調：過半人不信能抵禦解放軍百日

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近日台灣民意基金會發佈最新民調顯示，如果中國大陸武力攻台，超過一半台灣民眾不相信台灣可以抵禦100天以上。另外，接近一半民眾不贊同蔡英文政府提出的"為避戰不尋求台灣獨立"的做法。

民調

台灣民意基金會稱，這項發現透露，過半數台灣人認為台灣不如烏克蘭，沒辦法支撐那麼久。

民調還顯示，蔡英文政府「為避戰，不尋求正式獨立」的說法不太獲得台灣民眾認同。有47.7%的台灣民眾不贊成這種做法，只有31.4%的民眾表示贊成。

圖像來源，Getty Images

5月24日，台灣外交部長吳釗燮對美國媒體表示，台灣為了避免戰爭，將維持現狀，不尋求正式獨立。台灣民意基金會董事長遊盈隆認為，蔡英文政府在這個重大議題上已經站在社會主流民意的對立面。

台灣民意基金會民調還指出，如果中共犯台，台灣人相信美國派兵協助的比例有所增加，從2022年3月的34.5%上升到6月的40.4%。

另外，台灣陸委會在6月初公布的民調顯示，八成以上民眾贊成政府主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩岸客觀現實，也是當前台海現狀（82.2％），及不認同中共聲稱「一個中國原則」、台灣是中國領土不可分割的一部分等立場（83.6％）。

「獨立」意願很高

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台灣師範大學政治學研究所教授范世平對BBC表示，這項民調有矛盾的地方，有一半民眾覺得哪怕有戰爭還是要尋求「台灣獨立」，卻有一半人認為沒辦法抵擋超過100天以上。「如果我們為了台獨不怕戰爭，我們應該對自己的戰力有信心，撐過100天應該有信心。」

「可見台灣民眾覺得尋求獨立的意願還是很高，哪怕會發生戰爭，」范世平認為，「但台灣擔心靠台灣自己的力量，沒有外來援助來撐過100天可能有困難，還是需要有外來的援助和支持。」

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范世平也指出，這項調查的問題設計有一些缺陷，因為也許有的民眾認為台灣撐不到100天不代表認為台灣沒有戰力，而是如果解放軍對台動武，戰鬥會「速戰速決」，拖不到100天那麼久。

近來，中國大陸對台的一系列動作加劇了中國可能採取武力侵犯台灣的擔憂。

6月21日，台灣空軍表示，解放軍29架軍機飛入台灣西南防空識別區。台灣外交部長吳釗燮表示，此舉顯示威權中國對台灣的軍事威脅愈來愈嚴重，但台灣絶不會屈服或投降，絶不會因為中國霸凌就放棄台灣的主權與民主。

6月12日，中國國防部長魏鳳和在第19屆香格里拉對話會上做出強硬表態，稱如果有人膽敢把台灣分裂出去，中方一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底。

他還稱，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，祖國統一是絶對要實現的。

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另外，6月中旬中國領導人、中央軍委主席習近平簽署命令發佈《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》。中國官方媒體報道，《綱要》共6章59條，為部隊遂行「非戰爭軍事行動」提供法規依據，"規範軍隊非戰爭軍事行動組織實施，對有效履行新時代軍隊使命任務具有重要意義"。

有分析指出，「非戰爭軍事行動」的說辭與俄羅斯侵犯烏克蘭時的"特別行動"如出一轍，《綱要》實施後，未來中國就能夠以特別軍事行動，而非戰爭的名義侵略台灣。

但是范世平認為，這份文件沒有實質內容，趕著在這個時候發佈可能與習近平凖備7月北戴河會議有關。

「他現在為了要繼續執政要有正當性，可能就是統一台灣。連任多久也有爭議，再做五年你的理由何在？對習來講，統一可能作為他的一個說法。」范世平指出。