七國集團峰會：全球基建計劃對抗「一帶一路」

52 分钟前

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七國集團（G7）領導人周日（6月26日）承諾，將在5年內籌集6000億美元，為發展中國家所需的基礎設施提供資金，對抗中國的「一帶一路」項目。

據路透社報道，美國總統拜登和其他七國集團領導人在德國舉行的峰會上重新啟動「全球基建和投資伙伴關係」項目。

基建計劃

拜登說，美國將在五年內動員2000億美元贈款、聯邦基金和私人投資，支持中低收入國家的項目，幫助應對氣候變化，改善全球衛生、性別平等和數字基礎設施。

「我想說清楚。這不是援助或慈善。這是一項將為所有人帶來回報的投資，」拜登說，並補充說這將使各國「看到與民主國家合作的具體好處。」

拜登表示，多邊開發銀行、開發融資機構、主權財富基金和其它機構可能會提供數千億美元額外資金。

歐盟委員會主席烏爾蘇拉· 馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將在同時期為該倡議籌集3000億歐元，建立一個可持續的替代方案，取代中國國家主席習近平在2013年發起的「一帶一路」倡議。

中國的投資計劃涉及100多個國家的發展和項目，旨在打造一條從亞洲到歐洲古代絲綢之路貿易路線的現代版本。

白宮官員稱，該計劃沒有給許多發展中國家帶來什麼實際利益。

拜登著重介紹了幾個旗艦項目，其中包括一個美國商務部、美國進出口銀行、美國公司AfricaGlobal Schaffer和美國項目開發商Sun Africa支持，在非洲安哥拉開展的20億美元太陽能開發項目。

與七國集團成員國和歐盟一起，美國政府還將向塞內加爾的達喀爾巴斯德研究所（Institut Pasteur de Dakar）提供330萬美元的技術援助。塞內加爾正在建設一個大規模的多種疫苗生產設施，該設施最終可生產新冠病毒疫苗和其他疫苗，這個項目也涉及歐盟。

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美國國際開發署也將承諾，在五年內向世界銀行的全球兒童保護獎勵基金提供高達5000萬美元的資金。

非營利組織「全球公民」（Global Citizen）副總裁羅德（Friederike Roder）表示，投資承諾可能是七國集團加大參與發展中國家的「一個良好開端」，並可能為所有國家帶來更強勁的全球增長。

她說，七國集團國家平均只提供其國民總收入的0.32% ，不到承諾的0.7%的一半。

「但如果沒有發展中國家，世界經濟就不可能實現可持續復蘇，」她說。

七國集團包括英國、美國、加拿大、日本、法國、德國和意大利，聯合了來自北美、歐洲和亞洲的關鍵民主國家的力量。

中國回應

中國外交部發言人趙立堅周一（6月27日）回應稱，中方始終歡迎一切促進全球基礎設施建設的倡議，相關倡議不存在彼此取代的問題，但反對打著基礎設施建設旗號，推進地緣政治算計，抹黑污蔑「一帶一路」倡議的言行。

他還表示，「一帶一路」倡議秉持共商、共建、共享原則，為有關國家人民帶來了實實在在的利益，其他國家說「一帶一路」造成債務陷阱是偽命題。

中國官方媒體《環球時報》則在報道峰會時稱：「路透社在報道中沒有提及的是，不論是在氣候變化、性別平等還是衛生健康方面，美國自己都是一團糟。」

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中國外交部發言人汪文斌6月17日在回應美國的這項基礎設施倡議時表示，全球基礎設施建設需要各國通力合作，相互支持、相互補充而不是相互對抗、相互替代。「美方有關倡議無視各國希望共同發展、合作共贏的普遍願望，大搞零和博弈，挑動分裂對抗，這不得人心。」