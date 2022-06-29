香港移交25年：從數字看香港近年變化

33 分钟前

圖像來源，EPA

香港迎來主權移交25週年之際，不少人批評「一國兩制」因為各種事情已經變形走樣，但也有人認為香港近年的改變剛好相反，讓香港的制度重回正軌。

不少人因為香港《國安法》實施，選擇移居海外，令香港人口罕有地出現減少，但評論同時留意到人口變動與當地新冠肺炎疫情也有關係。

一些因為各種原因移居海外的人賣房子，但業內人士留意到，同時也有一些從中國大陸或海外移居香港的人買房子，形容他們在短期內將會成為支持香港房子市場的主力。

BBC中文整理了一些數據，透過數字看看香港近年的變化。

1. 移居英國數字上升

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香港《國安法》2020年6月生效後，英國政府宣佈將會提供簽證計劃，讓香港主權移交前取得英國國民（海外）身份（BN(O)）的人，申請移居英國的簽證，住滿五年後就可以申請在當地永久居留，計劃已在2021年1月推出。

英國政府同時讓這些人的家屬以「附屬申請人」身份申請這個簽證，這些人的家屬不一定需要擁有BN(O)身份。

英國政府的數字顯示，計劃推出以來已經有超過9萬人在香港申請這個簽證獲批，其中包括約3.7萬名附屬申請人，這個數字不包括已經在英國而且在當地申請這個簽證的人。

2. 香港人口出現淨流出

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香港人口過去大部份時間都不斷增長，但近年出現人口淨流出的情況。自2020年開始，因新冠肺炎疫情持續，香港對大部份旅客實施出入境限制，邊境管制站入境和出境的人流均大減。

部份意見認為：近來人口出現淨流出，是因為有更多的香港人因為香港實施《國安法》而移居外國；但觀察人士同時留意到，出入境數字升降也與新冠肺炎疫情有關，當香港疫情嚴重時，一些市民就會選擇離港，而疫情緩和時就會回到香港。

3. 逾百人因涉嫌「危害國家安全」被捕

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北京和香港政府在香港《國安法》實施前後不斷強調，這部法律只針對「嚴重危害國家安全的一小撮『港獨』分子和暴力分子」，不影響香港市民「依法享有」的權利。

香港保安局提供的數字顯示，從香港《國安法》於2020年6月生效開始計算，截至6月19日，共有189人因涉嫌「危害國家安全」而被捕，其中10人罪成，包括首宗香港《國安法》案件的被告唐英傑，他被裁定「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」罪成，判囚九年。

4. 新聞自由度排名下滑

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總部設在法國的「無國界記者」組織早前公布最新的新聞自由指數中，香港在180個國家或地區中排行148，比2020年排行大跌約60位；對比2018年，更是下跌超過100位。

「無國界記者」在報告中特別提到香港《蘋果日報》和《立場新聞》停運的事件，又指雖然《基本法》保障新聞自由，香港《國安法》卻讓當局以打擊「恐怖主義」等為由，打壓異見聲音。

香港官員沒有直接回應「無國界記者」的調查，但香港特首林鄭月娥在6月出席活動時指出，在新聞自由之下，傳媒除了監察政府施政，還應「自覺維護國家安全、遵守法律、傳達國家安全訊息」。

5. 二手房子買賣數字上升

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香港政府的數字也顯示，去年有超過五萬宗二手房子買賣，是2016年以來最高。香港傳媒引述業內人士指出，不少個案是虧本出售。這顯示有些賣家是希望盡快出售，部分是希望移民離開，部分是因為在疫情持續和全球加息環境下對後市不看好，減少資產配置。

但近月一些新開售的樓房，買賣的情況仍然十分熱烈。