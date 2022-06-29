香港移交25年：從數字看香港近年變化
香港迎來主權移交25週年之際，不少人批評「一國兩制」因為各種事情已經變形走樣，但也有人認為香港近年的改變剛好相反，讓香港的制度重回正軌。
不少人因為香港《國安法》實施，選擇移居海外，令香港人口罕有地出現減少，但評論同時留意到人口變動與當地新冠肺炎疫情也有關係。
一些因為各種原因移居海外的人賣房子，但業內人士留意到，同時也有一些從中國大陸或海外移居香港的人買房子，形容他們在短期內將會成為支持香港房子市場的主力。
BBC中文整理了一些數據，透過數字看看香港近年的變化。
1. 移居英國數字上升
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香港《國安法》2020年6月生效後，英國政府宣佈將會提供簽證計劃，讓香港主權移交前取得英國國民（海外）身份（BN(O)）的人，申請移居英國的簽證，住滿五年後就可以申請在當地永久居留，計劃已在2021年1月推出。
英國政府同時讓這些人的家屬以「附屬申請人」身份申請這個簽證，這些人的家屬不一定需要擁有BN(O)身份。
英國政府的數字顯示，計劃推出以來已經有超過9萬人在香港申請這個簽證獲批，其中包括約3.7萬名附屬申請人，這個數字不包括已經在英國而且在當地申請這個簽證的人。
2. 香港人口出現淨流出
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香港人口過去大部份時間都不斷增長，但近年出現人口淨流出的情況。自2020年開始，因新冠肺炎疫情持續，香港對大部份旅客實施出入境限制，邊境管制站入境和出境的人流均大減。
部份意見認為：近來人口出現淨流出，是因為有更多的香港人因為香港實施《國安法》而移居外國；但觀察人士同時留意到，出入境數字升降也與新冠肺炎疫情有關，當香港疫情嚴重時，一些市民就會選擇離港，而疫情緩和時就會回到香港。
3. 逾百人因涉嫌「危害國家安全」被捕
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北京和香港政府在香港《國安法》實施前後不斷強調，這部法律只針對「嚴重危害國家安全的一小撮『港獨』分子和暴力分子」，不影響香港市民「依法享有」的權利。
香港保安局提供的數字顯示，從香港《國安法》於2020年6月生效開始計算，截至6月19日，共有189人因涉嫌「危害國家安全」而被捕，其中10人罪成，包括首宗香港《國安法》案件的被告唐英傑，他被裁定「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」罪成，判囚九年。
4. 新聞自由度排名下滑
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總部設在法國的「無國界記者」組織早前公布最新的新聞自由指數中，香港在180個國家或地區中排行148，比2020年排行大跌約60位；對比2018年，更是下跌超過100位。
「無國界記者」在報告中特別提到香港《蘋果日報》和《立場新聞》停運的事件，又指雖然《基本法》保障新聞自由，香港《國安法》卻讓當局以打擊「恐怖主義」等為由，打壓異見聲音。
香港官員沒有直接回應「無國界記者」的調查，但香港特首林鄭月娥在6月出席活動時指出，在新聞自由之下，傳媒除了監察政府施政，還應「自覺維護國家安全、遵守法律、傳達國家安全訊息」。
5. 二手房子買賣數字上升
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香港政府的數字也顯示，去年有超過五萬宗二手房子買賣，是2016年以來最高。香港傳媒引述業內人士指出，不少個案是虧本出售。這顯示有些賣家是希望盡快出售，部分是希望移民離開，部分是因為在疫情持續和全球加息環境下對後市不看好，減少資產配置。
但近月一些新開售的樓房，買賣的情況仍然十分熱烈。
而同時有報道留意到，近年來，已經取得永久居留權的中國大陸或海外背景的香港市民買房的數字不斷增加。觀察人士形容在這個情況下，香港樓價在短期內都不會因為有人賣房而出現下跌。