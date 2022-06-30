香港主權移交25週年：「香港人」還是「中國人」？兩位年輕人的身份認同

黃穎

BBC中文特約撰稿人

1 小时前

John出生於一個典型的香港中產家庭，父親為中學老師，媽媽當文職工作，小時候家僱有一個傭工，日子簡單而快樂。

生於1997年，已滿25歲的他說， 之前自己沒有太強的身份意識， 對「中國人」這個身份也沒有特別的抗拒， 看著特區護照上 寫著中華人民共和國，同時又是香港身份的證明， 這是內地人沒有的， 自然就認為自己既是中國人又是香港人。

家人也時不時和他談論中共的歷史， 包括國共內戰、 文革、 大躍進、 「六四」天安門事件等。

John告訴BBC中文，還在上小學時， 新聞節目前會播放國歌，他並沒有反感， 反倒認為畫面頗為吸引人， 在08 奧運、神舟5號6號升空期間， 他都為此而感到光榮， 感到自己國家強盛。

但之後， 日漸認識到中國人權方面的一些黑暗面，比如說民運人士如劉曉波、 李旺陽受到的不人道度的對待......往後又有中港矛盾， 內地人在香港搶購奶粉和販賣水貨問題......對國歌便開始感到厭惡， 「到現在仍然感到這首歌很諷剌，這是一首鼓勵你去革命的歌。」

John表示，讓他真正確立「香港人」身份是2014年的「雨傘運動」， 而到了2019反送中運動，對他來說，是一個實踐作為一個「香港人」的使命。2012年政府強推國民育教育到2014年中國人大有關特首普選中候選人資格審查的決定，讓他慢慢意識到所謂高度自治、五十年不變原來是一個謊言， 「那一刻感到很失望，對中國的印象更為反感」。

圖像加註文字， John

最近， John特地抽空到母校香港中文大學（中大）校園走走，這是培育他成長的一個重要地方，校園的每一個地方都承載著沉重而深刻的記憶。

2019年，香港發生了一場驚心動魄的反修例運動，而中文大學是一個重要戰場，烽煙四起。 John也參與了這一場運動。他說，那些日子的情景依然歷歷在目。

「不同崗位都有參與， 可能是物資支援及急救性質， 哨兵也當過， 不經不覺就越行走越前，」他說。

剛開始時他瞞著父母跑上街頭抗爭， 當他們知道了後， 初時並不理解， 認為這是一場以卵擊石的對抗，對他的付出感到不值， 憂慮他作出無謂的犧牲。 經過多次溝通後，父母逐漸理解。

「以往香港人的價值觀很現實， 買房子買車子， 成家立室…..」 John 說，「然而，在反送中運動當中， 他們意識了更重要的東西， 就是要有民主、自由、法治才可以建立自己理想的人生， 於是很多人不顧自己，就是犧牲了自己前途也走出來去爭取公義。」

John認為， 香港人和內地人的分別是: 香港人對公義、自由、民主的堅持， 對不公不義的事勇於發聲；在中國的管治下， 香港人仍然勇於發表自己的聲音及反抗， 展現的是他們勇氣及智慧。

「香港人有著無私精神， 不會光顧著個人利益， 願意分擔社會大眾的傷痛。他能成為這一個群體的一份子， 讓我不會感到孤單， 是一件很光榮的事。」

對於7.1「回歸」週年日，，John 坦言沒有特別感覺，衝其量是一個公眾假期而己。對於未來， 他坦言很悲觀， 新的選舉制度令市民的真正聲音不能被帶入議會， 而香港政府一味效忠中共，不是站在香港人的角度上出發。

例如他說，第五波新冠疫情，政府在「與病毒共存」和「動態清零」間左右搖擺，對病人分流、全民檢測，舉棋不定，因為他們不是站在市民角度出發，而是一味迎合中央政府的要求。另一方面，國安法下，執法界線模糊，讓市民的自由空間繼續收窄。

但John坦言自己沒有計劃移民， 而是希望留下來與其他香港人一起走這條艱難的路。「香港是培育我成長的地方， 這是我的家， 我仍然希望留下為這個地方付出，」他說。

圖像來源，Getty Images

六月早些時候，香港民意研究所公布「一國兩制25週年中期民情總結」之「市民身份認同感總結」， 報告顯示，香港人的中國身份認同感跌至2017年6月以來新低；但與此同時，18至29歲青年自稱為中國人的比率只得2%。

同樣生於97年，今天十月將滿25歲的劉學廉認為他是一名「中國人」， 2012 年反國民教育事件讓他開始反思自己的身份認同， 2014 年的「雨傘運動」及2019的反修例風波， 就更讓他堅定了自己「中國人」的身份。

劉學廉成長於一個普通的香港公務員家庭，小時候父母沒有刻意向他灌輸中國人的身份認同， 看升國旗、聽國歌也沒有特別感受。小學四年級，2008 年北京奧運開幕禮升國旗那一幕讓他有了一份民族自豪。「哇， （當時覺得）我們的國家這麼強勁， 很振奮，感到很自豪」。

然而，真正讓他開始思考「中國人」身份是在2012 年反國民教育， 當時很多人認為，那是洗腦的教育。 但劉學廉說，他感到迷惑， 為何閲讀自己國家的歷史會是一個問題並引起衝突， 於是他主動找老師討論， 也去閲讀教材， 發現並不如大家所指的的那樣， 於是就有了後面的身份反思。

他回憶起高中時通識科有一課堂教導身份認同問題， 大部份同學都稱聲自己是「香港人」，不是中國的「香港人」， 是純然的「香港人」， 那種對立情緒頗為強烈，讓他感到不悅。

他說，2014年「雨傘運動」期間， 自己注意到了香港出現「去中國化」的現象， 感覺當時很多人希望把「香港人」和「中國人」兩個身份進行割裂，自己也陷入了身份認同的危機，之後的思考以及後來的反修運動， 幫助他確立了自己中國人的身份認同。

他說，兩個身份沒有衝突也沒有矛盾，「中國人」身份是一個國民身份，而「香港人」是一個城市的公民身份，自己既是「中國人」， 也是中國的「香港人」。

劉學廉認為，中國人是比較大度及無私的奉獻，願意幫助其他人； 而中國香港人， 老套的說法就是堅強的獅子山精神： 刻苦耐勞， 團結互助。

圖像加註文字， 劉學廉

2019年5月份，劉學廉剛大學畢業，六月就發生了反修例風波。那時候很多感情要好的朋友一夜之間劃清界線，對立的情緒比2014年還要嚴峻，自己感到很不開心，感到大家沒有認真坐下來討論將來的路應該怎樣走，找不到一個令大家喘息的空間。

香港的那種本土意識很強勁，同學之間可以一夜翻了臉，「他們的態度根本上很敵視，彷彿就是，溝通不到就直接把你踢出群外，」他無奈的說。

「那時候，感到很不高興，我們中國人有一句說話，中國人不打中國人，為什麼有我們會有這個矛盾對立，甚至社會撕裂? 一家人吃著飯，儘管大家避談政治， 從彼此的眼神和迴避的目光，你會感受到那份隔膜，」他說。

他對BBC 中文表示，明白眾多原因令年青人思想激進而上街抗爭，甚至實施佔領行動。 這緣於他們認為自己的聲音改變不到政府的施政，加上向上流動的空間及機會細小，甚至追趕不到生活的基本要求。

劉學廉說，自己不認同那些激進，甚至訴諸暴力的做法。

他認同現在青年人向上流動的機會真的很少，因此加入政黨工作後，希望能提出一些政策去改變及倡議政府。

他認為，儘管香港已經回歸25週年，但社會一直未解決人心回歸的問題，港人未能完全認同己經完全回歸中國的事實。他認為現在的年青人其實不太願意去理解內地， 甚至對內地仍然有不信任的態度；他反問年青人，是否應該給予自己一個機會去認識國家?

他建議，疫情後應該增加帶領香港學生前往內地交流的機會，讓他們了解中國的發展已經是今非昔比，在很多範疇甚至超越了香港。