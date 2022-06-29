中國縮短入境隔離時間 網民擔憂會否層層加碼

59 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國周二（6月28日）對防疫政策做出重大調整，將入境隔離檢疫時間從"14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測"調整為"7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測"。

中國周二（6月28日）對防疫政策做出重大調整，將入境隔離檢疫時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。

廣東省新冠肺炎防控指揮辦周三（29日）發通知稱，將即時調整密切接觸者、入境人員的隔離管理期限和方式，即日起對密切接觸者、入境人員實施」7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測「管理措施。

通知指，對集中隔離管理及健康監測已滿10天，且核酸檢測結果為陰性的人員，即時解除集中隔離，恢復正常生活；對集中隔離管理滿7天但不足10天，且核酸檢測結果為陰性的人員，解除集中隔離，返回社區後繼續完成1至3天居家健康監測。

新政策

中國堅持「動態清零」的防控政策，給居民出入境帶來了許多不便。周二，中國國務院聯防聯控機制綜合組公布了第九版《新型冠狀病毒肺炎防控方案》，其中將將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。

中國疾控中心傳防處研究員王麗萍在新聞發佈會上表示，2022年4至5月，國務院聯防聯控機制綜合組在全國部分地區研究發現，奧密克戎變異株平均潛伏期縮短，多為2至4天，絶大部分都能在7天內檢出。

王麗萍指，目前，國際和國內的流行優勢毒株均為奧密克戎變異株，縮短入境人員和密切接觸者隔離期限，「並不意味著防控措施的『寬鬆』，而是根據奧密克戎變異株的流行特點對防控措施的進一步優化，不會增加疫情傳播的風險，是精凖防控的體現。」

不過，新方案仍然堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針。

新的檢疫規定受到了美國、英國和歐洲在華商業團體的歡迎。

「希望政策能增加商業交流，遏制國際人才的外流，其中一些人已經與海外的家人和朋友分離三年了。」中國英國商會對路透社表示。

中國歐盟商會對這一變化表示歡迎，但警告所有地方政府是否會遵守更寬鬆的新規定，仍有待觀察。

圖像來源，Getty Images

一些中國網民對新舉措感到振奮，但也有網民質疑，地方政府是否會層層加碼。

網民擔憂

微博網民「阿卡迪亞穿行者」說：「喜大普奔，希望各地方不要層層加碼，不然這個政策還是落實不了。」

微博網民「一縷茶煙透」則希望能放寬國內的抗疫措施：「在減少入境人員隔離時間之前，能不能先把常態化核酸取消了？」

周二，北京和上海都沒有報告新的本土感染病例，這是自2月下旬以來，兩個城市首次同時沒有感染病例。

在過去的一周，兩個城市的每日感染病例下降到個位數，上海逐漸恢復堂食，北京重新開放包括環球影城在內的一些休閒場所。

圖像來源，Getty Images

上海迪士尼度假區周二表示，迪士尼主題公園將於6月30日重新開放。它已經被關閉了三個多月。

對比歐美地區，陸港台的檢疫措施仍然比較嚴格。目前，入境香港仍然要接受7天強制隔離，台灣則為」3+4「：3天居家檢疫加4天自主防疫。

就在中國防疫措施放寬前一天，中國官方媒體《北京日報》報道，北京市委書記蔡奇稱「未來五年」北京將「堅持不懈」抓好常態化疫情防控，在網絡引發巨大反響。後來，《北京日報》刪除了」未來五年「四個字。

不少網民對大陸嚴格的管控措施感到疲憊沮喪，如果未來五年仍要堅持這種防控措施，正常生活將遙不可及。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 對比歐美地區，陸港台的檢疫措施仍然比較嚴格。

《環球時報》前總編胡錫進在微博上稱，這樣的修改「順應民意」，北京市委領導報告原文在涉及抗疫內容方面並沒有給定時間，記者的解讀不夠專業。