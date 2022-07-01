香港前特首梁振英：英國離開後，香港享有更高自治

阿魯諾代·穆克濟（Arunoday Mukherjee）、裏奧內爾·林（Lionel Lim）

BBC記者

40 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港前行政長官梁振英

香港前特首梁振英在接受BBC訪問時表示，香港在「一國兩制」下的施政模式給予了這個城市在英治時期所沒有的高度自治權。

在英國將香港主權交還中國25週年之際，以親中立場著稱的梁振英接受訪問，表示這個體系為香港「保持了穩定與繁榮」。

在2014年發生大規模支持民主的示威時，梁振英為時任香港特區行政長官。

但是他向BBC表示，這個政制模式在香港「運作非常良好」——而且是台灣應該仿效的制度。

香港曾為英國殖民地，於1997年正式將主權交還予中國，而台灣則是一個自治政體，且認為自己是一個獨立國家。

但是，中國將台灣視作一個分離的省級地區，最終必將與大陸統一。

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在2012至2017年間領導香港的前行政長官此番言論，將被視為是在響應北京在這一問題上的立場。

作為香港如今享有更高度自治的理據，梁振英指出，這個城市現在被允許選舉自己的領導人，不像在英治時期，由英政府任命港督。

他將自己在過去25年的經歷與此前英治時期作比較，梁振英表示，現在的香港有「一個健全的公民社會」，有法治、司法獨立和「高度自治」。

批評者指出，特區行政長官是由一個高度效忠北京的委員會選出的。香港當局在近年也對活動人士進行廣泛鎮壓，促使一些公民社會組織關閉。

梁振英亦向BBC表示：「台灣是中國的一部分，這一點毫無疑問。」

「而我認為『一國兩制』是有效的。而且我認為，台灣應該密切關注，『一國兩制』原則在香港實行得有多成功。」

「一國兩制」的原則是香港《基本法》的基石。

該法從1997年開始實施，50年有效，保證香港的言論和集會自由，這些在中國大陸是受到嚴格限制的。

但是批評者指，這個原則是無法應用於台灣的，因為它並不將自己視為中國的一部分。

一些人也聲稱，它在香港也不再實行了——他們說，中國已經違背了《基本法》的承諾，在近年逐步削弱香港的民主自由。

數十年來，北京一直在游說台灣接受「一國兩制」模式，以實現推動與這座島嶼的「和平統一」。

台灣一直拒絶這一方案，蔡英文總統在2020年曾表示，他們會「堅定不移」地拒絶「一國兩制」。

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2014年，在梁振英任特首期間，香港經歷了當時最大規模的集會。

北京對於特首普選施加限制的決定激起了公憤。很多香港人將此視為中國對此前給予直選承諾的背叛。

數以萬計民眾佔據了城中的中心地帶長達多個星期，成為後來所稱的「佔領中環」運動，當中更因為警方使用催淚彈驅散示威者而令民眾更加憤怒。

梁振英表示：「解決這個問題不容易。」

但是他補充說，與他的接任人林鄭月娥在2019年所面對的相比，「佔中」是「遠沒有那麼嚴重」。當時一項容許將逃犯引渡至中國大陸的議案，觸發大規模示威，以及與警方的暴力衝突。

此事繼而導致在2020年引入港區國家安全法，給予香港領導人全面打壓異見的權力，打壓任何被看作是破壞北京權威的行為。

梁振英支持這一立法。一些批評者稱這項法律標誌著「香港的終結」，也違反了《基本法》的承諾。

梁振英將2019年警方與示威者的衝突形容為「暴動」，並指《國家安全法》是「完全正當的」，他提到人們「向警署投擲燃燒彈」。

「就像其他社會一樣，自由都是有一定限制的，」他說，並表示言論自由只有在「法律界限以內」才能被接受。

梁振英在7月1日香港主權移交25週年前夕，表達了這番支持北京的言論。

香港的新任特區行政長官李家超於7月1日這一天宣誓就任。他曾是香港警隊的領導者，也被視為是親北京官員。

他作為唯一候選人當選行政長官，並獲北京任命，被看作是北京對香港管治收緊的又一個手段。