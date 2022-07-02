香港主權移交25週年、「羅訴韋德案」和本周更多重要故事

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平周五上午為香港新任特首李家超監誓。

2022年7月的第一周，香港迎來主權移交25週年。中國國家主席習近平周五（7月1日）到香港出席新一屆香港政府的宣誓儀式，形容「一國兩制」是好制度，沒有理由改變，「必須長期堅持」。他稱，香港要聚精會神謀發展，「不能亂、也亂不起」。

台灣方面，近日台灣民意基金會發佈最新民調顯示，如果中國大陸武力攻台，超過一半台灣民眾不相信台灣可以抵禦100天以上。另外，接近一半民眾不贊同蔡英文政府提出的「為避戰不尋求台灣獨立」的做法。

國際方面，美國最高法院推翻近半個世紀前有關女性墮胎合憲權的「羅訴韋德案」，讓女性墮胎權在全球範圍掀起討論。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1997年，英國向中國移交香港，中方稱之為「回歸」。25年中，香港經歷和見證了許多跌宕起伏。如今，中國《香港國安法》頒布已有兩年，北京以「愛國者治港」作為「一國兩制」的新標凖，親北京陣營高呼「二次回歸」；與此同時，也有數以萬計的港人選擇移民他國。

香港民意研究所近期公布的一份報告顯示，香港人的中國身份認同感跌至2017年6月以來新低；但與此同時，18至29歲青年自稱為中國人的比率只得2%。讓我們來聽聽這兩個香港年輕人對自己身份認同的講述。

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圖像來源，Reuters

5月份中國下調了五年期的LPR，幅度之大出乎市場意料，目的也很明確，即刺激陷入困境的房地產行業，以挽救因疫情封控而受損的經濟。

然而，與此同時，美聯儲連續加息，而且在美國國內通脹水平持續高漲的情況下，把加息幅度提高到28年來的新高。分析人士認為，中美在貨幣政策上背道而馳，作為新興經濟體的中國陷入兩難——如果進一步放鬆貨幣政策來救經濟，可能會造成人民幣貶值和資本外流，經濟將面臨新的難題。

台灣民意基金會最新民調顯示，51%的受訪者表示，如果中共武力侵犯台灣，不相信台灣可以跟烏克蘭一樣撐100天。

台灣民意基金會稱，這項發現透露，過半數台灣人認為台灣不如烏克蘭，沒辦法支撐那麼久。

民調還顯示，蔡英文政府"為避戰，不尋求正式獨立"的說法不太獲得台灣民眾認同。有47.7%的台灣民眾不贊成這種做法，只有31.4%的民眾表示贊成。

圖像來源，Sony 圖像加註文字， 最新一部蜘蛛俠電影獲得好評

電影獲取約20億美元的收入，是有史以來票房最高好萊塢大片之一。 影片的成功表明，蜘蛛俠的誘惑足以吸引粉絲在疫情後回到電影院。

但是，這其中卻不包括中國粉絲，因為這部電影在中國大陸沒有通過審核。

儘管北京當局多年來一直在過濾和封鎖影視內容，可是讓很多人費解的是《蜘蛛俠》這部新片並沒有抨擊中國的價值觀——事實上，影片根本沒有提到中國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有關女性墮胎權的爭論令美國兩極分化，最高法院的這一裁決很難平息這種撕裂

美國最高法院於當地時間周五（6月24日）作出裁決，推翻近半個世紀前有關女性墮胎合憲權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），裁定女性墮胎並非憲法賦予的權利——這一決定可能立即導致墮胎行為在美國22個州屬非法。

最高法院剛剛向美國已白熱化的文化戰爭投下一枚憲法炸彈，圍繞墮胎問題數十年的紛爭又燃起了新一輪戰火。