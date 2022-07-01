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香港主權移交25年，市民如何看待「七一」？
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香港主權移交25年，市民如何看待「七一」？
17 分钟前
1997年7月1日，英國將香港的主權移交給中國。25年後的今天，香港人如何看待這一天？BBC記者詢問了一些香港市民的看法。
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