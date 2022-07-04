倪匡逝世：筆下小說膾炙人口、因「反共」招致兩極評價的作家

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圖像加註文字， 倪匡的不少小說內容被視為諷刺共產黨執政，雖然如此，他的作品仍然受到兩岸三地讀者歡迎。

香港著名作家倪匡離世，享年87歲。他筆下作品包括《衛斯理》小說系列，廣受全球華人讀者歡迎，他本人更享有「香港四大才子」之一的稱譽。

同為作家的沈西城周日（7月3日）在社交網站公布倪匡的死訊，但沒有透露詳情，倪匡早年曾經透露自己患上皮膚癌。

倪匡1935年在上海出生，曾經在中國公安部門工作，22歲逃難到香港。抵達香港後曾經做過雜工，之後在報社工作，職業生涯中創作了超過300本小說和450個電影劇本。他在1992年與妻子移居美國，2007年搬回香港。

他的不少小說內容被視為諷刺共產黨，筆下小說不容易在中國大陸購買。雖然如此，他的作品仍然受到兩岸三地讀者歡迎。他去世的消息傳出後，不少中國大陸網民到他的微博帳號留言悼念，但也有網民繼續就他的反共立場批評他。

「再無後來者」

倪匡的微博帳號自2012年已經沒有更新，中國大陸網民的留言兩極。部份人形容他是「永遠的衛斯理」，表示自己從小都是讀他的書長大。

部份人就批評他過去曾經發表的反共言論，指他是因為打不進中國大陸市場，才發出這種反共評論。一些人又轉貼他在評論香港作家鐘祖康筆下《來生不做中國人》一書時，形容內容不錯，但不夠徹底，他說「今生不做中國人」。

香港政府也發表簡短聲明，對倪匡去世表示惋惜，形容他的小說受到廣大香港讀者歡迎，而雖然他去世，「喜歡他作品的人仍會懷念他」。

香港媒體引述倪匡晚年經常探訪他的《明報月刊》總編輯潘耀明說，倪匡的作品影響深遠，形容他是「香港前無古人，也再無後來者」。另一名香港作家陶傑形容他是「非常罕有的天才」，讚揚對方對世界觀察通透而凖確，是「全球華人世界最清醒的人」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 1983年中英就香港未來談判之際，倪匡開始在報章發表連載小說《追龍》，內容指東方將有一個大城市要毀滅，他後來透露這個大城市就是指香港。

倪匡的「烏托邦理想」

倪匡生於上海知識份子家庭，16歲為追尋「烏托邦理想」報考華東人民革命大學，受訓成為公安幹警。

他在20歲時被調派到內蒙古，管理勞改農場犯人。期間曾因飼養小狼狗、在批評會上發出笑聲等行為而與其他軍人結怨。其後因部隊煤炭補給短缺，他自行拆下一條橋上的木頭生火取暖，被判「破壞交通」罪名，更被指是「反革命」，一度寫上承認自己「潛存的反革命思想」字句並接受調查。

等候審訊期間，友人通風報信，告訴他可能會被判處很長的刑期，勸他逃離，之後他就輾轉逃到香港。

在香港初期，倪匡在工廠當雜工，晚上在大專院校進修，後來投稿到當地報章《真報》和《工商日報》，之後獲《真報》聘用。他的第一篇小說是寫中共土地改革的故事，叫《活埋》，1957年底於《工商日報》發表。

《衛斯理》系列小說等，他還創作了許多電影劇本，其中最受歡迎的包括電影《獨臂刀》，它是香港史上首部衝破100萬港元票房的電影。他之後也有參與製作李小龍主演的電影《精武門》。

他在2012年獲得第31屆香港電影金像獎的終身成就獎，香港星光大道裝有他的手印和簽名，表揚他對電影工作的貢獻。

倪匡有數名兄弟姐妹，其中兄長倪亦方是共產黨黨員，曾獲「優秀共產黨員」稱號。著名作者亦舒是他的妹妹，但亦舒移居加拿大多年，兩人很長時間沒有聯絡。他也有兒子和女兒各一名。

他在1992年與妻子移居美國，聲言「共產黨不死光，他不會回來」，但最終在2007年與妻子回到香港。他透露自己回到香港，是因為妻子不習慣美國的生活，形容自己是「晚節不保」。

他又形容自己年輕時風流，曾經同時周旋於五至六名女子之間，喜歡欣賞美女，也愛搜集寫真集，尤其喜歡女星舒淇。但說只談過一次戀愛，對象就是他的妻子。對方近年患上腦退化症，他聲言會繼續愛護太太，相守到老。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 倪匡曾多次公開評論香港時政，形容自己不相信"一國兩制"。

評論時政：「反共才是愛國」

倪匡的反共立場鮮明，說自己逃離中國大陸後，再沒有回去。他透露香港主權移交前，曾經獲前新華社社長許家屯邀請到中國大陸游覽，他說可以組織一個稱為「反共作家回國考察團」的組織遊覽，之後就沒有下文。

倪匡曾多次公開評論香港時政，說自己不相信「一國兩制」，形容這個制度只是共產黨說了算，又稱「愛國必須反共，反共才是愛國」。

他去世後，不少香港網民轉發他1983年筆下小說《追龍》內的橋段，指東方將有一個大城市要毀滅，而毀滅一個大城市，「不必摧毀大城市的建築物，不必殺害大城市的任何一個居民，甚至在表面上看來，這個大城市和以前一樣，但只要令城市原來的優點消失，就可以令它毀滅死亡」。