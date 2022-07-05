肖建華案「失聯」五年終開審 加拿大外交官旁聽要求被拒絶

34 分钟前

圖像來源，CUHK 圖像加註文字， 肖建華在2016年胡潤百富榜上曾排名第32。2017年年初他從香港神秘失聯，曾引起中國內外廣泛的關注。

加拿大官員表示，北京當局禁止他們旁聽對加拿大籍億萬富翁肖建華的審判。

加拿大駐中國大使館在周二（7月5日）發給BBC的一份聲明中說，加拿大領事官員曾「多次要求」旁聽審判程序，「我們遭到了中國當局的拒絶。」

聲明補充說，使館官員正在「密切關注此案」，並將「繼續要求領事人員參加」。

2017年年初，肖建華從香港一家豪華酒店失蹤的消息震驚海內外。時隔五年多，肖建華案據悉本周一（7月4日）開審。

然而，正如他神秘失蹤一樣，對他的審判也仍然極為保密。中國當局既沒有公布對他的指控，也沒有透露審判的地點。有海外媒體報道稱，對肖建華的審判在上海進行，但中國官方媒體完全沒有消息。

中國外交部發言人趙立堅周一在例行記者會上被問及肖建華一案時表示，已經「聯繫了相關部門」，但他說仍在「等待他們的答覆」。

肖建華是誰？

肖建華，1971年出生於山東肥城市安駕莊鎮南夏輝村一個普通教師家庭，15歲考入北京大學法律系，18歲成為北京大學學生會主席，27歲成為上市公司華資實業總經理，30歲掌控4家上市公司。

圖像來源，BBC CHINESE 圖像加註文字， 香港《明報》2017年2月1日刊登"肖建華先生再次聲明"。

2016年，肖建華和妻子周虹文以400億元人民幣排名在胡潤百富榜的第32名。

肖建華行事低調，最為人所知的身份是「明天系」掌門人。他不僅控股參股以及曲線持有幾十家上市公司，還構建起涵蓋證券、銀行、保險、信託、期貨、基金等完整的金融產業鏈。

而這一切始於1996年，當時他才25歲。1999年他創立明天控股公司。

網上資料顯示，明天控股是中國國內「最早從事股權投資的公司之一，致力於打造受尊敬的、可持續發展的全球投資機構」。

中國有媒體報道稱，明天系作為一個資本市場的龐然大物，依賴內部嚴格的保密機制、公關團隊、媒體控制等手段，得以長時間隱形。

而外界普遍認為，他在短短20年時間打造出龐大的金融帝國在很大程度上得益於他與高層的政治關係。

2017年1月27日，有香港永久居民身分和加拿大國籍的肖建華被人用輪椅從香港四季酒店帶走，一度成為媒體的關注焦點。

神秘失蹤案

肖建華從香港的四季酒店被帶走後，他的家人向香港當局提交了一份失蹤人口報告，但一天後撤回了報告，稱他們已經與肖建華「重新取得了聯繫」。

香港警方表示，現場的監控錄像顯示肖建華不是在被脅迫的情況下離開酒店的，但拒絶公布該錄像。

肖建華後來發表了一份聲明，並在香港報紙頭版刊登聲明，稱他正在國外接受治療。他還讚揚了中國的「法治」，並說他沒有被綁架帶到中國大陸。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 肖建華2017年從香港中環的四季酒店被帶走，據報他此前在該酒店住了兩年多時間。

他的公司也代表他發表了聲明，說他很好，不過這些聲明後來被刪除。

億萬富豪在香港神秘下落不明引發震動。這一失聯案件提出了涉及中國政府對香港「跨境執法」的尖銳問題，更加深了香港人對可能被中國公安、國安強行帶到大陸受審的擔憂。

2019年，香港爆發大規模「反送中」抗議遊行。以香港政府修訂《逃犯條例》為起點的抗議活動演變為警民衝突，並持續超過了半年時間。

時任香港特首林鄭月娥之後宣佈暫緩修例，但事件激發了香港市民對社會深層問題的不滿，演變為香港自主權移交後最嚴重的政治風波。

肖建華被帶走後，曾有好幾年時間外界沒有其下落的正式消息。2020年，「明天系」證實，肖建華在中國大陸協助政府重組集團。

各方揣測

儘管中國法庭正式開始審理肖建華案，但外界仍然對案件所知極少。

《華爾街日報》上個月引述知情人士消息稱，肖建華可能被檢控非法吸收公共存款，可能判刑五年或以上。

2018年，曾是鄧小平外孫女婿的安邦原董事長吳小暉因集資詐騙、職務侵佔在上海市第一中級人民法院被判處有期徒刑十八年，並被沒收財產105億元人民幣。

肖建華案與涉及中國資本市場的諸多富豪案一樣保密，原因與他可能掌握的敏感信息關係密切。外界普遍認同的一種看法是，他對中國高層官員家族的秘密財富有所了解。

英國《金融時報》曾報道，肖建華不斷透過與政府官員建立關係，把公司不斷轉移到能夠更賺錢的地方，那個時候資本市場剛起步，他成為第一批與政界關係密切的金融圈高層人士之一。

而美國《紐約時報》則形容肖建華積極地向共產黨精英大獻殷勤，包括國家主席習近平家庭。報道甚至稱他是協助權勢家族賺更多錢的中間人，一般此類中間人只會替一個富裕家庭工作，但肖建華據報替多個家族工作。